На восстановление «Адмирала Кузнецова» потратят 300–350 млн рублей
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Передача «Адмирала Кузнецова» ВМФ России запланирована на 2022 год. По словам Алексея Рахманова, докование авианосца пройдет во временном доке, который строится по согласованию с Минобороны.В источнике
С чего всё началось
ОСК оценила восстановление «Адмирала Кузнецова» после пожара в 350 млн рублей
Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) завершила подсчет суммы ущерба, нанесенного пожаром авианосцу "Адмирал Кузнецов", на восстановление корабля уйдет до 350 млн рублей. Об этом сообщил в воскресенье в интервью ТАСС к форуму "Армия - 2020" гендиректор ОСК Алексей Рахманов.
ТАСС02:09
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