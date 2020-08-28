На восстановление экономики Кубани направят почти 20 млрд рублей
"Финансирование плана по восстановлению экономики в крае составляет почти 20 млрд рублей", - сказал Кондратьев. Он отметил, что большое внимание будет уделяться поддержке и восстановлению санаторно-курортной отрасли.В источнике
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