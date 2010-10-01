В целях стабилизации дорожной ситуации и ликвидации дорожно-транспортных происшествий ГИБДД приняла решение об ограничении движения большегрузных автомобилей и длинномерного транспорта на дорогах Владивостока.

На время снегопада движение большегрузного транспорта ограничили

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