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ТАСС
ТАСС

На восстановление экономики Кубани направят почти 20 млрд рублей

Почти 20 млрд рублей будут направлены на восстановление экономики в Краснодарском крае. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в ходе совещания по вопросам социально-экономического развития края в пятницу.В источнике
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Телеканал Краснодар

Министр экономического развития России: «Краснодар – это наша южная точка роста»

Телеканал Краснодар05:12
Кубань-Информ

Министр экономического развития РФ отметил эффективность антикризисной программы Краснодарского края

Кубань-Информвчера в 10:46
ТАСС

Генеральный план Краснодара планируется утвердить 2 сентября

ТАССвчера в 14:07
Администрация Краснодарского края

Край выделит порядка 20 млрд рублей на финансирование плана по восстановлению экономики

Администрация Краснодарского краявчера в 12:28
КП - Кубань

В Краснодарском крае на восстановление экономики направят 20 млрд рублей

КП - Кубаньвчера в 14:07
Кубань 24

Кубань выделит 20 млрд рублей на финансирование плана восстановления экономики

Кубань 24вчера в 12:46
Кубанские новости

Меры поддержки МСП во время пандемии коронавируса позволили сохранить рабочие места в Краснодарском крае

Кубанские новостивчера в 10:11

Доступный витамин снижает риск смерти после 50 лет

Чтобы сохранить мышцы в старости, ученые советуют употреблять витамин С. Как сообщает Ufanotes.ru, ученые из Университета Восточной Англии советуют есть больше овощей и фруктов, которые содержат витамин С. В таком случае удастся сохранить хорошую физическую форму даже в солидном возрасте.
Уфимские Заметки27 августа в 12:28
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Турция объявила об учениях в Средиземноморье на фоне кризиса с Грецией

Турция выпустила в субботу международное оповещение НАВТЕКС (Navtex) о проведении артиллерийских учений в Восточном Средиземноморье с 29 августа до 11 сентября на фоне обострения отношений с Грецией из-за сейсморазведки в спорном районе шельфа.
РИА Новости03:12
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Экс-глава МИД Украины предложил временно отказаться от Донбасса

Посол Украины в Великобритании, экс-глава МИД Вадим Пристайко считает, что в случае провала Минских соглашений и сценария с миротворцами Киеву следует на время отказаться от идеи вернуть контроль над Донбассом.
РИА Новостивчера в 09:05
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У берегов Италии сгорела и затонула яхта с туристами из Казахстана

В Средиземном море у берегов Сардинии (остров в составе Италии) сгорела и затонула яхта, береговая охрана спасла с судна 17 человек — 8 туристов из Казахстана и 9 членов экипажа, сообщает Euronews.
Фергана27 августа в 03:02
11

Эксперт рекомендовал не оставлять в розетке зарядник без смартфона

Директор института IT университета "Синергия" Станислав Косарев рассказал, что зарядное устройство для электронных гаджетов нельзя оставлять в розетке, поскольку это может привести к выходу зарядки из строя и даже к возгоранию, передает агентство "Прайм".
Известия21:18
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Импорт пальмового масла в Россию уменьшился на фоне пандемии

Москва, 28 августа 2020, 16:03 — REGNUM В течение первых шести месяцев текущего года импорт пальмового масла в Россию впервые за последние шесть лет снизился почти на 7%. Об этом 28 августа сообщили в Центре отраслевой экспертизы Россельхозбанка, передает РБК.
REGNUMвчера в 09:03
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В Харькове начался митинг в поддержку напавших на автобус

На митинг возле здания Киевского районного суда в Харькове собрались для поддержки напавших на автобус на трассе «Киев-Харьков» представители националистических организаций 29 августа, сообщает издание «Суспільне» («Общественное»).
ИА Красная Весна05:48