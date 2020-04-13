Армия и оружие
Газета.RuНа вооружение армии РФ поступили первые новейшие танки Т-90
Первая партия новейших модернизованных танков Т-90М "Прорыв" поступила на вооружение российской армии.
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с чего всё началось
Первые модернизированные танки Т-90М "Прорыв" с улучшенными характеристиками поступили в апреле в Таманскую мотострелковую дивизию, заявил в понедельник командующий 1-й танковой армией Западного военного округа, куда организационно входит соединение, генерал-лейтенант Сергей Кисель.РИА Новостивчера в 23:39
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