По имеющейся на текущий момент информации, в четырех субъектах РФ в ходе подсчета голосов избирателей и установления итогов по голосованию полностью отменены или планируется отменить в ближайшее время итоги голосования по восьми избирательным участкам.

Итоги выборов на 8 участках в 4 субъектах РФ полностью отменены или планируется отменить из-за нарушений, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

На восьми участках в четырех субъектах отменили итоги выборов

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