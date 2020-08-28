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ТАСС
ТАСС

На восстановление экономики Кубани направят почти 20 млрд рублей

"Финансирование плана по восстановлению экономики в крае составляет почти 20 млрд рублей", - сказал Кондратьев. Он отметил, что большое внимание будет уделяться поддержке и восстановлению санаторно-курортной отрасли.В источнике
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В Краснодарском крае на восстановление экономики направят 20 млрд рублей

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Край выделит порядка 20 млрд рублей на финансирование плана по восстановлению экономики

Югополисвчера в 13:11
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Министр экономического развития РФ отметил эффективность антикризисной программы Краснодарского края

Кубань-Информвчера в 10:46
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Край выделит порядка 20 млрд рублей на финансирование плана по восстановлению экономики

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Генеральный план Краснодара планируется утвердить 2 сентября

ТАССвчера в 14:07
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Кубань выделит 20 млрд рублей на финансирование плана восстановления экономики

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Меры поддержки МСП во время пандемии коронавируса позволили сохранить рабочие места в Краснодарском крае

Кубанские новостивчера в 10:11

Ученые хотят использовать ракеты для изучения микроорганизмов в атмосфере

Российские ученые планируют использовать зондирующие ракеты для изучения микроорганизмов, которые могут жить в стратосфере Земли, рассказал РИА Новости заведующий отделом санитарно-гигиенической безопасности в искусственной среде обитания ИМБП Вячеслав Ильин.
РИА Новости20:12

На Ставрополье коронавирус к 28 августа подхватили ещё 125 человек

В Ставропольском крае к 28 августа зарегистрировано 125 новых случае заболевания коронавирусом, сообщил губернатор края Владимир Владимиров на своей странице в Инстаграме.
Аргументы и Факты - Ставропольвчера в 02:17
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Смартфон Sony Xperia 5 II выйдет уже 17 сентября

В сентябре прошлого года, на выставке IFA 2019, Sony представила свой смартфон под названием Sony Xperia 5. Согласно последним утечкам Sony готовит преемника этой модели под названием Sony Xperia 5 II.
ITZine.ruвчера в 03:35
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Эксперт рассказал, можно ли оставлять в розетке зарядник без смартфона

Само же устройство должно храниться в недоступном для маленьких детей и домашних животных месте, рассказал агентству "Прайм" директор института IT университета "Синергия" Станислав Косарев.
РИА Новости20:05

Чемпионка Японии Осака выходит из полуфинала турнира по теннису в США

Чемпионка по теннису Осака Наоми отказалась от участия в турнире в Соединенных Штатах, поскольку по всей стране распространились протесты из-за стрельбы полицией в чернокожего мужчину.
ИА Красная Весна27 августа в 14:34

Эксперт: Планы Еревана рассорить Азербайджан со странами ОДКБ потерпели крах

Стало очевидно, что планы Еревана потерпели крах и Армения добилась лишь того, что публично, в очередной раз, продемонстрировала свою агрессивную позицию в отношении Азербайджана.
Москва-Баку.ru27 августа в 10:16
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Дочь Шувалова поступила в МГУ на коммерческой основе

Как следует из документа, Анастасия Шувалова зачислена на факультет психологии МГУ на коммерческой основе и будет проходить обучение по специальности «клиническая психология» с 1 сентября 2020 года по 30 июня 2026 года.
Forbes26 августа в 13:35
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