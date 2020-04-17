Транспорт
КоммерсантъНа въезде в Карелию установят КПП из-за коронавируса
Глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил об ограничении въезда в республику для борьбы с пандемией коронавируса COVID-19. C 22 апреля для въезда из соседних областей России в Карелию можно будет въехать только через КПП, установленных на пяти автодорогах.
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