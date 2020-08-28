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ТАСС
ТАСС

На восстановление экономики Кубани направят почти 20 млрд рублей

Почти 20 млрд рублей будут направлены на восстановление экономики в Краснодарском крае. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в ходе совещания по вопросам социально-экономического развития края в пятницу.В источнике
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В Краснодарском крае на восстановление экономики направят 20 млрд рублей

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Министр экономического развития РФ отметил эффективность антикризисной программы Краснодарского края

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Край выделит порядка 20 млрд рублей на финансирование плана по восстановлению экономики

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Югополисвчера в 13:11
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Кубань выделит 20 млрд рублей на финансирование плана восстановления экономики

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Меры поддержки МСП во время пандемии коронавируса позволили сохранить рабочие места в Краснодарском крае

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Под Харьковом обстреляли автобус с членами оппозиционной организации

Как ранее заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива, на трассе Киев — Харьков был обстрелян автобус с участниками общественного движения «Патриоты — За жизнь».
Под Харьковом обстреляли автобус с членами оппозиционной организации
РБК27 августа в 13:48
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Наталья Орейро предстала в образе обнаженной Мэрилин Монро

Уругвайская актриса и певица запомнившаяся российским телезрителям по сериалу «Дикий ангел» Наталия Орейро опубликовала на своей странице в Instagram снимок, на котором предстала перед подписчиками в культовом образе легендарной американской актрисы Мэрилин Монро.
Live24вчера в 07:56
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В Сети появился фрагмент нового мультфильма «Сказки Серого Волка»

Ведь с 3 сентября в прокат выходит мультфильм «Сказки Серого Волка», снятый по книге Роальда Даля (автора «Чарли и шоколадной фабрики», «Матильды», «Бесподобого мистера Фокса», «Большого и доброго великана»).
Летидор26 августа в 06:30

Меркель разделила политику и экономику в вопросе «Северного потока-2»

По вопросу «Северного потока-2» Меркель старается разделить проблемы экономики и политики, замечает руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов.
Экономика сегоднявчера в 08:41
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