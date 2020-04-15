Коронавирус

ТАССТАССНа въезде в Москву из-за проверки пропусков образовались пробки

Движение автотранспорта на въездах в Москву значительно осложнилось за последний час. Как передают корреспонденты ТАСС, на въездах наблюдаются значительные пробки. Так, на Ленинградском шоссе уже образовался серьезный затор из автомобилей.
Читать в источнике
Комментировать1K

Подробнее о событии

На въездах в Москву образовались пробки после начала действия пропусков

РБК01:53

На въездах в Москву и на входах в метро образовались пробки из-за пропусков

Ведомости01:34

В первый день действия пропускного режима в Москве на входах в метро образовались очереди

Эхо Москвы03:00

На въездах в Москву в первый день пропускного режима образовались пробки

РИА Новости00:28

Пробка в 5 км образовалась на въезде в Москву со стороны Балашихи из-за проверок ГИБДД

ТАСС02:48

Главные новости к утру 15 апреля

Коммерсантъ00:09

На въездах в Москву образовались пробки в первый день пропускного режима

Московский Комсомолец00:46
Показать все источники
Автоматически обработан 7141 источник, обновлено в 03:58, Ашберн
Экономика

Forbes: глава Amazon разбогател за день на $6,4 млрд

Состояние богатейшего в мире человека, главы американской корпорации Amazon Джеффа Безоса выросло за день более чем на $6 млрд на фоне рекордного роста стоимости акций компании.
ТАСС вчера в 18:11
50
Здоровье

Число бессимптомных случаев коронавируса в России выросло до 30%

В России продолжает расти число заражённых коронавирусом, у которых болезнь протекает бессимптомно.
Вести Воронеж 01:39
1,2K
Общество

Названы регионы России с новыми случаями инфицирования коронавирусом

За последние сутки новые случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 обнаружены в 65 российских регионах.
RT на русском 03:35
34
Общество

Собянин назвал очереди в метро из-за проверок пропусков критичными

РИА Новости 03:49
1
Общество

Контроль над режимом самоизоляции ужесточен в Самарской области

Контроль над соблюдением жителями режима самоизоляции в Самарской области ужесточен со среды. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Азаров.
Коммерсантъ Самара 03:20
32
Политика

На Украине допустили возможность ракетного удара по России

Директор украинского Павлоградского химического завода, производящего, перерабатывающего и утилизирующего ракетное топливо, не исключил нанесение ракетного удара по инфраструктурным объектам в России, включая нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области.
РИА Новости вчера в 18:42
2,3K
Здоровье

На Среднем Урале число случаев заражения коронавирусом превысило сотню

Среди новых заразившихся — жители Екатеринбурга, Полевского, Заречного, Каменского района и Белоярского района Вирус подхватили жители Москвы и Челябинской области, находящиеся на Среднем Урале.
REGNUM 03:44
Общество

Главный врач больницы в Коммунарке вылечился от коронавируса

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил сегодня о своем выздоровлении от COVID-19.
Российская газета 02:21
1,1K
Происшествия

Зараженная коронавирусом цыганка сбежала из больницы в табор

В Димитровграде уже подтвердились три случая заражения коронаврусом, одна пациентка цыганской национальности сбежала из больницы.
Телеканал 360° вчера в 19:52
4
Общество

Число заразившихся коронавирусом в России превысило 20 тысяч человек

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва За последние сутки в России зарегистрировано 2774 новых случая коронавирусной инфекции нового типа в 51 регионе.
Legal.Report вчера в 03:35
Шоу-бизнес

Ольга Бузова показала внешность будущего ребенка от Манукяна

Фото: Ольга Бузова показала внешность будущего ребенка от Манукяна Примечательно, что во время карантина Ольга, как и многие российские знаменитости, стала более активно вести странички в социальных сетях.
Bimru.ru вчера в 09:22
17
Происшествия

Число заражённых коронавирусом в Мурманской области достигло 268

В Мурманской области число подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 возросло до 268.
RT на русском вчера в 18:13
17
Политика

Посольство США прокомментировало ситуацию со школьниками из России

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что в США «в сложном положении» оказались несколько десятков российских школьников, которые прошлой осенью выехали из России с целью обучения в американских учебных заведениях.
RT на русском вчера в 14:57
9
Происшествия

Новосибирская семья пыталась сбежать из самоизоляции в Санкт-Петербург

Новосибирск, 15 апреля 2020, 06:01 — REGNUM В Новосибирске супружеская пара пыталась сбежать из-под карантина в Санкт-Петербург, но вместо этого отправится в обсерватор и заплатит штраф.
REGNUM вчера в 23:01
46
Общество

