Экономика
СаминвесторНа восстановление экономики РФ потратят 8 трлн рублей
Сегодня, 27 мая 2020 года, стало известно, что правительство РФ подготовило план восстановления экономики общей стоимостью 8 трлн рублей. Соответствующий документ внесут в администрацию президента 1 июня, сообщают «Ведомости».
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с чего всё началось
Общая стоимость плана – около 8 трлн руб. за 2020–2021 гг. Бюджету поддержка экономики обойдется примерно в 6 трлн руб. в виде расходов и недополученных доходов, 2 трлн составят инвестиции в инфраструктуру, в том числе внебюджетные.Ведомостивчера в 20:26
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