Общество
РИА НовостиНа всех въездах в Москву дежурят полицейские
Численность наружных отрядов полиции увеличена в Москве, наряды Госавтоинспекции работают на всех въездах в Москву, они контролируют передвижение транспорта, уточняют причину въезда в столицу, сообщает ГУ МВД России по городу Москве.
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Полицейские дежурят на всех въездах в Москву, они контролируют передвижение транспорта и уточняют причину въезда.ТАСС09:23
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Общество
Два пациента с коронавирусом умерли в Чечне
Два пациента с коронавирусом умерли в Чечне В Чечне умерли два пациента с коронавирусом, сообщает РИА "Новости" со ссылкой власти республики.
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Космос
Опубликованы самые детальные снимки внешнего слоя Солнца
Исследователи из Университета Центрального Ланкашира (UCLan) опубликовали изображения Солнца с самым высоким разрешением, полученные при помощи телескопа High-Resolution Coronal Imager американского космического агентства NASA.
Российская газета вчера в 10:07
Здоровье
Доктор Мясников: «Коронавирус нас явно щадит»
Москва, 11 апреля 2020, 09:56 — REGNUM Российский медик, учёный, главный врач Московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников проанализировал статистику смертности от коронавируса и пришёл к обнадёживающему выводу: возможно, именно российская медицина окажется более приспособленной к экстремальным условиям.
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Происшествия
Муфтий Ингушетии скончался в больнице
Муфтий Ингушетии Абдурахман Мартазанов умер в больнице, первичный тест на коронавирус показал наличие у него инфекции.
RT на русском 10:18
Общество
Собянин поручил проводить тестирование на коронавирус за сутки
Мэр Москвы Сергей Собянин поставил перед специалистами задачу проводить тестирование на коронавирус как можно быстрее — в течение 24 часов.
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Общество
Москва приостанавливает работу большинства городских организаций
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Происшествия
Все самолеты в Шереметьево «заминировали»
В столичном аэропорту Шереметьево "заминировали" все самолеты, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 10:06
Энергетика
Saudi Aramco снова отложила объявление экспортных цен на нефть
Госкомпания из Саудовской Аравии Saudi Aramco снова отложила публикацию официальных отпускных цен на нефть на май, теперь до воскресенья, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
ПРАЙМ 08:42
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YouTube восстановил интервью RT с главврачом больницы в Коммунарке
Сервис YouTube восстановил видео с интервью главврача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко.
Российская газета 09:13
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Онищенко опроверг прогноз учёного РАН о сроках завершения пандемии
Депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал мнение академика РАН Виктора Малеева, заявившего, что пандемия коронавируса может закончиться в июне.
News.ru 08:42
Общество
В Тульской области продлен запрет на работу ТЦ и залов ресторанов
Сегодня, 11 апреля, Губернатор Тульской области внес изменения в Указ «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области».
Первый Тульский 09:59
Шоу-бизнес
Представитель Надежды Бабкиной рассказал о состоянии певицы
Как заявлял представитель Бабкиной, пресс-атташе театра "Русская песня" Александр Велор, коронавирус у нее не обнаружили.
РИА Новости 03:36
Политика
Верховный суд разъяснил порядок расчета процессуальных сроков в апреле
Процессуальные сроки продлеваются автоматически, так как в них не входят нерабочие дни, введенные указом президента России Путиным в рамках борьбы с коронавирусом, заявил секретарь пленума Верховного суда РФ Виктор Момотов на виртуальном Петербургском международном юридическом форуме «9 ½: Законы коронавируса», 11 апреля сообщает пресс-служба Верховного суда.
ИА Красная Весна 09:58
Общество
Умер политолог Александр Некрасов
Российский политолог Александр Некрасов умер в Лондоне на 64-м году жизни.
ТАСС 05:45
Политика
Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России
Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru 09 апреля в 17:26
Общество
Китай отправил в Россию группу медиков для борьбы с коронавирусом
Пекин, 11 апреля 2020, 06:25 — REGNUM Группа китайских специалистов отправилась в Россию для оказания помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, сообщили 11 апреля в пресс-службе министерства иностранных дел Китая.
REGNUM вчера в 23:25
Общество
Предпринимателей освободят от уплаты аренды госимущества
Некоторых предпринимателей в России освободят от уплаты аренды госимущества на время.
FlashNord 09:07
Армия и оружие
Ми-28Н бюджетно превратят в Ми-28НМ
Ударные вертолеты Ми-28Н и, возможно, учебно-тренировочные Ми-28УБ будут бюджетно модернизированы до уровня новейших Ми-28НМ «Ночной охотник», в результате чего машины смогут круглосуточно и в любую погоду обнаруживать и поражать цели на большей дальности.
Lenta.ru 09 апреля в 12:26
Происшествия
В ангарской колонии заключенные устроили бунт
В исправительной колонии в Иркутской области заключенные устроили бунт.
РИА Новости вчера в 21:59
Общество
Оперштаб назвал причину пробки возле клиники ФМБА в Химках
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Общество
Стало известно, сколько стоит лечение больного коронавирусом в Китае
На лечение одного человека, зараженного коронавирусом, в Китае тратится около 21,5 тысячи юаней - это почти 225 тысяч рублей.
Pravda.Ru 09:41
Общество
Собянин предупредил о серьезных испытаниях из-за коронавируса
В Москве выявили 6698 больных COVID-19, из них 313 человек выздоровели, 38 умерли.
РИА Новости 09 апреля в 20:09
Энергетика
Федун сравнил соглашение ОПЕК+ с Брестским миром
Новое соглашение с ОПЕК по ограничению нефтедобычи было необходимо, однако оно имеет как позитивные, так и негативные стороны, сообщил вице-президент и совладелец крупнейшей российской частной нефтяной компании ЛУКОЙЛ Леонид Федун в разговоре с РБК.
РБК 09:40
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Песков ожидает жёсткую ситуацию в мировой экономике после пандемии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что после того, как пандемия коронавируса COVID-19 завершится, ситуация в мировой экономике будет достаточно жёсткой.
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В Архангельске медицинский центр закрыли на карантин
Для недопущения распространения коронавирусной инфекции медицинский центр имени Семашко закрыли на карантин.
Невские Новости 09:10
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Хамес Родригес намерен покинуть «Реал»
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Общество
Власти Москвы назвали причину ужесточения мер из-за коронавируса
Ужесточение мер по борьбе с распространением коронавируса в Москве произошло из-за нарушения жителями режима самоизоляции.
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В Кремле рассказали об отсутствии потепления в отношениях РФ и США
В отношениях России и США потепления все еще не наблюдается, утверждает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Московский Комсомолец 07:53
Происшествия
В Волгоградской области рассказали о новых пациентах с коронавирусом
Среди 5 новых больных коронавирусом в Волгоградской области четверо вернулись в регион из Москвы, всего в регионе выявлены 33 случая инфекции, сообщает в субботу своем Telegram-канале областной оперштаб.
РИА Новости 08:54