В России выявили 3388 новых случаев заражения коронавирусом

В России за сутки зарегистрировали 3388 новых пациентов с COVID-19 в 65 регионах, 28 человек умерли, 292 вылечились, сообщили в оперативном штабе.
РИА Новости 03:57
Армия и оружие

Пилоты Черноморского флота начали подготовку к Параду Победы

В ходе первого этапа летчики отрабатывают элементы полёта в строю парами.
Вести.Севастополь 03:16
Общество

В Калининградской области вводят справки для передвижения граждан

Власти Калининградской области ужесточают режим самоизоляции для граждан, который действует в регионе с 31 марта в связи с угрозой распространения коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 15:43
287
Политика

Норвежский политик обратился к жителям Крыма в связи с пандемией

Норвежский политик подчеркнул, что никто лучше жителей Крыма не знает о важности сплочения для победы.
REGNUM 01:45
70
Общество

Роструд уточнил обязательства по выплатам зарплат на фоне вируса

Работодатели не могут отказаться начислять своим сотрудникам зарплату, ссылаясь на обстоятельства непреодолимой силы из-за ограничений для борьбы с коронавирусом.
РБК вчера в 09:45
2,2K
Политика

В Пентагоне сомневаются в искусственном происхождении коронавируса

В министерстве обороны США сомневаются в том, что новый коронавирус мог быть разработан в лаборатории, и склоняются к версии о естественном происхождении, заявил председатель объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли.
РИА Новости вчера в 15:42
21
Общество

Южноуральцев начали массово штрафовать за нарушение самоизоляции

Полиция Челябинской области начала выписывать штрафы по статье 20.6.1 КоАП РФ о "Невыполнении правил поведения при введении режима повышенной готовности", внесенной в административный кодекс для пресечения нарушений режима самоизоляции, сообщил в среду на брифинге в правительстве региона губернатор Алексей Текслер.
Российская газета 02:37
131
Религия

В Русской Церкви рассказали, как освятить куличи дома

Верующие, оставшиеся на Пасху дома, смогут освятить куличи самостоятельно, сообщила рабочая группа при Патриархе Кирилле.
Православие и Мир вчера в 04:30
100
Здоровье

Число зараженных коронавирусом на Украине выросло до 3372

На Украине число случаев заражения коронавирусом нового типа за сутки выросло до 3372, сообщает украинский Минздрав на своей странице в Facebook.
Rambler News Service вчера в 02:59
3
Общество

В районах Омской области появился первый больной коронавирусом

О первом официально выявленном за пределами областного центра больном сообщил на сегодняшней пресс-конференции губернатор Александр Бурков.
Новый Омск 00:58
5
Авто

Новый Nissan X-Trail появится этой осенью

Новый Nissan Rogue (в России – X-Trail), чья премьера должна была состояться на апрельском автосалоне в Нью-Йорке, поступит в продажу в США в запланированные до пандемии сроки – осенью.
Автоновости дня вчера в 07:09
2
Энергетика

В России зафиксировали снижение цен на бензин

На неделе с 5 по 12 апреля в России снизились цены на бензин, свидетельствуют данные центрального диспетчерского управления Топливно-энергетического комплекса.
РБК 01:47
2,4K
Экономика

Банки начали повышать требования к первоначальному взносу по ипотеке

Банк «Дом.РФ» не намерен повышать требования к заемщикам и, наоборот, снизил минимальный порог первоначального взноса по ипотеке, сообщил директор ипотечного бизнеса кредитной организации Игорь Ларин.
РБК 00:00
69
Происшествия

В Петербурге поймали сбежавшего пациента с подозрением на коронавирус

"Полиция нашла пациента с подозрением на коронавирус, самовольно ушедшего из Александровской больницы", - заявили в ведомстве.
Газета.Ru 03:23
18
Экономика

«Закон Яровой» готовят к карантину

Речь идет, в частности, о том, чтобы отложить на два года требование о ежегодном увеличении емкости хранилищ информации на 15%, а также исключить из расчета видеосервисы, трафик которых вырос из-за самоизоляции.
Коммерсантъ вчера в 18:23
12
Общество

Комаровский рассказал, что может защитить от заражения коронавирусом

Врач и телеведущий Евгений Комаровский заявил, что благодаря местному иммунитету человек может избежать заражения коронавирусом, даже находясь в тесном контакте с заболевшим COVID-19.
РИА Новости вчера в 17:54
25
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное