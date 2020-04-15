Движение затруднено в местах дислоцирования нарядов ГИБДД, которые проверяют специальные пропуска, необходимые для передвижения по Москве на личном или общественном транспорте. В метро из-за проверки пропусков всех граждан образовались очереди. Автомобильные пробки есть почти на всех въездах.

На въездах в Москву образовались пробки из-за проверки пропусков

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