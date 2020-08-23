Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Коммерсантъ
Коммерсантъ

На восстановление «Адмирала Кузнецова» потратят 300–350 млн рублей

Передача «Адмирала Кузнецова» ВМФ России запланирована на 2022 год. По словам Алексея Рахманова, докование авианосца пройдет во временном доке, который строится по согласованию с Минобороны.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

ОСК оценила восстановление «Адмирала Кузнецова» после пожара в 350 млн рублей

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) завершила подсчет суммы ущерба, нанесенного пожаром авианосцу "Адмирал Кузнецов", на восстановление корабля уйдет до 350 млн рублей. Об этом сообщил в воскресенье в интервью ТАСС к форуму "Армия - 2020" гендиректор ОСК Алексей Рахманов.
ТАСС02:09
Подробнее о событии
Известия

ОСК подсчитала сумму ущерба от пожара на «Адмирале Кузнецове»

Известия04:10
Газета.Ru

Названа цена ремонта российского авианосца «Адмирал Кузнецов»

Газета.Ru02:15
Коммерсантъ

На восстановление «Адмирала Кузнецова» потратят 300–350 млн рублей

Коммерсантъ03:42
Lenta.ru

Раскрыта стоимость восстановления подгоревшего «Адмирала Кузнецова»

Lenta.ru02:46
РЕН ТВ

Объявлено, во сколько обойдется восстановление «Адмирала Кузнецова»

РЕН ТВ02:20
РБК

ОСК назвала новую стоимость восстановления авианосца «Адмирал Кузнецов»

РБК03:43
ТАСС

ОСК оценила восстановление «Адмирала Кузнецова» после пожара в 350 млн рублей

ТАСС02:09

Президент Египта приказал армии сохранять высший уровень готовности

Как сообщает издание Arab News, в ходе состоявшейся накануне, 20 августа, встречи с командным составом ВС Египта президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси отдал приказ вооружённым силам страны поддерживать наивысший уровень боевой готовности для защиты национальной безопасности крупнейшей арабской республики и поручил им быть готовыми к выполнения любых задач в свете текущих вызовов в регионе.
Новостной фронт21 августа в 06:23

WP: сестра Трампа называла его лгуном и жестоким человеком

Старшая сестра президента США Дональда Трампа Мэриэнн Трамп-Бэрри называла своего брата жестоким, человеком без принципов и лгуном, пишет газета Washington Post со ссылкой на записи разговоров между сестрой президента и его племянницей Мэри Трамп, которая позже написала книгу о президенте, в том числе на основе этих бесед.
РИА Новости00:50
18

В Минобороны Белоруссии описали сценарий силовой смены курса страны

«В сложившейся ситуации действия силового блока Республики Беларусь по стабилизации обстановки могут быть представлены как геноцид собственного народа и использованы в качестве предлога для смены политического курса силовым путем», — цитирует его «Интерфакс».
Известия00:32
51