Коронавирус
МослентаНа въездах в Москву образовались пробки
На большинстве въездов в Москву образовались заторы из-за проверок ГИБДД прибывающих в город автомобилей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
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с чего всё началось
Въезд в Москву автомобилей с регистрационными знаками других регионов ограничен, исключение - Московская область. По данным источника, машины из других регионов разворачивают на постах, если нет безотлагательной причины для поездки в Москву. Всего под контролем ГИБДД находится 160 въездов в город.ТАССвчера в 03:15
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Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк обратилась к Татьяне Навке
Газета.Ru 03:24
Здоровье
Роспотребнадзор дал советы, как питаться в условиях самоизоляции
Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи разработал принципы питания на время режима изоляции из-за коронавируса, сообщается на сайте столичного Роспотребнадзора.
РИА Новости 03:03
Энергетика
Цены на нефть перешли к снижению на сомнениях в достаточности спроса
Мировые цены на нефть после утреннего роста перешли к ощутимому снижению на фоне сохраняющихся оценок низкого спроса на сырье в мире, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.
ПРАЙМ 05:15
Экономика
Лукашенко призвал к гибкому формированию цены на природный газ
13 апреля Лукашенко призвал Россию снизить цену на природный газ для республики в условии пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Известия 05:25
Экономика
Генпрокуратура сообщила о финансовой поддержке букмекерских контор
В сообщении подчеркивается, что внесение организаций в этот перечень может стать основанием для приоритетной финансовой поддержки, что особенно актуально в условиях распространения коронавируса.
Известия 06:06
Общество
Во Владимирской области выявлено 13 новых случаев коронавируса
Во Владимирской области зафиксировано 84 случая заболевания коронавирусом, 13 из них — за последние сутки.
Довод вчера в 04:22
Общество
Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции
В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости 12 апреля в 17:44
Общество
В России за сутки подтверждено 2774 случая заражения коронавирусом
Москва, 14 апреля 2020, 10:47 — REGNUM За минувшие сутки в России подтверждено 2774 случая заражения коронавирусом.
REGNUM 03:47
Общество
В Москве аннулируют почти миллион цифровых пропусков
В Москве аннулируют почти миллион цифровых пропусков для передвижения по городу.
Lenta.ru 05:43
Политика
В США начинается расследование причин появления коронавируса
Комитет Сената США по внутренней безопасности и правительственным делам инициировал расследование причин возникновения пандемии COVID-19, заявил в интервью Politico председатель комитета Рон Джонсон.
Вести.Ru 06:04
Авто
Раскрыли характеристики минивэна Volkswagen Viloran
Компания Volkswagen подготовила к старту продаж новый большой минивэн Volkswagen Viloran.
Новые автомобили вчера в 00:25
Общество
Губернатор ввел режим ЧС в двух территориях Кузбасса
Сергей Цивилев ввел режим ЧС на территории Новокузнецкого муниципального района и Киселёвского городского округа.
Аргументы и Факты - Кузбасс 06:31
Общество
Названо условие для полного выхода России из карантина к лету
Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, при каких условиях в стране уже к началу лета могут полностью отменить ограничительные меры по коронавирусу, сообщает PRIMPRESS.
Primpress.ru 12 апреля в 15:00
Армия и оружие
В России создают новое защитное снаряжение для лётчиков
Разработчики внедряют в снаряжение пилотов новые материалы и технологии. В России создают новое защитное снаряжение для летчиков.
Piter.tv 04:58
Наука
В РНК листерии обнаружили механизм ее патогенности
Бактерия Listeria monocytogenes, или листерия может проникать в организм вместе с едой и вызывать тяжелое заболевание листериоз.
Naked Science 06:29
Политика
Почти 40% россиян уверены в отстаивании Путиным интересов олигархов
Президент Владимир Путин выражает интересы олигархов, банкиров и крупных предпринимателей, считают 38% россиян.
Ведомости вчера в 17:04
Общество
Лера Кудрявцева: «Почему в России не объявляют ЧС? Сидите дома, а мы вам ни *** платить не будем»
Всех посадили дома, объявили ЧС, люди сидят дома, выполняют указания, но при этом государство им всё оплачивает.
Спорт БИЗНЕС Online 04:11
Энергетика
Американские нефтяные компании приостанавливают добычу нефти
Американская нефтяная компания Texland Petroleum LP приостанавливает добычу нефти на всех скважинах из-за резкого сокращения спроса.
Газета.Ru 01:39
Общество
86-летняя подруга принца Гарри рассказала о его жизни в Лос-Анджелесе
На днях приятельница герцога Сассекского 86-летняя антрополог Джейн Гудолл дала интервью Radio Times, в котором подтвердила мнение экспертов.
Woman.ru 04:00
Общество
Правительство временно сняло ограничения на продажу медицинских масок
Правительство приостановило действие своего постановления об ограничениях на торговлю медицинскими масками и о введении единого поставщика масок в лице структуры «Ростеха».
Ведомости 06:29
Политика
Лавров: власти России не планируют вводить выездные визы
Выездных виз в России никто вводить не планирует, заявил журналистам во время видеоконференции глава МИД РФ Сергей Лавров.
Коммерсантъ 05:17
Экономика
Экономисты призвали власти бороться с кризисом раздачей денег населению
Эксперты сходятся в том, что объемы антикризисной поддержки экономики нужно довести до 4 – 6% ВВП в консервативном сценарии или 8 – 10% в радикальном (по сравнению с объявленными мерами властей объемом не более 1,5% ВВП).
РБК 04:24
Политика
Чехия обвинила Россию, Китай и США во вмешательстве
Президент Чехии Милош Земан назвал демонтаж памятника маршалу Коневу в Праге глупостью, но выступил категорически против вмешательства во внутренние дела страны со стороны других государств, в частности, России.
Вести.Ru 12 апреля в 11:31
Здоровье
В Челябинской области число случаев коронавируса достигло 50
По данным пресс-службы регионального минздрава, за сутки в Челябинской области подтверждено пять новых случаев заболевания COVID-19.
Эхо Москвы в Челябинске 01:45
Общество
ПФР информирует о выплатах семьям в 5 тыс. рублей на детей до трех лет
В апреле и мае семья получит по 15 тыс. рублей (по 5 тыс. на каждого из трех детей), в июне — 10 тыс. рублей за двоих детей, которым не исполнилось трех лет.
ИнфоОрел вчера в 04:21
Политика
Владимир Путин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в стране
Ситуация с коронавирусом в России меняется ежедневно и не в лучшую сторону.
Kaluga-poisk.ru вчера в 09:24
Политика
Страны ЕАЭС выступают против прекращения торговли на фоне пандемии
Меры по борьбе с пандемией коронавируса нового типа не должны привести к остановке международной торговли, прекращению инвестиций и разрыву наработанных связей, сказано в совместном заявлении лидеров стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) по итогам видеосаммита.
Газета.Ru 06:06
Авто
Назвали оптимальный автомобиль для российских дорог
Российские эксперты рассказали, автомобили каких зарубежных марок будут самыми оптимальными для российских дорог.
Газета DAILY вчера в 10:54