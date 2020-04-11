Общество

РИА НовостиРИА НовостиНа всех въездах в Москву дежурят полицейские

Численность наружных отрядов полиции увеличена в Москве, наряды Госавтоинспекции работают на всех въездах в Москву, они контролируют передвижение транспорта, уточняют причину въезда в столицу, сообщает ГУ МВД России по городу Москве.
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На въездах в Москву дежурят полицейские. Они контролируют передвижение транспорта

Полицейские дежурят на всех въездах в Москву, они контролируют передвижение транспорта и уточняют причину въезда. Об этом ТАСС в субботу сообщил начальник пресс-службы столичного главка полиции Владимир Васенин.
ТАСС09:23

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На всех въездах в Москву дежурят полицейские

РИА Новости10:24

Численность наружных нарядов полиции увеличена в Москве

Агентство Москва08:11

В Москве увеличили численность наружных нарядов полиции

Москва 2408:57

На въездах в Москву начали спрашивать цель посещения города

Интерфакс08:26

На въездах в Москву дежурят полицейские. Они контролируют передвижение транспорта

ТАСС09:23

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Коммерсантъ07:58

Наряды Госавтоинспекции начали работать на всех въездах в Москву

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