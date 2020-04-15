Коронавирус
ТАССНа въезде в Москву из-за проверки пропусков образовались пробки
Движение автотранспорта на въездах в Москву значительно осложнилось за последний час. Как передают корреспонденты ТАСС, на въездах наблюдаются значительные пробки. Так, на Ленинградском шоссе уже образовался серьезный затор из автомобилей.
Читать в источнике
Оценить961
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7141 источник, обновлено в 03:58, Ашберн
Экономика
Forbes: глава Amazon разбогател за день на $6,4 млрд
Состояние богатейшего в мире человека, главы американской корпорации Amazon Джеффа Безоса выросло за день более чем на $6 млрд на фоне рекордного роста стоимости акций компании.
ТАСС вчера в 18:11
Здоровье
Число бессимптомных случаев коронавируса в России выросло до 30%
В России продолжает расти число заражённых коронавирусом, у которых болезнь протекает бессимптомно.
Вести Воронеж 01:39
Общество
Названы регионы России с новыми случаями инфицирования коронавирусом
За последние сутки новые случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 обнаружены в 65 российских регионах.
RT на русском 03:35
Общество
Контроль над режимом самоизоляции ужесточен в Самарской области
Контроль над соблюдением жителями режима самоизоляции в Самарской области ужесточен со среды. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Азаров.
Коммерсантъ Самара 03:20
Политика
На Украине допустили возможность ракетного удара по России
Директор украинского Павлоградского химического завода, производящего, перерабатывающего и утилизирующего ракетное топливо, не исключил нанесение ракетного удара по инфраструктурным объектам в России, включая нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области.
РИА Новости вчера в 18:42
Здоровье
На Среднем Урале число случаев заражения коронавирусом превысило сотню
Среди новых заразившихся — жители Екатеринбурга, Полевского, Заречного, Каменского района и Белоярского района Вирус подхватили жители Москвы и Челябинской области, находящиеся на Среднем Урале.
REGNUM 03:44
Общество
Главный врач больницы в Коммунарке вылечился от коронавируса
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил сегодня о своем выздоровлении от COVID-19.
Российская газета 02:21
Происшествия
Зараженная коронавирусом цыганка сбежала из больницы в табор
В Димитровграде уже подтвердились три случая заражения коронаврусом, одна пациентка цыганской национальности сбежала из больницы.
Телеканал 360° вчера в 19:52
Общество
Число заразившихся коронавирусом в России превысило 20 тысяч человек
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва За последние сутки в России зарегистрировано 2774 новых случая коронавирусной инфекции нового типа в 51 регионе.
Legal.Report вчера в 03:35
Шоу-бизнес
Ольга Бузова показала внешность будущего ребенка от Манукяна
Фото: Ольга Бузова показала внешность будущего ребенка от Манукяна Примечательно, что во время карантина Ольга, как и многие российские знаменитости, стала более активно вести странички в социальных сетях.
Bimru.ru вчера в 09:22
Происшествия
Число заражённых коронавирусом в Мурманской области достигло 268
В Мурманской области число подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 возросло до 268.
RT на русском вчера в 18:13
Политика
Посольство США прокомментировало ситуацию со школьниками из России
Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что в США «в сложном положении» оказались несколько десятков российских школьников, которые прошлой осенью выехали из России с целью обучения в американских учебных заведениях.
RT на русском вчера в 14:57
Происшествия
Новосибирская семья пыталась сбежать из самоизоляции в Санкт-Петербург
Новосибирск, 15 апреля 2020, 06:01 — REGNUM В Новосибирске супружеская пара пыталась сбежать из-под карантина в Санкт-Петербург, но вместо этого отправится в обсерватор и заплатит штраф.
REGNUM вчера в 23:01
Общество
В России выявили 3388 новых случаев заражения коронавирусом
В России за сутки зарегистрировали 3388 новых пациентов с COVID-19 в 65 регионах, 28 человек умерли, 292 вылечились, сообщили в оперативном штабе.
