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Коммерсантъ
Коммерсантъ

На восстановление «Адмирала Кузнецова» потратят 300–350 млн рублей

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) завершила подсчет суммы ущерба авианосцу «Адмирал Кузнецов».В источнике
С чего всё началось
ТАСС

ОСК оценила восстановление «Адмирала Кузнецова» после пожара в 350 млн рублей

Общий бюджет находится в диапазоне 300-350 млн рублей. Нам повезло, что пожар не затронул что-то существенное на корабле и нет оснований полагать, что именно это событие как-то повлияет на завершение ремонта "Адмирала Кузнецова", - сообщил Рахманов.
ТАСС02:09
Подробнее о событии
РБК

ОСК назвала новую стоимость восстановления авианосца «Адмирал Кузнецов»

РБК03:43
Lenta.ru

Раскрыта стоимость восстановления подгоревшего «Адмирала Кузнецова»

Lenta.ru02:46
URA.Ru

Названа стоимость восстановления горевшего «Адмирала Кузнецова»

URA.Ru03:14
Коммерсантъ

На восстановление «Адмирала Кузнецова» потратят 300–350 млн рублей

Коммерсантъ03:42
РЕН ТВ

Объявлено, во сколько обойдется восстановление «Адмирала Кузнецова»

РЕН ТВ02:20
Газета.Ru

Названа цена ремонта российского авианосца «Адмирал Кузнецов»

Газета.Ru02:15
ТАСС

ОСК оценила восстановление «Адмирала Кузнецова» после пожара в 350 млн рублей

ТАСС02:09

Александр Поветкин нокаутировал Уайта в пятом раунде

Оценки экспертов Поветкин очень жестким нокаутом наказал временного чемпиона мира WBC по боксу в тяжелом весе британца Диллиана Уайта, слишком рано уверовавшего в победу, сокрушительный удар россиянина был похож на выстрел, заявил РИА Новости бывший чемпион мира WBC Григорий Дрозд.
РИА Новости19:28
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Лихтенштейн через ЕСПЧ требует у Чехии вернуть конфискованные земли

Лихтенштейн направил жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи с конфискацией земель княжества по итогам Второй мировой войны на основе чехословацких декретов Бенеша, пишет газета Financial Times.
RT на русскомвчера в 08:49
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WP: сестра Трампа называла его лгуном и жестоким человеком

Старшая сестра президента США Дональда Трампа Мэриэнн Трамп-Бэрри называла своего брата жестоким, человеком без принципов и лгуном, пишет газета Washington Post со ссылкой на записи разговоров между сестрой президента и его племянницей Мэри Трамп, которая позже написала книгу о президенте, в том числе на основе этих бесед.
РИА Новости00:50
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Видео: Как работает руль на машине Mercedes

Пресс-служба чемпионской команды попросила Эвана Шорта, главного специалиста по электронным системам гоночной бригады Mercedes, популярно рассказать о руле, с которым постоянно приходится иметь дело Льюису Хэмилтону.
F1news.ru21 августа в 14:03

Флагманская зеркальная камера Pentax формата APS-C будет оснащена датчиком приближения

Сигеру Вакасиро (Shigeru Wakashiro), отвечающий за планирование и разработку новых цифровых зеркальных камер Pentax, рассказал, что находящаяся сейчас разработке флагманская зеркальная камера формата APS-C с байонетом K будет оснащена датчиком приближения.
iXBT.com02:03

Лавров объяснил введение США санкций против других стран

Последние шаги администрации США свидетельствуют о стремлении не быть связанными никакими многосторонними обязательствами с другими странами, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу "Россия 1".
Российская газетавчера в 16:35
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