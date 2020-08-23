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Коммерсантъ
Коммерсантъ

На восстановление «Адмирала Кузнецова» потратят 300–350 млн рублей

Передача «Адмирала Кузнецова» ВМФ России запланирована на 2022 год. По словам Алексея Рахманова, докование авианосца пройдет во временном доке, который строится по согласованию с Минобороны.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

ОСК оценила восстановление «Адмирала Кузнецова» после пожара в 350 млн рублей

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) завершила подсчет суммы ущерба, нанесенного пожаром авианосцу "Адмирал Кузнецов", на восстановление корабля уйдет до 350 млн рублей. Об этом сообщил в воскресенье в интервью ТАСС к форуму "Армия - 2020" гендиректор ОСК Алексей Рахманов.
ТАСС02:09
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Известия

ОСК подсчитала сумму ущерба от пожара на «Адмирале Кузнецове»

Известия04:10
Газета.Ru

Названа цена ремонта российского авианосца «Адмирал Кузнецов»

Газета.Ru02:15
Коммерсантъ

На восстановление «Адмирала Кузнецова» потратят 300–350 млн рублей

Коммерсантъ03:42
Lenta.ru

Раскрыта стоимость восстановления подгоревшего «Адмирала Кузнецова»

Lenta.ru02:46
РЕН ТВ

Объявлено, во сколько обойдется восстановление «Адмирала Кузнецова»

РЕН ТВ02:20
РБК

ОСК назвала новую стоимость восстановления авианосца «Адмирал Кузнецов»

РБК03:43
ТАСС

ОСК оценила восстановление «Адмирала Кузнецова» после пожара в 350 млн рублей

ТАСС02:09

В Сети нашли фото встречи Собчак с мужем Тихановской

В Твиттере обнаружилась фотография, на которой российская телеведущая Ксения Собчак запечатлена с белорусским оппозиционным блогером Сергеем Тихановским, супругом Светланы Тихановской, которая участвовала в качестве кандидата в президентских выборах в Белоруссии и считает себя победителем.
Московский Комсомолец06:29
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Иран получил новые данные с черных ящиков сбитого украинского Boeing

Иранские специалисты получили доступ к части информации с черных ящиков сбитого по ошибке иранскими военными украинского авиалайнера, сообщает в воскресенье агентство Associated Press (AP) со ссылкой на Организацию гражданской авиации Ирана 23 августа.
Известия06:54
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Президент Финляндии рассказал, о чём говорил с Путиным

Политический кризис в Белоруссии и транспортировку российского оппозиционера Алексея Навального в Германию обсуждали президент России Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинистё, о чём последний рассказал 22 августа в утреннем эфире телеканала YLE.
ИА Красная Веснавчера в 10:02
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В NASA сообщили о расширении «вмятины» в магнитном поле Земли

NASA на своем сайте опубликовало видео, посвященное Южно-Атлантической аномалии - большой области с пониженной напряженностью магнитного поля Земли, которая простирается от Южной Америки до юго-западной части Африки.
Ruposters.ru20 августа в 08:49
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В Минобороны Белоруссии описали сценарий силовой смены курса страны

«В сложившейся ситуации действия силового блока Республики Беларусь по стабилизации обстановки могут быть представлены как геноцид собственного народа и использованы в качестве предлога для смены политического курса силовым путем», — цитирует его «Интерфакс».
Известия00:32
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