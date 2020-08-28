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ТАСС
ТАСС

На восстановление экономики Кубани направят почти 20 млрд рублей

"Финансирование плана по восстановлению экономики в крае составляет почти 20 млрд рублей", - сказал Кондратьев. Он отметил, что большое внимание будет уделяться поддержке и восстановлению санаторно-курортной отрасли.В источнике
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КП - Кубань

В Краснодарском крае на восстановление экономики направят 20 млрд рублей

КП - Кубаньвчера в 14:07
Кубань 24

Кубань выделит 20 млрд рублей на финансирование плана восстановления экономики

Кубань 24вчера в 12:46
ТАСС

Генеральный план Краснодара планируется утвердить 2 сентября

ТАССвчера в 14:07
Администрация Краснодарского края

Край выделит порядка 20 млрд рублей на финансирование плана по восстановлению экономики

Администрация Краснодарского краявчера в 12:28
Кубань-Информ

Министр экономического развития РФ отметил эффективность антикризисной программы Краснодарского края

Кубань-Информвчера в 10:46
Югополис

Край выделит порядка 20 млрд рублей на финансирование плана по восстановлению экономики

Югополисвчера в 13:11
Кубанские новости

Меры поддержки МСП во время пандемии коронавируса позволили сохранить рабочие места в Краснодарском крае

Кубанские новостивчера в 10:11

Соседов назвал оскорбившего Корчевникова гостя «инвалидом на голову»

Возмутительный случай произошел за кулисами телешоу "Судьба человека", ведущим которого является Борис Корчевников: один из звездных гостей на просьбу быть снисходительным к плохому слуху ведущего возмутился, назвав того "глухим инвалидом".
Соседов назвал оскорбившего Корчевникова гостя «инвалидом на голову»
Народные новостивчера в 12:49
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Литва ответила на угрозы Лукашенко отказаться от портов

Ранее в пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил отказаться от транзита через польские и литовские порты из-за угроз этих стран ввести санкции в отношении Минска.
Литва ответила на угрозы Лукашенко отказаться от портов
Национальная служба новостейвчера в 11:45
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Трамп назвал Байдена «худшим кандидатом» от Демократической партии

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время выступления перед сторонниками в штате Нью-Гэмпшир назвал бывшего вице-президента США Джозефа Байдена худшим кандидатом от Демократической партии в истории.
Взгляд.ру21:06

Путин признал состоявшимися выборы в Белоруссии

Москва, 29 августа 2020, 04:50 — REGNUM Российские власти считают состоявшимися президентские выборы в Белоруссии, на которых победу одержал Александр Лукашенко, заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1», анонсированном в ночь на 29 августа.
REGNUM21:50
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Илон Маск представил свинью с имплантированным в мозг чипом

Сан-Франциско, США, 29 августа 2020, 05:22 — REGNUM Свинью, в мозг которой вживили чип размером около 8 мм в диаметре, продемонстрировал миллиардер Илон Маск в ходе трансляции на YouTube-канале компании Neuralink, занимающейся этим экспериментом.
REGNUM22:22
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Рошаль выступил в защиту лечивших Навального в Омске врачей

После заявления клиники ряд омских медиков выступил в поддержку врачей, лечивших Навального в БСМП № 1. Они подписали открытое письмо, в котором отмечалось, что политик остался в живых «именно благодаря профессионализму специалистов омской медицины».
РБКвчера в 16:34
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Помпео заявил о восстановлении санкций СБ ООН против Ирана 20 сентября

Американский госсекретарь Майкл Помпео утверждает, что антииранские санкции Совета Безопасности ООН будут восстановлены в полночь 20 сентября, несмотря на то, что ранее Совбез всемирной организации отказал удовлетворить соответствующее обращение США.
ТАСС27 августа в 11:32
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Эксперт рассказал, можно ли оставлять в розетке зарядник без смартфона

Само же устройство должно храниться в недоступном для маленьких детей и домашних животных месте, рассказал агентству "Прайм" директор института IT университета "Синергия" Станислав Косарев.
РИА Новости20:05
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Дата выхода «Лиги справедливости» Зака Снайдера на HBO Max «утекла» в сеть

Грядущий проект будет разительно отличаться от кинотеатральной версии Джосса Уидона («Мстители») и выйдет в формате мини-сериала из четырех глав, каждая из которых будет длиться приблизительно час.
Киноафиша России27 августа в 05:43