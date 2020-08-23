На восстановление «Адмирала Кузнецова» потратят 300–350 млн рублей
Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) завершила подсчет суммы ущерба авианосцу «Адмирал Кузнецов».В источнике
С чего всё началось
ОСК оценила восстановление «Адмирала Кузнецова» после пожара в 350 млн рублей
Общий бюджет находится в диапазоне 300-350 млн рублей. Нам повезло, что пожар не затронул что-то существенное на корабле и нет оснований полагать, что именно это событие как-то повлияет на завершение ремонта "Адмирала Кузнецова", - сообщил Рахманов.
ТАСС02:09
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