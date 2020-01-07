По прогнозам Гидрометцентра, температура в столичном регионе во вторник составит 0 — 2 градуса, в Красноярске — минус 20, в Новосибирской и Омской областях — минус 5 градусов.

с чего всё началось

На всей территории Российской Федерации установилась аномально теплая погода для текущего времени года. Об этом заявил исполняющий обязанности главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Общество В Японии суд конфисковал залог за бежавшего из страны Карлоса Гона Токийский окружной суд постановил конфисковать залог за подписку о невыезде экс-главы автоконцерна Nissan Карлоса Гона в связи с его тайным выездом из Японии, передает во вторник агентство Киодо.

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Космос SpaceX успешно вывела на орбиту 60 микроспутников Starlink Ракета-носитель Falcon 9 во вторник успешно вывела на низкую околоземную орбиту новую партию из 60 микроспутников, предназначенных для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.

Происшествия Трое детей погибли в пожаре под Ярославлем Трое детей стали жертвами пожара в жилом доме в Борисоглебском районе Ярославской области, сообщает "РИА Новости" Возгорание в одноэтажном деревянном здании произошло после полуночи 7 января.

Общество Дым от пожаров в Австралии достиг Чили и Аргентины Дым от серии лесных пожаров в Австралии достиг берегов Южной Америки и закрыл небо над большей частью центрального и южного Чили, сообщает чилийская метеорологическая служба MeteoChile.

Политика МИД РФ: следует зафиксировать «ошибку» в заявлении США Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает необходимым зафиксировать слово «ошибка» в заявлении главы Комитета начальников штабов США, опровергшем вывод войск из Ирака.

Политика В Киеве полиция поставила на колени нацистов, пытавшихся сорвать лекцию российской блогерши «Не прошло и полгода, как наша новая Национальная полиция Украина задерживает нашего активиста Леонида Овчаренко, по сути, за вопрос „чей Крым“ к российской блогерше, которая приехала „делиться опытом“ и которая перед тем незаконно посещала оккупированный Крым», — жалуются нацыки.

Происшествия В Забайкалье сбежавший солдат-срочник сдался полиции Челябинского солдата, который 3 января самовольно покинул воинскую часть в селе Большая Тура Забайкальского края, задержали полицейские.

Экономика В Белоруссии хотят отказаться от доллара в расчетах за газ "В целях повышения доверия к белорусскому рублю предполагается рассмотрение вопроса о внесении изменений в соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации, исключающих возможность осуществления расчетов в иностранной валюте на территории Республики Беларусь между резидентами за природный газ", - говорится в документе.

Энергетика Мировые цены на нефть снижаются Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов во вторник, 7 января. Об этом свидетельствуют данные торгов.