Общество

REGNUMREGNUMНа всей территории России установилась аномально теплая погода

На всей территории Российской Федерации установилась аномально теплая погода для текущего времени года. Об этом заявил исполняющий обязанности главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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В Россию пришла аномально теплая погода

По прогнозам Гидрометцентра, температура в столичном регионе во вторник составит 0 — 2 градуса, в Красноярске — минус 20, в Новосибирской и Омской областях — минус 5 градусов.
РИА Новостивчера в 20:05

Подробнее о событии

Синоптики сообщили об аномально теплой погоде в России

РБКвчера в 21:47

Вильфанд сообщил об аномально тёплой погоде во всей России

RT на русскомвчера в 19:57

Аномально теплая погода пришла на всю территорию России

Телеканал 360°вчера в 20:42

Синоптики сообщили об аномально теплой погоде во всей России

Газета.Ruвчера в 20:17

В Россию пришла аномально теплая погода

РИА Новостивчера в 20:05

Россиянам рассказали об аномально теплой погоде по всей стране

Lenta.ruвчера в 21:12

В Гидрометцентре рассказали об аномальной погоде по всей России

Известиявчера в 19:47
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Общество

В Японии суд конфисковал залог за бежавшего из страны Карлоса Гона

Токийский окружной суд постановил конфисковать залог за подписку о невыезде экс-главы автоконцерна Nissan Карлоса Гона в связи с его тайным выездом из Японии, передает во вторник агентство Киодо.
РИА Новости вчера в 22:32
Общество

Комиссия Госдумы обсудит поведение Жириновского на Красной площади

Комиссия Госдумы по этике даст оценку поведению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, раздававшего на Красной площади деньги и чебуреки.
Известия вчера в 16:30
Космос

SpaceX успешно вывела на орбиту 60 микроспутников Starlink

Ракета-носитель Falcon 9 во вторник успешно вывела на низкую околоземную орбиту новую партию из 60 микроспутников, предназначенных для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.
Известия вчера в 23:15
Политика

В Польше могут принять документ против российской трактовки истории

На ближайшем заседании польского Сейма может быть представлен проект резолюции против «российской пропаганды, очерняющей Польшу», заявила вице-спикер Сейма Малгожата Кидава-Блоньска.
Коммерсантъ вчера в 21:32
Происшествия

Трое детей погибли в пожаре под Ярославлем

Трое детей стали жертвами пожара в жилом доме в Борисоглебском районе Ярославской области, сообщает "РИА Новости" Возгорание в одноэтажном деревянном здании произошло после полуночи 7 января.
Известия вчера в 22:45
Общество

Дым от пожаров в Австралии достиг Чили и Аргентины

Дым от серии лесных пожаров в Австралии достиг берегов Южной Америки и закрыл небо над большей частью центрального и южного Чили, сообщает чилийская метеорологическая служба MeteoChile.
РИА Новости вчера в 14:39
Религия

Путин встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе

Рождественскую ночь глава государства проводит в Санкт-Петербурге, на богослужении в Спасо-Преображенском соборе.
Российская газета вчера в 16:21
Кино

Бондарчук рассказал о роли чувств в фильме «Вторжение»

Вячеслав Прокофьев / ТАСС Российский режиссер Федор Бондарчук рассказал о роли чувства в фильме "Вторжение".
РЕН ТВ вчера в 05:09
Политика

МИД РФ: следует зафиксировать «ошибку» в заявлении США

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает необходимым зафиксировать слово «ошибка» в заявлении главы Комитета начальников штабов США, опровергшем вывод войск из Ирака.
REGNUM вчера в 21:54
Общество

Правительство выделило 95 млрд рублей на объекты здравоохранения

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил распределение регионам 95 миллиардов рублей субсидий на повышение доступности и качества медицинской помощи.
Российская газета вчера в 03:51
Политика

В Киеве полиция поставила на колени нацистов, пытавшихся сорвать лекцию российской блогерши

«Не прошло и полгода, как наша новая Национальная полиция Украина задерживает нашего активиста Леонида Овчаренко, по сути, за вопрос „чей Крым“ к российской блогерше, которая приехала „делиться опытом“ и которая перед тем незаконно посещала оккупированный Крым», — жалуются нацыки.
Rusvesna.su вчера в 13:52
Происшествия

