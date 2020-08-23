На восстановление «Адмирала Кузнецова» потратят 300–350 млн рублей

Передача «Адмирала Кузнецова» ВМФ России запланирована на 2022 год. По словам Алексея Рахманова, докование авианосца пройдет во временном доке, который строится по согласованию с Минобороны.