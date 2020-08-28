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ТАСС
ТАСС

На восстановление экономики Кубани направят почти 20 млрд рублей

Почти 20 млрд рублей будут направлены на восстановление экономики в Краснодарском крае. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в ходе совещания по вопросам социально-экономического развития края в пятницу.В источнике
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КП - Кубань

В Краснодарском крае на восстановление экономики направят 20 млрд рублей

КП - Кубаньвчера в 14:07
Югополис

Край выделит порядка 20 млрд рублей на финансирование плана по восстановлению экономики

Югополисвчера в 13:11
Кубань 24

Кубань выделит 20 млрд рублей на финансирование плана восстановления экономики

Кубань 24вчера в 12:46
Администрация Краснодарского края

Край выделит порядка 20 млрд рублей на финансирование плана по восстановлению экономики

Администрация Краснодарского краявчера в 12:28
Кубань-Информ

Министр экономического развития РФ отметил эффективность антикризисной программы Краснодарского края

Кубань-Информвчера в 10:46
ТАСС

Генеральный план Краснодара планируется утвердить 2 сентября

ТАССвчера в 14:07
Кубанские новости

Меры поддержки МСП во время пандемии коронавируса позволили сохранить рабочие места в Краснодарском крае

Кубанские новостивчера в 10:11

«Их было несколько»: где находится первый Спас Нерукотворный

"Есть довольно распространенная версия, что Мандилион — это не что иное, как плащаница Господня", — говорит заведующий кафедрой общей и русской церковной истории и канонического права богословского факультета ПСТГУ, священник Александр Щелкачев.
«Их было несколько»: где находится первый Спас Нерукотворный
РИА Новости01:00

Путин признал состоявшимися выборы в Белоруссии

Москва, 29 августа 2020, 04:50 — REGNUM Российские власти считают состоявшимися президентские выборы в Белоруссии, на которых победу одержал Александр Лукашенко, заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1», анонсированном в ночь на 29 августа.
REGNUM21:50
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Путин назвал задержание 33 россиян акцией спецслужб Украины и США

Сейчас это очевидно, это акция спецслужб. Людей, о которых Вы сказали, втемную использовали для того, чтобы переместить на территорию Белоруссии…и представили в качестве возможной ударной силы для раскачивания ситуации в ходе предвыборной кампании, что абсолютно не соответствовало действительности.
Владимир Путин
Городовой27 августа в 11:57
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В России предложили запретить оказание услуг караоке до конца года

Депутат Госдумы Иван Сухарев направил на имя главы Минздрава России Михаила Мурашко обращение, в котором предлагает запретить услуги караоке в развлекательных заведениях до конца текущего года, передает RT.
Газета.Ru01:18
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Жена Павла Воли Ляйсан Утяшева рассказала о конфликте с пьяным отцом

Я все детство прожила в испуге: вот он придет немного нетрезвый. И опять начнется. Мне было десять, когда я маме сказала: "Мы должны убежать". Она ответила: "Давай мы его попробуем вылечить". Я не могла смотреть, как она каждое утро сидит с холодным мясом на лице.
Ляйсан Утяшева
Российская телеведущая
Общественная служба новостейвчера в 13:49
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Рошаль выступил в защиту лечивших Навального в Омске врачей

После заявления клиники ряд омских медиков выступили в поддержку врачей, лечивших Навального в БСМП № 1. Они подписали открытое письмо, в котором отмечалось, что политик остался в живых «именно благодаря профессионализму специалистов омской медицины».
РБКвчера в 16:34
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