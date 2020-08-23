На восстановление «Адмирала Кузнецова» потратят 300–350 млн рублей
Смотрите также
МО Белоруссии взяло под защиту военные монументы и памятники
Лукашенко поручил c понедельника закрыть бастующие предприятия
Александр Поветкин нокаутировал Уайта в пятом раунде
Евгений Петросян «помолодел» в браке с 31-летней Татьяной Брухуновой
Лавров заявил о стабилизации ситуации в Белоруссии
Адвокат Ефремова Пашаев объяснил свою отставку на видео
Азиза ответила на обвинения по поводу похорон Легкоступовой
В Минске начинается «Марш новой Беларуси»
ZDF: Навального доставили в ФРГ как «гостя канцлера»
Александр Поветкин нокаутировал Уайта в пятом раунде
Собянин заявил, что коронавирус в Москве не отступает
Лавров: Запад предлагает расчертить Беларусь по своим лекалам
Глубоко модернизированный ракетоносец Ту-95МСМ совершил первый полет
Россия и Турция заключили второй контракт на поставку ЗРС С-400
Экс-сотрудника СК Белоруссии задержали в России
Передача «Адмирала Кузнецова» ВМФ России запланирована на 2022 год. По словам Алексея Рахманова, докование авианосца пройдет во временном доке, который строится по согласованию с Минобороны.В источнике
С чего всё началось
ОСК оценила восстановление «Адмирала Кузнецова» после пожара в 350 млн рублей
Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) завершила подсчет суммы ущерба, нанесенного пожаром авианосцу "Адмирал Кузнецов", на восстановление корабля уйдет до 350 млн рублей. Об этом сообщил в воскресенье в интервью ТАСС к форуму "Армия - 2020" гендиректор ОСК Алексей Рахманов.
ТАСС02:09
Подробнее о событии