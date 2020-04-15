Движение автотранспорта на въездах в Москву значительно осложнилось за последний час. Как передают корреспонденты ТАСС, на въездах наблюдаются значительные пробки. Так, на Ленинградском шоссе уже образовался серьезный затор из автомобилей.

На въезде в Москву из-за проверки пропусков образовались пробки

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