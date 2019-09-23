Энергетика
REGNUMНа восстановление НПЗ Саудовской Аравии потребуются месяцы
Восстановление добычи нефти в прежнем объеме возможно уже в ближайший месяц, но для полноценного ремонта в настоящий момент в Саудовской Аравии отсутствуют все необходимые детали. Напомним, 14 сентября Эр-Рияд сообщил об атаке дронов на саудовские НПЗ.
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На Южном Урале назначили новых министров
В пресс-службе областного правительства сообщили, что работу по обновлению кадрового состава правительства продолжат, тем не менее остальные руководители органов исполнительной власти пока сохранили свои должности и вернутся к обязанностям, которые выполняли до роспуска правительства.
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СК установил обстоятельства убийства Михаила Круга
В 2019 году, указывает СК, была получена дополнительная информация об обстоятельствах убийства Круга, следствие было возобновлено.
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Пенсия Лолиты Милявской оказалась меньше прожиточного минимума
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Обо всем нападающий «Сочи» написал в своем Instagram-аккаунте. Антон Заболотный поделился с подписчиками криком души.
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РБК вчера в 09:37
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РБК 08:12
Общество
Меган Маркл пришла на свадьбу в черном полупрозрачном платье
Новый скандал возник в столице Италии, куда королевская семья отправилась для того, чтобы поздравить с бракосочетанием давнюю подругу Маркл - дизайнера Мишу Нону и её возлюбленного Майкла Хесса.
Дни24 21 сентября в 08:49
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Обещается, они проговорят целый час. О целях встречи Зеленского с Трампом рассказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
Аргументы недели 08:26
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В контролируемом Thomas Cook туроператором «Интерусит» заверили, что банкротство старейшего британского туроператора не скажется на работе российской компании.
Коммерсантъ вчера в 22:27
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Обнаружены «врата» для комет, входящих во внутреннюю Солнечную систему
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Медведев одобрил ратификацию Парижского соглашения по климату
Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что подписал постановление о ратификации Парижского климатического соглашения.
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В Саратове обвиняемый в убийстве 18-летней девушки признал вину
В Саратове 18-летний молодой человек, обвиняемый в жестоком убийстве своей сверстницы, признал вину в этом преступлении.
Российская газета 02:23
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Чем дольше живем - тем дальше пенсия: В Молдове возраст выхода на заслуженный отдых увеличен
Согласно законодательству, с 1 июля 2017 года предусмотрено постепенное повышение пенсионного возраста и увеличение трудового стажа, необходимого для получения пенсий.
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Экономика сегодня вчера в 20:12
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В Китае С-500 назвали самой самой совершенной системой ПВО в мире
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Российская газета 06:33
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В Минэкономразвития предложили оставлять должникам прожиточный минимум
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Получается, на десять тысяч населения России приходится 163 "чиновника".
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Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное производство против бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия по факту организации массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года.
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Бой между мексиканцем Яиром Родригесом и американцем Джереми Стивенсом возглавил шоу UFC Fight Night 159 в Мехико.
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В России ожидается затяжное похолодание
В Гидрометцентре предупредили о затяжном похолодании на всей территории России.
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В день равноденствия наступит календарная осень
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В Москве начали давать отопление в жилые дома
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