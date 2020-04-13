Въезд в Москву автомобилей с регистрационными знаками других регионов ограничен, исключение - Московская область. По данным источника, машины из других регионов разворачивают на постах, если нет безотлагательной причины для поездки в Москву. Всего под контролем ГИБДД находится 160 въездов в город.

с чего всё началось

На большинстве въездов в Москву образовались заторы из-за проверок ГИБДД прибывающих в город автомобилей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

На въездах в Москву образовались пробки

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