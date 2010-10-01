Общество

АиФ ВладивостокАиФ ВладивостокНа время снегопада движение большегрузного транспорта ограничили

В целях стабилизации дорожной ситуации и ликвидации дорожно-транспортных происшествий ГИБДД приняла решение об ограничении движения большегрузных автомобилей и длинномерного транспорта на дорогах Владивостока.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Большегрузному транспорту запретили въезд во Владивосток из-за снегопада

ТАСС19:53

Из-за сильного снегопада в Приморье отменили вылеты местных авиалиний

REGNUM20:58

«Человеческое спасибо» — автомобилисты благодарят мужчину на дорогом авто

Deita.ru20:20

На время снегопада движение большегрузного транспорта ограничили

АиФ Владивосток21:06

Большегрузный транспорт не пускают во Владивосток

Primpress.ru21:48
Показать все источники
Автоматически обработано 7087 источников, обновлено в 23:31, Ашберн
Общество

Россияне назвали размер справедливой минимальной зарплаты

Чуть меньше (31%) назвали справедливым доходом сумму в 40-50 тысяч рублей, 20% - 30-40 тысяч рублей, 10% - 21-30 тысяч рублей.
РИА Новости 19:23
Театры

Во Владивостоке пройдет международный театральный фестиваль

С 23 сентября по 8 октября 2020 года во Владивостоке впервые пройдет Тихоокеанский международный театральный фестиваль.
Владивосток-Новости 04:12
Происшествия

Под Владивостоком произошло массовое ДТП с участием десятков машин

Массовое ДТП произошло под Владивостоком на трассе «Де-Фриз — Седанка — Патрокл» в районе села Прохладное Надеждинского района.
РБК 21:15
Шоу-бизнес

Дмитрий Маликов простил все обиды и сделал Ветлицкой дорогой подарок

Возвращение Натальи Ветлицкой в Россию и на сцену заставило певицу наладить отношения с людьми из прошлой жизни.
Комсомольская правда 04:55
Происшествия

Двухлетний малыш пять дней провел рядом с телом умершей матери

В первый же день проверки в одной из квартир Ижевска соцработниками было обнаружено тело женщины, погибшей от пневмонии пять дней назад, ее двухлетнего сына успели спасти.
Вести.Ru 03:09
Происшествия

Соседка убитой в Москве студентки РУДН раскрыла детали трагедии

Lenta.ru 23:08
Экономика

«Ъ»: «Арктик СПГ - 2» может привлечь $8 млрд кредитных средств

Акционеры проекта "Новатэка" "Арктик СПГ - 2" планируют привлечь $8 млрд внешнего финансирования в иностранных банках.
ТАСС 20:07
Общество

В Турции вводят налог на проживание в отелях

С 1 января 2020 года в Турции вводят налог с туристов на проживание в отелях. Он составит 2% от стоимости гостиничного номера.
Новый Калининград.Ru вчера в 09:50
Политика

США ввели санкции против главы грозненского управления МВД

За нарушение прав человека Госдепартамент США ввел санкции в отношении главы УМВД России по Грозному Аслана Ирасханова.
Коммерсантъ 12:48
Общество

Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон

Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон На 62-м году жизни в шведском Дандерюде скончалась певица Мари Фредрикссон, которую весь мир знал благодаря феноменальной популярности дуэта Roxette.
Коммерсантъ 13:10
Происшествия

Шесть человек погибли в результате стрельбы в США

Lenta.ru 19:21
Общество

Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков

Как пишет РИА Новости, бывший мэр Москвы Юрий Лужков скончался в Мюнхене на 84-м году жизни после плановой операции на сердце.
ИнфоШОС 11:53
Политика

На Украине хотят отменить закон о госязыке

Документ об отмене закона о государственном языке внесен на рассмотрение Верховной рады, сообщил член партии «Слуга народа» Максим Бужанский.
Политическая Экспертиза 08:29
Футбол

«Зенит» проиграл «Бенфике» и вылетел из Лиги чемпионов

После шести туров группового этапа «Зенит» вылетел из Лиги чемпионов, так как в параллельном матче «Лион» и «РБ Лейцпиг» сыграли вничью со счетом 2:2. «Бенфика» заняла третье место в группе и продолжит выступление в play-off Лиги Европы.
Коммерсантъ 16:55
Политика

