Общество
REGNUMНа всей территории России установилась аномально теплая погода
На всей территории Российской Федерации установилась аномально теплая погода для текущего времени года. Об этом заявил исполняющий обязанности главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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с чего всё началось
По прогнозам Гидрометцентра, температура в столичном регионе во вторник составит 0 — 2 градуса, в Красноярске — минус 20, в Новосибирской и Омской областях — минус 5 градусов.РИА Новостивчера в 20:05
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Общество
В Японии суд конфисковал залог за бежавшего из страны Карлоса Гона
Токийский окружной суд постановил конфисковать залог за подписку о невыезде экс-главы автоконцерна Nissan Карлоса Гона в связи с его тайным выездом из Японии, передает во вторник агентство Киодо.
Общество
Комиссия Госдумы обсудит поведение Жириновского на Красной площади
Комиссия Госдумы по этике даст оценку поведению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, раздававшего на Красной площади деньги и чебуреки.
Космос
SpaceX успешно вывела на орбиту 60 микроспутников Starlink
Ракета-носитель Falcon 9 во вторник успешно вывела на низкую околоземную орбиту новую партию из 60 микроспутников, предназначенных для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.
Политика
В Польше могут принять документ против российской трактовки истории
На ближайшем заседании польского Сейма может быть представлен проект резолюции против «российской пропаганды, очерняющей Польшу», заявила вице-спикер Сейма Малгожата Кидава-Блоньска.
Происшествия
Трое детей погибли в пожаре под Ярославлем
Трое детей стали жертвами пожара в жилом доме в Борисоглебском районе Ярославской области, сообщает "РИА Новости" Возгорание в одноэтажном деревянном здании произошло после полуночи 7 января.
Общество
Дым от пожаров в Австралии достиг Чили и Аргентины
Дым от серии лесных пожаров в Австралии достиг берегов Южной Америки и закрыл небо над большей частью центрального и южного Чили, сообщает чилийская метеорологическая служба MeteoChile.
Религия
Путин встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе
Рождественскую ночь глава государства проводит в Санкт-Петербурге, на богослужении в Спасо-Преображенском соборе.
Кино
Бондарчук рассказал о роли чувств в фильме «Вторжение»
Вячеслав Прокофьев / ТАСС Российский режиссер Федор Бондарчук рассказал о роли чувства в фильме "Вторжение".
Политика
МИД РФ: следует зафиксировать «ошибку» в заявлении США
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает необходимым зафиксировать слово «ошибка» в заявлении главы Комитета начальников штабов США, опровергшем вывод войск из Ирака.
Общество
Правительство выделило 95 млрд рублей на объекты здравоохранения
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил распределение регионам 95 миллиардов рублей субсидий на повышение доступности и качества медицинской помощи.
Политика
В Киеве полиция поставила на колени нацистов, пытавшихся сорвать лекцию российской блогерши
«Не прошло и полгода, как наша новая Национальная полиция Украина задерживает нашего активиста Леонида Овчаренко, по сути, за вопрос „чей Крым“ к российской блогерше, которая приехала „делиться опытом“ и которая перед тем незаконно посещала оккупированный Крым», — жалуются нацыки.
Происшествия
В США водитель открыл стрельбу по детям из-за снежка, сообщает СМИ
Водитель автомобиля в городе Милуоки, штат Висконсин, открыл стрельбу и ранил двух детей 12-ти и 13-лет за то, что они кинули в его машину снежком, сообщает полиция города.
Армия и оружие
Пентагон прокомментировал возможные удары по культурным объектам Ирана
Военные США в вопросе ударов по культурным объектам Ирана будут руководствоваться "законами вооруженного конфликта", заявил во вторник глава Пентагона Марк Эспер.
Гаджеты
Представлена видеокарта для киберспорта AMD Radeon RX 5600 XT
Компания AMD объявила о выпуске флагманской видеокарты для киберспорта Radeon RX 5600 XT.
Гаджеты
Составлен рейтинг самых быстрых смартфонов 2019 года
Бенчмарк Master Lu представил рейтинг наиболее быстрых смартфонов, выпущенных в 2019 году.
Политика
Трамп пообещал, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия
Президент США Дональд Трамп заявил, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия.
Происшествия
Новосибирского артиста заподозрили в изнасиловании 13-летней девочки
Происшествия
Тело 16-летней девушки без верхней одежды нашли на Урале
Футбол
«Оренбург» подписал воспитанника «Барселоны»
Политика
Помпео заявил об отсутствии планов баллотироваться в сенат конгресса
Баллотироваться в сенат конгресса в 2020 году госсекретарь США Майк Помпео не собирается.
Происшествия
В Забайкалье сбежавший солдат-срочник сдался полиции
Челябинского солдата, который 3 января самовольно покинул воинскую часть в селе Большая Тура Забайкальского края, задержали полицейские.
Происшествия
Ребенок погиб во время игры в прятки с родителями в Ульяновске
Трагедией завершилась простая игра в прятки в Ульяновске.
Общество
Вайнштейну предъявили новые обвинения в сексуальных преступлениях
Экономика
В Белоруссии хотят отказаться от доллара в расчетах за газ
"В целях повышения доверия к белорусскому рублю предполагается рассмотрение вопроса о внесении изменений в соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации, исключающих возможность осуществления расчетов в иностранной валюте на территории Республики Беларусь между резидентами за природный газ", - говорится в документе.
Баскетбол
«Химки» обыграли ЦСКА в матче Единой лиги ВТБ
В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Химки» на своём паркете принимали ЦСКА.
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов во вторник, 7 января. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Происшествия
Постпред Свердловской области задержан по подозрению в браконьерстве
По предварительным данным, одним из задержанных является чиновник от представительства Свердловской области в Москве Александр Овчаров, сообщает телеканал РЕН ТВ в понедельник, 6 января.
Политика
Меркель посетит Россию 11 января
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Эвертон» в матче Кубка Англии
«Ливерпуль» обыграл «Эвертон» в матче 1/32 финала Кубка Англии. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу красных.