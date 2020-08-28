На восстановление экономики Кубани направят почти 20 млрд рублей
Почти 20 млрд рублей будут направлены на восстановление экономики в Краснодарском крае. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в ходе совещания по вопросам социально-экономического развития края в пятницу.В источнике
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