Путин заявил, что услышал просьбу сделать 31 декабря выходным днём

Российский лидер Владимир Путин на встрече с представителями СПЧ оценил возможность сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
RT на русском 11:06
Гаджеты

Портал The Verge составил топ-100 гаджетов, определивших десятилетие

Портал The Verge, посвященный компьютерной технике и гаджетам, составил рейтинг устройств, определивших уходящее десятилетие.
Телеканал 360° 17:32
Шоу-бизнес

Выступление сына Яны Рудковской Александра в Румынии закончилось судом

Выступление сына Яны Рудковской Александра закончилось судом, так как лед на катке оказался плохо залит, из-за чего ребенок несколько раз упал.
OAnews 07:39
Политика

Лавров прокомментировал встречу с Трампом

«Состоялась встреча в Белом доме с президентом Дональдом Трампом, которая прошла в атмосфере, я считаю, взаимопонимания, прежде всего в том, что касается ответственности России и США за положение дел в мире», — приводит слова Лаврова ТАСС.
Известия 18:28
Гаджеты

Официально представлен смартфон Xiaomi Redmi K30

Китайская компания Xiaomi официально представила смартфон модели Redmi K30.
Актуальные Новости 05:06
Происшествия

В Уфе сел пассажирский самолет с отказавшим двигателем

РИА Новости 15:15
Политика

Совет по правам человека вернулся к летним акциям протеста

Встречу готовил прежний, Михаил Федотов, и собеседники «Ведомостей» в СПЧ предполагали, что Федотов поплатился должностью за выступления членов СПЧ в защиту участников летних протестов в Москве.
Ведомости 16:12
Армия и оружие

Пентагон приостановил подготовку всех саудовских курсантов

Военное ведомство США приняло решение о приостановке оперативной подготовки всех учащихся из Саудовской Аравии после инцидента на авиабазе ВМС США во Флориде, когда жертвами саудовского стрелка стали три человека, сообщило 10 декабря агентство Reuters.
REGNUM 20:04
Общество

Бегун шлепнул журналистку по ягодицам в прямом эфире и был наказан

Участник благотворительного забега в американском городе Саванна, штат Джорджия, шлепнул по ягодицам корреспондентку телеканала WSAW-TV Алекс Бозарджян (Alex Bozarjian), которая вела прямое включение.
Lenta.ru 08:10
Политика

Путин: Ленин заложил мину под государственность России

Российский лидер считает, что он заложил мину под тысячелетнюю государственность России.
News.ru 11:14
Политика

В Верховную раду внесли поправки к закону об особом статусе Донбасса

В числе согласованных позиций было включение «формулы Штайнмайера» в законодательство Украины («формула Штайнмайера» предполагает вступление в силу закона об особом статусе Донбасса после проведения там свободных выборов).
Коммерсантъ 16:49
Армия и оружие

Безостановочная стрельба Т-72 на ходу попала на видео

На полигоне под белорусским Борисовым танки Т-72Б, двигаясь со скоростью около 10 километров в час, провели безостановочную стрельбу по мишеням.
Lenta.ru 07:37
Футбол

Аршавин назвал смерть второй лиги причиной неудач в еврокубках

Бывший игрок лондонского "Арсенала", петербургского "Зенита" и сборной России Андрей Аршавин прокомментировал вылет подопечных Сергея Семака из Лиги чемпионов.
Газета.Ru 20:28
Армия и оружие

Белоруссия намерена провести совместные учения с НАТО

Белоруссия готова к совместным учениям с НАТО и ведет переговоры относительно возможных форматов.
ИА Новороссия вчера в 07:05
Экономика

СП: Господдержку аграриям в ЮФО предоставляли с нарушениями

Господдержку предприятиям АПК в Южном федеральном округе в 2017-2019 годах предоставляли с нарушениями, установила Счетная палата (СП) по итогам проверки.
Российская газета 02:25
Футбол

ЦСКА показал ошибки арбитра в матче с «Краснодаром»

Sport.ru 05:30
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное