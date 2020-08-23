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Коммерсантъ
Коммерсантъ

На восстановление «Адмирала Кузнецова» потратят 300–350 млн рублей

Глава ОСК сообщил, что сейчас на судне идут интенсивные работы, докование корабля должно состояться летом 2021 года. Передача «Адмирала Кузнецова» ВМФ России запланирована на 2022 год.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

ОСК оценила восстановление «Адмирала Кузнецова» после пожара в 350 млн рублей

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) завершила подсчет суммы ущерба, нанесенного пожаром авианосцу "Адмирал Кузнецов", на восстановление корабля уйдет до 350 млн рублей. Об этом сообщил в воскресенье в интервью ТАСС к форуму "Армия - 2020" гендиректор ОСК Алексей Рахманов.
ТАСС02:09
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Известия

ОСК подсчитала сумму ущерба от пожара на «Адмирале Кузнецове»

Известия04:10
Газета.Ru

Названа цена ремонта российского авианосца «Адмирал Кузнецов»

Газета.Ru02:15
Коммерсантъ

На восстановление «Адмирала Кузнецова» потратят 300–350 млн рублей

Коммерсантъ03:42
Lenta.ru

Раскрыта стоимость восстановления подгоревшего «Адмирала Кузнецова»

Lenta.ru02:46
РЕН ТВ

Объявлено, во сколько обойдется восстановление «Адмирала Кузнецова»

РЕН ТВ02:20
РБК

ОСК назвала новую стоимость восстановления авианосца «Адмирал Кузнецов»

РБК03:43
ТАСС

ОСК оценила восстановление «Адмирала Кузнецова» после пожара в 350 млн рублей

ТАСС02:09

Александр Поветкин нокаутировал Диллиана Уайта в пятом раунде

Россиянин Александр Поветкин нокаутировал британца Диллиана Уайта в пятом раунде на турнире в Брентвуде и стал временным чемпионом WBC, также завоевав бриллиантовый пояс Всемирного боксерского совета.
Александр Поветкин нокаутировал Диллиана Уайта в пятом раунде
Газета.Ru02:09
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Реаниматолог Навального рассказал, как всё было в Омске

Свою точку зрения на события, сопровождавшие 36 часов борьбы за жизнь российского несистемного оппозиционера Алексея Навального, опубликовал заведующий отделением анестезиологии–реанимации № 1 Пироговского центра Борис Теплых 22 августа на своей странице в Facebook.
ИА Красная Веснавчера в 08:08
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В Минобороны Белоруссии описали сценарий силовой смены курса страны

«В сложившейся ситуации действия силового блока Республики Беларусь по стабилизации обстановки могут быть представлены как геноцид собственного народа и использованы в качестве предлога для смены политического курса силовым путем», — цитирует его «Интерфакс».
Известия00:32
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Президент Финляндии рассказал, о чём говорил с Путиным

Политический кризис в Белоруссии и транспортировку российского оппозиционера Алексея Навального в Германию обсуждали президент России Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинистё, о чём последний рассказал 22 августа в утреннем эфире телеканала YLE.
ИА Красная Веснавчера в 10:02
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Месси может стать одноклубником Роналду в «Ювентусе»

По информации источника, руководство туринского клуба хочет воплотить в реальность связку Роналду – Месси и рассматривает возможность приобретения аргентинца на фоне слухов о том, что лидер «Барсы» намерен покинуть команду.
Metaratingsвчера в 13:09