Коронавирус

МослентаМослентаНа въездах в Москву образовались пробки

На большинстве въездов в Москву образовались заторы из-за проверок ГИБДД прибывающих в город автомобилей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
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с чего всё началось

На большинстве въездов в Москву образовались пробки из-за проверок ГИБДД

Въезд в Москву автомобилей с регистрационными знаками других регионов ограничен, исключение - Московская область. По данным источника, машины из других регионов разворачивают на постах, если нет безотлагательной причины для поездки в Москву. Всего под контролем ГИБДД находится 160 въездов в город.
ТАССвчера в 03:15

Подробнее о событии

На въездах в Москву пробки практически отсутствуют

ТАСС03:46

На въездах в Москву образовались пробки из-за проверок ДПС

News.ruвчера в 05:11

На въездах в Москву образовались пробки из-за проверок

Рамблервчера в 03:40

На въездах в Москву образовались пробки

Мослентавчера в 03:57

В Москве из-за проверок ГИБДД на въездах в город образовались пробки

REGNUMвчера в 03:45

На въездах в Москву образовались пробки из-за проверок ГИБДД

Моя Москва.онлайнвчера в 04:07

Из-за проверок ГИБДД на въездах в Москву образовались пробки

Коммерсантъвчера в 03:34
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Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк обратилась к Татьяне Навке

Газета.Ru 03:24
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Здоровье

Роспотребнадзор дал советы, как питаться в условиях самоизоляции

Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи разработал принципы питания на время режима изоляции из-за коронавируса, сообщается на сайте столичного Роспотребнадзора.
РИА Новости 03:03
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Энергетика

Цены на нефть перешли к снижению на сомнениях в достаточности спроса

Мировые цены на нефть после утреннего роста перешли к ощутимому снижению на фоне сохраняющихся оценок низкого спроса на сырье в мире, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.
ПРАЙМ 05:15
Гаджеты

Частота модулей памяти ADATA XPG Spectrix D50 DDR4 RGB достигает 4800 МГц

3DNews 04:52
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Экономика

Лукашенко призвал к гибкому формированию цены на природный газ

13 апреля Лукашенко призвал Россию снизить цену на природный газ для республики в условии пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Известия 05:25
11
Экономика

Генпрокуратура сообщила о финансовой поддержке букмекерских контор

В сообщении подчеркивается, что внесение организаций в этот перечень может стать основанием для приоритетной финансовой поддержки, что особенно актуально в условиях распространения коронавируса.
Известия 06:06
16
Общество

Во Владимирской области выявлено 13 новых случаев коронавируса

Во Владимирской области зафиксировано 84 случая заболевания коронавирусом, 13 из них — за последние сутки.
Довод вчера в 04:22
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Религия

Патриарх Кирилл разрешил верующим освящать пасхальные куличи дома

РБК 05:41
24
Общество

Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции

В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости 12 апреля в 17:44
859
Общество

В России за сутки подтверждено 2774 случая заражения коронавирусом

Москва, 14 апреля 2020, 10:47 — REGNUM За минувшие сутки в России подтверждено 2774 случая заражения коронавирусом.
REGNUM 03:47
56
Общество

В Москве аннулируют почти миллион цифровых пропусков

В Москве аннулируют почти миллион цифровых пропусков для передвижения по городу.
Lenta.ru 05:43
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Политика

В США начинается расследование причин появления коронавируса

Комитет Сената США по внутренней безопасности и правительственным делам инициировал расследование причин возникновения пандемии COVID-19, заявил в интервью Politico председатель комитета Рон Джонсон.
Вести.Ru 06:04
26
Авто

Раскрыли характеристики минивэна Volkswagen Viloran

Компания Volkswagen подготовила к старту продаж новый большой минивэн Volkswagen Viloran.
Новые автомобили вчера в 00:25
Общество

Губернатор ввел режим ЧС в двух территориях Кузбасса

Сергей Цивилев ввел режим ЧС на территории Новокузнецкого муниципального района и Киселёвского городского округа.
Аргументы и Факты - Кузбасс 06:31
Общество

