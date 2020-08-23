На восстановление «Адмирала Кузнецова» потратят 300–350 млн рублей

Глава ОСК сообщил, что сейчас на судне идут интенсивные работы, докование корабля должно состояться летом 2021 года. Передача «Адмирала Кузнецова» ВМФ России запланирована на 2022 год.