В США водитель открыл стрельбу по детям из-за снежка, сообщает СМИ

Водитель автомобиля в городе Милуоки, штат Висконсин, открыл стрельбу и ранил двух детей 12-ти и 13-лет за то, что они кинули в его машину снежком, сообщает полиция города.
РИА Новости 00:00
Армия и оружие

Пентагон прокомментировал возможные удары по культурным объектам Ирана

Военные США в вопросе ударов по культурным объектам Ирана будут руководствоваться "законами вооруженного конфликта", заявил во вторник глава Пентагона Марк Эспер.
РИА Новости вчера в 18:38
Гаджеты

Представлена видеокарта для киберспорта AMD Radeon RX 5600 XT

Компания AMD объявила о выпуске флагманской видеокарты для киберспорта Radeon RX 5600 XT.
iXBT.com вчера в 18:42
Гаджеты

Составлен рейтинг самых быстрых смартфонов 2019 года

Бенчмарк Master Lu представил рейтинг наиболее быстрых смартфонов, выпущенных в 2019 году.
Дни24 05 января в 03:54
Политика

Трамп пообещал, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия

Президент США Дональд Трамп заявил, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия.
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Происшествия

Новосибирского артиста заподозрили в изнасиловании 13-летней девочки

Известия вчера в 18:53
Происшествия

Тело 16-летней девушки без верхней одежды нашли на Урале

НТВ вчера в 03:56
Футбол

«Оренбург» подписал воспитанника «Барселоны»

Sport24.ru 05 января в 13:37
Политика

Помпео заявил об отсутствии планов баллотироваться в сенат конгресса

Баллотироваться в сенат конгресса в 2020 году госсекретарь США Майк Помпео не собирается.
Экономика сегодня вчера в 19:56
Происшествия

В Забайкалье сбежавший солдат-срочник сдался полиции

Челябинского солдата, который 3 января самовольно покинул воинскую часть в селе Большая Тура Забайкальского края, задержали полицейские.
Российская газета вчера в 08:46
Происшествия

Ребенок погиб во время игры в прятки с родителями в Ульяновске

Трагедией завершилась простая игра в прятки в Ульяновске.
Московский Комсомолец вчера в 08:28
Общество

Вайнштейну предъявили новые обвинения в сексуальных преступлениях

Известия вчера в 17:04
Экономика

В Белоруссии хотят отказаться от доллара в расчетах за газ

"В целях повышения доверия к белорусскому рублю предполагается рассмотрение вопроса о внесении изменений в соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации, исключающих возможность осуществления расчетов в иностранной валюте на территории Республики Беларусь между резидентами за природный газ", - говорится в документе.
Газета.Ru вчера в 09:17
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«Химки» обыграли ЦСКА в матче Единой лиги ВТБ

В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Химки» на своём паркете принимали ЦСКА.
Metaratings вчера в 09:12
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов во вторник, 7 января. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 00:29
Происшествия

Постпред Свердловской области задержан по подозрению в браконьерстве

По предварительным данным, одним из задержанных является чиновник от представительства Свердловской области в Москве Александр Овчаров, сообщает телеканал РЕН ТВ в понедельник, 6 января.
Известия вчера в 14:39
Политика

Меркель посетит Россию 11 января

Коммерсантъ вчера в 05:46
Футбол

«Ливерпуль» обыграл «Эвертон» в матче Кубка Англии

«Ливерпуль» обыграл «Эвертон» в матче 1/32 финала Кубка Англии. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу красных.
Sport24.ru 05 января в 12:52
Хоккей

Ковальчук отдал голевую передачу в первом матче за «Монреаль» в НХЛ

РБК вчера в 22:17
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Роман Менделевич Вильфанд
Советский и российский метеоролог, доктор технических наук, заслуженный метеоролог Российской Федерации. Директор «Гидрометцентра России», научный руководитель Гидрометцентра России с июня 2018 года. Член коллегии Росгидромета и член научно-технического совета Росгидромета.
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