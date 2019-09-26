Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиНа востоке Москвы семь человек пострадали при пожаре в хостеле

Семь человек пострадали при пожаре в хостеле не востоке Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "В результате пожара на первом этаже здания, по предварительным данным, пострадали семь человек", - сказал собеседник агентства.
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Прокуратура Москвы начала проверку после пожара в хостеле «Петр I»

РБК02:49

Видео с места пожара в хостеле на востоке Москвы

РЕН ТВвчера в 21:09

Восемь человек госпитализированы после пожара в хостеле в Измайловском кремле

ТАСС04:47

Состояние восьми пострадавших после пожара в хостеле в Москве оценили как тяжелое

Интерфакс04:42

Следствие рассматривает две версии причин пожара в Измайловском кремле

Москва 2403:13

Следователи назвали две версии причин пожара в хостеле на востоке Москвы

РИА Новости02:46

Депздрав: Восемь человек госпитализированы после пожара в хостеле на Измайловском шоссе

Агентство Москва04:20
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Транспорт

В России предложили по-новому бороться со снегом на дорогах

Lenta.ru 01:40
Технологии

«Ъ»: у ВТБ появился свой виртуальный мобильный оператор

ВТБ запустит в тестовом режиме в Москве свой виртуальный мобильный оператор "ВТБ Мобайл" с 25 сентября.
ТАСС 24 сентября в 23:00
Экономика

Треть гипермаркетов «Карусель» станут «Перекрестками»

Гипермаркеты теряют и рентабельность: в первом полугодии 2019 г. рентабельность EBITDA «Каруселей» снизилась на 28 б. п. до 4,3%. Для сравнения: этот показатель у «Пятерочки» – 8,5% за январь – июнь 2019 г. Компания связывает это со «структурным оттоком покупателей в формат «магазинов у дома» и развитием онлайн-торговли, что приводит к отрицательному эффекту операционного рычага в гипермаркетах».
Ведомости 03:17
Теннис

Андрей Аршавин пошутил над Андреем Рублёвым

GoTennis.ru вчера в 19:04
Происшествия

В Норвегии затонул загоревшийся российский траулер

Российская газета 04:21
Политика

Лукашенко заявил о готовности ввести в Донбасс миротворцев

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о своей готовности ввести в Донбасс белорусских миротворцев.
REGNUM 04:48
Происшествия

Защита обвиняемого в изнасиловании детей священника обжалует его арест

Известия 04:37
Автоспорт

Квят начнет гонку Гран-при России с конца стартовой решетки

Торо Россо заменит силовую установку на болиде пилота Даниила Квята перед 16-м этапом чемпионата мира Гран-при России.
Советский спорт 05:13
Политика

Лавров оценил отказ Белоруссии разместить у себя военную базу РФ

Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал отказ Белоруссии размещать на своей территории российскую военную базу.
Южный Федеральный 05:13
Политика

Зеленский удивился публикации своего разговора с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский удивился, что в опубликованной стенограмме его разговора с Дональдом Трампом присутствуют его реплики.
Lenta.ru 02:08
Политика

Евросоюз ответил на упреки Трампа в недостаточной помощи Украине

24 сентября президент США Дональд Трамп на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил, что Вашингтон не будет оказывать Киеву финансовую поддержку до тех пор, пока ЕС не увеличит объемы финансовой помощи.
Известия вчера в 23:53
Политика

Кравчук назвал разговор Трампа и Зеленского пособием для обучения

Первый президент Украины Леонид Кравчук прокомментировал публикацию стенограммы разговора лидеров Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа.
RT на русском 01:53
Политика

Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело

На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru 04:27
Политика

США введут санкции против Китая из-за транспортировки иранской нефти

Вашингтон вводит новые санкции против двух компаний КНР и их сотрудников за транспортировку иранской нефти вопреки запретам США.
Российская газета вчера в 21:01
Армия и оружие

Не та пуля: Зеленского поймали на лжи в ООН

Во время выступления на Генассамблее ООН украинский президент Владимир Зеленский показал присутствующим пулю калибром 12,7 мм.
Дни24 02:48
Политика

Зеленский рассказал о беседе с Лавровым

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что кратко поговорил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях генассамблеи ООН.
Lenta.ru вчера в 22:44
Происшествия

Российская гей-пара с усыновленными мальчиками попросила убежища в США

Андрей Ваганов и Евгений Ерофеев, усыновившие двух детей, попросили политического убежища в США.
Вести.Ru 04:09
Политика

Зеленский опубликовал в соцсети фото с Трампом

Политическая Экспертиза вчера в 09:45
Происшествия

Умер защищавший Кокорина адвокат

Скоропостижно умер адвокат Андрей Ромашов, представлявший интересы футболиста Александра Кокорина, сообщил его коллега Игорь Бушманов.
Известия 03:17
Общество

Единый кампус СПбГУ построят в Пушкине

Единый кампус Санкт-Петербургского государственного университета построят в Пушкине.
Росбалт 04:56
Кино

Глава студии Marvel будет снимать новый фильм по «Звездным войнам»

Напомним, в июне 2017 года продюсеры «Звездных войн» уволили режиссеров Фила Лорда и Кристофера Миллера из проекта фильма «Хан Соло: Звездные войны, истории» из-за «творческих разногласий» (как позже написали СМИ, из-за опасений по поводу их импровизаций).
REGNUM 00:57
Политика

Лавров пообещал ответные меры на невыдачу виз США российским делегатам

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва подготовит ответные меры в связи с невыдачей американских виз российским делегатам на сессию Генассамблеи ООН и на конференцию по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).
RT на русском вчера в 13:35
Политика

Сайт газеты «Известия» удалил критическую статью о министре обороны Сергее Шойгу своего военного обозревателя Крамника

Статью военный журналист Известий написал в ответ на интервью Шойгу газете Московский комсомолец, где министр рассказал о современном состоянии российской армии и поставил себе в заслугу успешную реформу вооружённых сил.
Эхо Москвы 02:04
Футбол

Шесть клубов РПЛ покинули Кубок России

Сыграны 15 из 16 матчей 1/16 финала Кубка России по футболу.
SM News вчера в 14:49
Политика

Саудовский принц признал ответственность за убийство Хашкаджи

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд признал свою ответственность за инцидент с убийством в Стамбуле саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи.
ТАСС 02:49
Футбол

Болельщиков «Спартака» заперли на ключ на стадионе в Набережных Челнах

Евро-футбол.ру 04:40
Политика

Скабеева оценила выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине

Телеведущая Ольга Скабеева заметила необычное выражение лица украинского лидера Владимира Зеленского в процессе диалога с его американским коллегой Дональдом Трампом.
NewInform вчера в 20:54
Армия и оружие

Польша начала создание второго по величине в стране военного полигона

Что касается размещения в стране дополнительного американского военного контингента, президент США отметил, что военных, скорее всего, перебросят туда из других стран Европы.
Известия 01:46
Гаджеты

Смарт-динамик Amazon Echo третьего поколения порадует качеством звука

Компания сообщила, что в смарт-динамике Echo третьего поколения удалось добиться гораздо более высокого качества звука, во многом благодаря драйверам с неодимовыми магнитами, «позаимствованными» у существующей модели Echo Plus, а также трёхдюймовому низкочастотному вуферу.
3DNews вчера в 17:08
Происшествия

Число пострадавших из-за жесткой посадки Boeing в Барнауле возросло

Газета.Ru вчера в 22:51
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