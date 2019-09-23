Энергетика
REGNUMНа восстановление НПЗ Саудовской Аравии потребуются месяцы
Восстановление добычи нефти в прежнем объеме возможно уже в ближайший месяц, но для полноценного ремонта в настоящий момент в Саудовской Аравии отсутствуют все необходимые детали. Напомним, 14 сентября Эр-Рияд сообщил об атаке дронов на саудовские НПЗ.
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Здоровье
В Пензенской области главврачи снова отчитаются перед населением
В прошлом году губернатор поручил пригласить руководителей больниц на отчет глав районных администраций перед населением.
ПензаИнформ 06:17
Футбол
«Краснодар» в гостях уступил ЦСКА
Футбольный клуб «Краснодар» 22 сентября на выезде проиграл московскому ЦСКА Матч прошел в рамках 10-го тура российской Премьер-лиги в Москве на поле «ВЭБ-Арены».
Юга.ру вчера в 14:02
Экономика
Путин обсудил с Медведевым бюджет
Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с Дмитрием Медведевым. Они обсудили параметры бюджета на 2020-2022 годы.
Вести.Ru 06:38
Политика
Зеленский призвал украинцев поучаствовать во флешмобе против коррупции
Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев к «масштабному флешмобу», предложив сообщать о любых проявлениях коррупции на горячую линию Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).
RT на русском 06:51
Кино
«Чернобыль» получил премию «Эмми» как лучший мини-сериал
«Чернобыль» удостоен премии как лучший мини-сериал (Крэйг Мэйзин, Джейн Фезерстоун и Кэролин Штраусс), за режиссуру мини-сериала или фильма (Йохан Ренк) и сценарий мини-сериала или фильма (Крэйг Мэйзин).
Известия вчера в 22:30
Происшествия
СК установил обстоятельства убийства Михаила Круга
RT на русском 04:12
Спорт
РУСАДА сегодня полностью соответствует кодексу WADA
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) на сегодняшний день полностью соответствует кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA), и этому есть подтверждение, заявила РИА Новости заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.
РИА Новости 05:31
Политика
Законопроект об изоляции «воров в законе» в тюрьмах внесен в Госдуму
Лидеров организованных преступных сообществ (ОПС) предлагается содержать под стражей отдельно от других заключенных - законопроект на эту тему внесен в Госдуму.
Российская газета 05:38
Общество
Старейший в мире туроператор Thomas Cook объявил о ликвидации
Британская туристическая компания Thomas Cook, основанная в 1841 году, объявила о принудительной ликвидации и ожидает возвращения своих британских клиентов из-за рубежа.
Пятый канал 00:50
Политика
Путин распорядился профинансировать модернизацию армии Абхазии
Президент России Владимир Путин распорядился подписать соглашение о финансировании расходов на модернизацию Вооруженных сил Абхазии.
Известия 02:54
Авто
Названы автомобили с лучшими мультимедийными системами
Изучив отзывы владельцев, эксперты исследовательского агентства J.D. Power назвали автомобили с лучшими мультимедийными системами.
Автоновости дня 20 сентября в 11:37
Шоу-бизнес
Пациентка медцентра рассказала о прекращении лечения Заворотнюк
Женщина, назвавшаяся пациенткой одной из московских клиник, сообщила, что врачи перестали лечить актрису Анастасию Заворотнюк.
URA.Ru вчера в 21:59
Шоу-бизнес
Рэпер Тимати выступил на 13-летии «золотой девочки» Тони Худяковой
На днях дочь известного клипмейкера Павла Худякова Тоня отметила свой день рождения. «Золотой девочке» исполнилось 13 лет.
Вечерний курьер 02:16
Политика
Шпиона Смоленкова объявили в розыск
Бывшего сотрудника администрации президента России Олега Смоленкова, которого СМИ называют возможным американским шпионом, объявили в розыск как пропавшего без вести.
Lenta.ru 05:44
Общество
Астрономическая осень. Что означает осеннее равноденствие
День весеннего равноденствия (хару-но хиган сюмбун-но хи) и День осеннего равноденствия (аки-но хиган сюбун-но хи) связаны с поминанием ушедших предков, в это время принято посещать могилы усопших родственников.
ТАСС 03:20
Политика
Съезд ДУМ впервые пройдет в Московской соборной мечети
Седьмой отчетно-выборный съезд Духовного управления мусульман России пройдет в понедельник в Московской соборной мечети с участием 500 делегатов и гостей из более чем 50 стран, на нем выберут председателя и подведут итоги пяти последних лет работы, прошедших с прошлого съезда.
РИА Новости 05:16
Политика
ГБР открыло дело против экс-спикера Рады из-за беспорядков в Одессе
Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное производство против бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия по факту организации массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года.
RT на русском 05:28
Происшествия
Две боевые машины ВДВ разбились на учениях «Центр-2019»
Две БМД разбились при десантировании из самолетов Ил-76 на учениях «Центр-2019» 20 сентября.
BFM.ru вчера в 15:32
Политика
Кудрин ответил Шойгу в споре о бюджете на оборону
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин выразил удивление словами министра обороны Сергея Шойгу, которыми тот ответил на заявление Кудрина о раздутых тратах на оборону.
Газета.Ru вчера в 19:54
Политика
Песков: бизнес может доверять словам Путина об амнистии капитала
Бизнес может доверять словам президента Владимира Путина об амнистии капиталов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ведомости 06:12
Экономика
Путин поручил подготовить снижение ипотечных ставок в ДФО
Президент России Владимир Путин поручил российскому правительству до 15 декабря подготовить поправки в законодательство, чтобы снизить ставки ипотеки для молодых семей на Дальнем Востоке до 2% годовых.
RT на русском 03:40
Финансы
Российские банки на треть сократили запасы валюты
Российские банки были вынуждены сокращать свои валютные запасы из-за поведения нерезидентов, считает начальник отдела инвестидей «БКС Брокер» Нарек Авакян.
РБК 21 сентября в 03:00
Происшествия
В Краснодарском крае поезд сбил четырехлетнего мальчика
В Краснодарском крае поезд насмерть сбил четырехлетнего мальчика, который перебегал железнодорожные пути с дедушкой.
РБК 05:32
Общество
Синоптики отменили бабье лето в Москве
Ранее сообщалось, что бабье лето вытеснит холода из Москвы. Однако 23 сентября синоптики предсказали россиянам затяжное похолодание.
Газета.Ru 06:07
Авто
Россиян предупредили о росте цен на автомобили
Грядущий рост цен на автомобили подтвердил замглавы корпоративных продаж "Авилона" Андрей Гусев: "Изменение прайс-листов производителями традиционно можно ожидать с января 2020 года", — приводит его слова РИА "Новости".
Автоновости дня вчера в 21:34
Армия и оружие
В Совфеде оценили слова генерала США о действиях России в Чёрном море
Ранее генерал Бен Ходжес обвинил Россию в блокировке учений НАТО в Чёрном море.
RT на русском 03:27
Общество
В Минфине назвали число чиновников в России
Получается, на десять тысяч населения России приходится 163 "чиновника".
РИА Новости 02:36
Общество
Меган Маркл раскритиковали за платье в $11 тысяч
Как отмечается, для торжества герцогиня надела платье от Valentino стоимостью в $11 тыс. Однако выбор Маркл не понравился британцам, которые раскритиковали ее за расточительство.
Газета.Ru вчера в 11:29
Религия
РПЦ назвала недопустимым бить детей за мат по совету священника
Газета.Ru вчера в 12:25
Общество
Росстат назвал средний возраст невест в России
Российская газета 03:25