Названо условие для полного выхода России из карантина к лету

Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, при каких условиях в стране уже к началу лета могут полностью отменить ограничительные меры по коронавирусу, сообщает PRIMPRESS.
Primpress.ru 12 апреля в 15:00
137
Армия и оружие

В России создают новое защитное снаряжение для лётчиков

Разработчики внедряют в снаряжение пилотов новые материалы и технологии. В России создают новое защитное снаряжение для летчиков.
Piter.tv 04:58
1
Наука

В РНК листерии обнаружили механизм ее патогенности

Бактерия Listeria monocytogenes, или листерия может проникать в организм вместе с едой и вызывать тяжелое заболевание листериоз.
Naked Science 06:29
Политика

Почти 40% россиян уверены в отстаивании Путиным интересов олигархов

Президент Владимир Путин выражает интересы олигархов, банкиров и крупных предпринимателей, считают 38% россиян.
Ведомости вчера в 17:04
2,9K
Общество

Лера Кудрявцева: «Почему в России не объявляют ЧС? Сидите дома, а мы вам ни *** платить не будем»

Всех посадили дома, объявили ЧС, люди сидят дома, выполняют указания, но при этом государство им всё оплачивает.
Спорт БИЗНЕС Online 04:11
3
Энергетика

Американские нефтяные компании приостанавливают добычу нефти

Американская нефтяная компания Texland Petroleum LP приостанавливает добычу нефти на всех скважинах из-за резкого сокращения спроса.
Газета.Ru 01:39
15
Общество

86-летняя подруга принца Гарри рассказала о его жизни в Лос-Анджелесе

На днях приятельница герцога Сассекского 86-летняя антрополог Джейн Гудолл дала интервью Radio Times, в котором подтвердила мнение экспертов.
Woman.ru 04:00
Общество

Правительство временно сняло ограничения на продажу медицинских масок

Правительство приостановило действие своего постановления об ограничениях на торговлю медицинскими масками и о введении единого поставщика масок в лице структуры «Ростеха».
Ведомости 06:29
3,5K
Политика

Лавров: власти России не планируют вводить выездные визы

Выездных виз в России никто вводить не планирует, заявил журналистам во время видеоконференции глава МИД РФ Сергей Лавров.
Коммерсантъ 05:17
5
Экономика

Экономисты призвали власти бороться с кризисом раздачей денег населению

Эксперты сходятся в том, что объемы антикризисной поддержки экономики нужно довести до 4 – 6% ВВП в консервативном сценарии или 8 – 10% в радикальном (по сравнению с объявленными мерами властей объемом не более 1,5% ВВП).
РБК 04:24
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Политика

Чехия обвинила Россию, Китай и США во вмешательстве

Президент Чехии Милош Земан назвал демонтаж памятника маршалу Коневу в Праге глупостью, но выступил категорически против вмешательства во внутренние дела страны со стороны других государств, в частности, России.
Вести.Ru 12 апреля в 11:31
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Здоровье

В Челябинской области число случаев коронавируса достигло 50

По данным пресс-службы регионального минздрава, за сутки в Челябинской области подтверждено пять новых случаев заболевания COVID-19.
Эхо Москвы в Челябинске 01:45
79
Общество

ПФР информирует о выплатах семьям в 5 тыс. рублей на детей до трех лет

В апреле и мае семья получит по 15 тыс. рублей (по 5 тыс. на каждого из трех детей), в июне — 10 тыс. рублей за двоих детей, которым не исполнилось трех лет.
ИнфоОрел вчера в 04:21
29
Политика

Владимир Путин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в стране

Ситуация с коронавирусом в России меняется ежедневно и не в лучшую сторону.
Kaluga-poisk.ru вчера в 09:24
4K
Политика

Страны ЕАЭС выступают против прекращения торговли на фоне пандемии

Меры по борьбе с пандемией коронавируса нового типа не должны привести к остановке международной торговли, прекращению инвестиций и разрыву наработанных связей, сказано в совместном заявлении лидеров стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) по итогам видеосаммита.
Газета.Ru 06:06
Авто

Назвали оптимальный автомобиль для российских дорог

Российские эксперты рассказали, автомобили каких зарубежных марок будут самыми оптимальными для российских дорог.
Газета DAILY вчера в 10:54
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