Три основателя Модульбанка – Андрей Петров, Олег Лагута и Яков Новиков – подали жалобу на владельца банка Артема Аветисяна в комиссию по этике при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП). Об этом «Ведомостям» рассказали два человека, близких к основателям.

с чего всё началось

Комиссия по этике при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) получила жалобу на владельца Модульбанка Артема Аветисяна от его основателей — Олега Лагуты, Якова Новикова и Андрея Петрова. По их словам, Аветисян нарушил требования хартии корпоративной и деловой этики.

На владельца Модульбанка пожаловались в комиссию по этике РСПП

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