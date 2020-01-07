Общество

REGNUMREGNUMНа всей территории России установилась аномально теплая погода

На всей территории Российской Федерации установилась аномально теплая погода для текущего времени года. Об этом заявил исполняющий обязанности главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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с чего всё началось

В Россию пришла аномально теплая погода

Исполняющий обязанности главы Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о погодной аномалии на всей территории России. Так, даже в Сибири температура выше средней на 20 градусов.
РИА Новостивчера в 20:05

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Россиянам пообещали аномально теплую неделю

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Синоптики сообщили об аномально теплой погоде в России

РБКвчера в 21:47

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Аномально теплая погода пришла на всю территорию России

Телеканал 360°вчера в 20:42

В Россию пришла аномально теплая погода

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В Россию с Рождеством пришла аномально теплая погода

Коммерсантъвчера в 20:47

В Гидрометцентре рассказали об аномальной погоде по всей России

Известиявчера в 19:47
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Газета.Ru вчера в 17:47
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Ученые раскрыли тайну «Спасителя мира» Леонардо да Винчи

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Вышел трейлер фильма «Удивительное путешествие Доктора Дулиттла»

РИА Новости 02:23
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Посольство сообщило о похищении двух российских моряков в Нигерии

Посольство России в Нигерии сообщило, что пираты похитили трёх членов экипажа, включая двух граждан России, с нефтяного земснаряда AMBIKA в Нигерии.
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В храм села Устье вологодская семья пожертвовала икону Божией Матери

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Комиссия Госдумы обсудит поведение Жириновского на Красной площади

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Эстония не намерена ратифицировать договор о границе с Россией

Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что правящая коалиция не будет продолжать ратификацию договора о госгранице с Россией от 2014 года.
РИА Новости 02:44
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Доктор Мясников назвал пять бесполезных народных методов лечения

Доктор Александр Мясников рассказал о пяти популярных у россиян бесполезных народных методов лечения.
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На западе Ирака уничтожен американский беспилотник

Avia.pro вчера в 07:33
Политика

WP: США уже готовят санкции против Ирака

Вашингтонская администрация уже приступила к подготовке обещанного президентом США Дональдом Трампом пакета санкций против Ирака, сообщает газета Washington Post со ссылкой на три знакомых с ситуацией источника из числа американских чиновников.
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Происшествия

В Подмосковье при пожаре в бытовках погибли восемь человек

В бытовках на территории тепличного комплекса в деревне Нестерово Московской области произошёл пожар, площадь которого составила около 240 квадратных метров.
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Слуцкий рассказал о причинах перехода Игнатьева в «Рубин»

Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий рассказал о причинах перехода полузащитника Ивана Игнатьева из "Краснодара".
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«Ностальгическое чувство космического приключения». Чем были и чем стали «Звёздные войны»

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«Ливерпуль» подписал контракт с Nike

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PwC предсказало замедление темпов роста мировой экономики в 2020 году

Поясняется, что в наступившем году мировую экономику ожидает "слоубализация" - замедление темпов роста.
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Медведев анонсировал более 14,8 миллиарда субсидий для клиник юга России

Правительство России проигнорировало требования активистов о строительстве медицинских учреждений в регионах юга России и решило перечислить средства на возведение и реконструкцию других объектов в Дагестане, Ингушетии, Калмыкии, Северной Осетии и Чечне, а также Краснодарском и Ставропольском краях, Волгоградской и Астраханской областях.
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Индийская кухня в космосе: участники миссии «Гаганьян» не откажутся от национальных блюд

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«ЦСКА сделал хорошее предложение, но фактор Веретенникова оказался ключевым». Почему Макаров перешел в «Рубин»

Павел Нестеров, агент 21-летнего полузащитника Дениса Макарова, рассказал «СЭ», почему его клиент перешел из «Нефтехимика» в «Рубин», а не в ЦСКА.
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Житель Пензы выиграл в лотерею 123 миллиона рублей

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Курц вновь стал канцлером Австрии

Федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен привёл к присяге правительство во главе с лидером Австрийской народной партии Себастьяном Курцем.
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В Польше могут принять документ против российской трактовки истории

"Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно", - подчеркнула политик.
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В пресс-службе Зеленского уточнили детали телефонного разговора с Помпео

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с государственным секретарем США Майком Помпео.
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Был определен самый кассовый мультфильм в истории

Удалось определить самый кассовый анимационный фильм в истории, сообщает РБК.
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