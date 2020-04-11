Полицейские дежурят на всех въездах в Москву, они контролируют передвижение транспорта и уточняют причину въезда.

с чего всё началось

Численность наружных отрядов полиции увеличена в Москве, наряды Госавтоинспекции работают на всех въездах в Москву, они контролируют передвижение транспорта, уточняют причину въезда в столицу, сообщает ГУ МВД России по городу Москве.

На всех въездах в Москву дежурят полицейские

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