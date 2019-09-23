Энергетика
REGNUMНа восстановление НПЗ Саудовской Аравии потребуются месяцы
Восстановление добычи нефти в прежнем объеме возможно уже в ближайший месяц, но для полноценного ремонта в настоящий момент в Саудовской Аравии отсутствуют все необходимые детали. Напомним, 14 сентября Эр-Рияд сообщил об атаке дронов на саудовские НПЗ.
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WSJ: ремонт атакованных месторождений Saudi Aramco может занять много месяцев
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