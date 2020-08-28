Я все детство прожила в испуге: вот он придет немного нетрезвый. И опять начнется. Мне было десять, когда я маме сказала: "Мы должны убежать". Она ответила: "Давай мы его попробуем вылечить". Я не могла смотреть, как она каждое утро сидит с холодным мясом на лице.

Ляйсан Утяшева Российская телеведущая