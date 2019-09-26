Семь человек пострадали при пожаре в хостеле не востоке Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "В результате пожара на первом этаже здания, по предварительным данным, пострадали семь человек", - сказал собеседник агентства.

На востоке Москвы семь человек пострадали при пожаре в хостеле

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