РИА Новости 03:57
Армия и оружие
Пилоты Черноморского флота начали подготовку к Параду Победы
В ходе первого этапа летчики отрабатывают элементы полёта в строю парами.
Вести.Севастополь 03:16
Общество
В Калининградской области вводят справки для передвижения граждан
Власти Калининградской области ужесточают режим самоизоляции для граждан, который действует в регионе с 31 марта в связи с угрозой распространения коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 15:43
Политика
Норвежский политик обратился к жителям Крыма в связи с пандемией
Норвежский политик подчеркнул, что никто лучше жителей Крыма не знает о важности сплочения для победы.
REGNUM 01:45
Общество
Роструд уточнил обязательства по выплатам зарплат на фоне вируса
Работодатели не могут отказаться начислять своим сотрудникам зарплату, ссылаясь на обстоятельства непреодолимой силы из-за ограничений для борьбы с коронавирусом.
РБК вчера в 09:45
Политика
В Пентагоне сомневаются в искусственном происхождении коронавируса
В министерстве обороны США сомневаются в том, что новый коронавирус мог быть разработан в лаборатории, и склоняются к версии о естественном происхождении, заявил председатель объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли.
РИА Новости вчера в 15:42
Общество
Южноуральцев начали массово штрафовать за нарушение самоизоляции
Полиция Челябинской области начала выписывать штрафы по статье 20.6.1 КоАП РФ о "Невыполнении правил поведения при введении режима повышенной готовности", внесенной в административный кодекс для пресечения нарушений режима самоизоляции, сообщил в среду на брифинге в правительстве региона губернатор Алексей Текслер.
Российская газета 02:37
Религия
В Русской Церкви рассказали, как освятить куличи дома
Верующие, оставшиеся на Пасху дома, смогут освятить куличи самостоятельно, сообщила рабочая группа при Патриархе Кирилле.
Православие и Мир вчера в 04:30
Здоровье
Число зараженных коронавирусом на Украине выросло до 3372
На Украине число случаев заражения коронавирусом нового типа за сутки выросло до 3372, сообщает украинский Минздрав на своей странице в Facebook.
Rambler News Service вчера в 02:59
Общество
В районах Омской области появился первый больной коронавирусом
О первом официально выявленном за пределами областного центра больном сообщил на сегодняшней пресс-конференции губернатор Александр Бурков.
Новый Омск 00:58
Авто
Новый Nissan X-Trail появится этой осенью
Новый Nissan Rogue (в России – X-Trail), чья премьера должна была состояться на апрельском автосалоне в Нью-Йорке, поступит в продажу в США в запланированные до пандемии сроки – осенью.
Автоновости дня вчера в 07:09
Энергетика
В России зафиксировали снижение цен на бензин
На неделе с 5 по 12 апреля в России снизились цены на бензин, свидетельствуют данные центрального диспетчерского управления Топливно-энергетического комплекса.
РБК 01:47
Экономика
Банки начали повышать требования к первоначальному взносу по ипотеке
Банк «Дом.РФ» не намерен повышать требования к заемщикам и, наоборот, снизил минимальный порог первоначального взноса по ипотеке, сообщил директор ипотечного бизнеса кредитной организации Игорь Ларин.
РБК 00:00
Происшествия
В Петербурге поймали сбежавшего пациента с подозрением на коронавирус
"Полиция нашла пациента с подозрением на коронавирус, самовольно ушедшего из Александровской больницы", - заявили в ведомстве.
Газета.Ru 03:23
Экономика
«Закон Яровой» готовят к карантину
Речь идет, в частности, о том, чтобы отложить на два года требование о ежегодном увеличении емкости хранилищ информации на 15%, а также исключить из расчета видеосервисы, трафик которых вырос из-за самоизоляции.
Коммерсантъ вчера в 18:23
Общество
Комаровский рассказал, что может защитить от заражения коронавирусом
Врач и телеведущий Евгений Комаровский заявил, что благодаря местному иммунитету человек может избежать заражения коронавирусом, даже находясь в тесном контакте с заболевшим COVID-19.
РИА Новости вчера в 17:54