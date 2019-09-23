Энергетика
REGNUMНа восстановление НПЗ Саудовской Аравии потребуются месяцы
Восстановление добычи нефти в прежнем объеме возможно уже в ближайший месяц, но для полноценного ремонта в настоящий момент в Саудовской Аравии отсутствуют все необходимые детали. Напомним, 14 сентября Эр-Рияд сообщил об атаке дронов на саудовские НПЗ.
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Религия
РПЦ назвала недопустимым бить детей за мат по совету священника
Газета.Ru вчера в 12:25
Гаджеты
На Huawei Mate 30 и Mate 30 Pro можно будет установить сервисы Google
Из-за конфликтов с США, компания Huawei вынуждена поставлять свои новейшие смартфоны линейки Mate 30 без встроенного магазина приложений Google Play.
MobiDevices 03:28
Политика
Кудрин ответил Шойгу в споре о бюджете на оборону
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин выразил удивление словами министра обороны Сергея Шойгу, которыми тот ответил на заявление Кудрина о раздутых тратах на оборону.
Газета.Ru вчера в 19:54
Политика
Песков: бизнес может доверять словам Путина об амнистии капитала
Бизнес может доверять словам президента Владимира Путина об амнистии капиталов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ведомости 06:12
Гаджеты
В столице стартовали продажи iPhone 11
Molnet.ru 20 сентября в 03:55
Общество
Россиянам рассказали, когда наступит бабье лето
Теплая и солнечная осень еще порадует россиян. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
ФАН 06:58
Происшествия
В Саратове обвиняемый в убийстве 18-летней девушки признал вину
В Саратове 18-летний молодой человек, обвиняемый в жестоком убийстве своей сверстницы, признал вину в этом преступлении.
Российская газета 02:23
Экономика
Запас прочности есть: Медведев рассказал о профицитном бюджете
Глава правительства доложил о состоявшемся обсуждении проекта бюджета на 2020 год и на плановый период 2021—2022 годов.
REGNUM 06:54
Футбол
ПСЖ обыграл «Лион» благодаря голу Неймара
В матче 6-го тура французской Лиги 1 «Лион» потерпел домашнее поражение от «Пари Сен-Жермен» со счетом 0:1. Единственный мяч был забит на 87-й минуте.
LiveSport.ru вчера в 17:06
Политика
Шпиона Смоленкова объявили в розыск
Бывшего сотрудника администрации президента России Олега Смоленкова, которого СМИ называют возможным американским шпионом, объявили в розыск как пропавшего без вести.
Lenta.ru 05:44
Армия и оружие
В Совфеде оценили слова генерала США о действиях России в Чёрном море
Ранее генерал Бен Ходжес обвинил Россию в блокировке учений НАТО в Чёрном море.
RT на русском 03:27
Кино
В США вручили телепремию «Эмми»
В Лос-Анджелесе прошла церемония награждения лауреатов телепремии «Эмми». Лучшим драматическим сериалом признана «Игра престолов».
BFM.ru 00:13
Происшествия
Появились фото разбившихся при десантировании боевых машин ВДВ
В Сети распространились фотографии последствий падения двух боевых машин ВДВ в ходе десантирования на учениях «Центр-2019».
Известия вчера в 22:35
Политика
Нарышкин назвал чушью сообщения СМИ о шпионаже дипломатов за ФБР
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин назвал чушью сообщения СМИ о якобы использовании дач российских дипломатов для слежки за ФБР.
RT на русском 06:54
Шоу-бизнес
Стало известно о прекращении лечения Заворотнюк
21 сентября стало известно, что актриса перенесла вторую операцию, после которой появилась надежда на ее выздоровление.
Lenta.ru вчера в 22:30
Спорт
WADA поставило вопрос о несоответствии России антидопинговому кодексу
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) инициировало рассмотрение по ускоренной процедуре вопроса о несоответствии Российского антидопингового агентства (РУСАДА) кодексу организации.
РБК 05:08
Общество
Republic нашел у родных главы АП недвижимость на 1,6 млрд рублей
Журналисты Republic нашли у родственников главы администрации президента Антона Вайно недвижимость общей стоимостью 1,6 миллиардов рублей.
Собеседник 06:23
Политика
Против Парубия возбуждено дело о массовых беспорядках в Одессе
Бывший спикер Верховной рады Андрей Парубий подтвердил информацию о том, что против него возбуждено уголовное дело по факту организации беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года.
Газета.Ru 05:47
Космос
Зонд «Хаябуса-2» подготовили к последней операции у астероида Рюгу
REGNUM вчера в 03:48
Общество
Старейший туроператор Thomas Cook объявил о ликвидации
Британская туристическая компания Thomas Cook, которая была основана в 1841 году, объявила о начале процедуры ликвидации.
Москва 24 03:50
Происшествия
После изнасилования волейболистки в Анапе наказали 11 полицейских
В Анапе после изнасилования полицейскими волейболистки на пляже города от занимаемой должности освобождены их начальники — это начальник городского ОМВД и его заместитель, курирующий охрану общественного порядка.
Кубань 24 06:53
Экономика
Минфин объявил о сокращении госслужащих с 2020 года
Российские власти приступят к повсеместному сокращению числа госслужащих с 2020 года, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:19
Происшествия
Нелегальная врезка в нефтепровод «Дружба» в Польше привела к утечке
Нелегальная врезка в нефтепровод "Дружба" привела к разливу топлива в районе города Тлущ под Варшавой.
Российская газета 04:35
Происшествия
Экс-губернатор Курской области просит возбудить дело против КВНщика
Федеральный чиновник обратился в СК РФ с требованием возбудить уголовное дело против комика, которые пародирует манеру его общения, в этом сенатор увидел нарушение неприкосновенности частной жизни.
Московский Комсомолец вчера в 17:04
Шоу-бизнес
Пенсия Лолиты Милявской оказалась меньше прожиточного минимума
Невские Новости вчера в 06:44
Политика
«Нафтогаз» оценил результаты трехсторонних консультаций по газу
Исполнительный директор украинской компании "Нафтогаз" Юрий Витренко прокомментировал прошедшие в четверг в Брюсселе трехсторонние консультации по газу между представителями России, Украины и ЕС.
ТАСС 20 сентября в 02:23
Футбол
Бернарду Силва удалил твит про Менди, который сочли расистским
Судя по всему, шутку Силвы в социальных сетях сочли расисткой, и позже твит был удален, а футболист выразил негодование.
Sport24.ru вчера в 11:50
Волейбол
Волейболист Вольвич раскритиковал журналиста Соловьева
Волейболист казанского "Зенита" Артем Вольвич рассказал об отношении к чиновникам и журналистам, которые позволяют себе делать скандальные высказывания.
Pravda.Ru 06:43