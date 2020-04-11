Коронавирус

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Численность наружных отрядов полиции увеличена в Москве, наряды Госавтоинспекции работают на всех въездах в Москву, они контролируют передвижение транспорта, уточняют причину въезда в столицу, сообщает ГУ МВД России по городу Москве.
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с чего всё началось

На всех въездах в Москву дежурят полицейские. Они контролируют передвижение транспорта

Полицейские дежурят на всех въездах в Москву, они контролируют передвижение транспорта и уточняют причину въезда. Об этом ТАСС в субботу сообщил начальник пресс-службы столичного главка полиции Владимир Васенин.
ТАСС07:55

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Полицейские дежурят на всех въездах в Москву

РИА Новости08:15

Полиция начала дежурство на всех въездах в Москву

РИАМО08:15

На всех въездах в Москву дежурят полицейские. Они контролируют передвижение транспорта

ТАСС07:55

На въездах в Москву дежурят полицейские, контролируют передвижение транспорта

Эхо Москвы08:00

Полиция взяла под контроль все въезды в Москву

Коммерсантъ07:58

Наряды Госавтоинспекции начали работать на всех въездах в Москву

Вечерняя Москва07:55

Полиция работает на всех въездах в Москву

Известия08:12
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В Москве выявили 6698 больных COVID-19, из них 313 человек выздоровели, 38 умерли.
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Общество

В Крыму назвали города с высоким риском заболеваемости коронавирусом

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Кремль надеется, что США удастся переломить ситуацию с коронавирусом

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Общество

Онищенко объяснил, зачем в Москве вводят пропускной режим

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с "Парламентской газетой" оценил введение пропускного режима в Москве.
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Коронавирус может разрушать ткани мозга и вызывать некроз

Коронавирус нового типа негативно воздействует не только на дыхательную систему человека, патоген способен проникать через гематоэнцефалический барьер и напрямую разрушать ткани головного мозга.
Новый День 09 апреля в 01:06
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Происшествия

В Уфе СК проверит больницу, где зафиксировали вспышку COVID-19

В ведомстве уточняют, что следователи проверят факт возможного непринятия своевременных мер руководством больницы по предупреждению распространения коронавирусной инфекции среди медицинского персонала и пациентов больницы.
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Политика

Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России

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Lenta.ru 09 апреля в 17:26
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Общество

В России рассказали об испытании вакцины от коронавируса на людях

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Общество

В Татарстане выявили 23 новых случая заражения коронавирусом

В Татарстане за последние сутки выявили 23 новых случая заражения коронавирусом, сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.
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Общество

В России расширили список сфер экономики, пострадавших от коронавируса

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РИА Новости 07:48
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Гаджеты

Samsung хочет закрыть проект голосового помощника S Voice

Сеул, 11 апреля 2020, 10:46 — REGNUM Компания Samsung объявила, что она закроект проект своего старого голосового помощника S Voice в июне 2020 года.
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Общество

YouTube вернул видео с интервью главврача Коммунарки Красовскому

Видеохостинг YouTube без объяснения причин восстановил ролик с интервью главного врача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко Антону Красовскому, который ранее был удалён с канала «RT на русском».
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Общество

Подмосковье вводит пропускной режим

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Общество

Губернатор Кузбасса продлил режим самоизоляции до 19 апреля

Режим самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса продлится в Кузбассе до 19 апреля, заявил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в обращении к жителям региона.
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Священники советуют прочитать тропарь "Общее воскресение" и окропить вербы, а потом и куличи святой водой со словами "Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа", — объяснил Легойда.
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Песков заявил об отсутствии решений о переносе парада Победы

Никаких решений по переносу парада Победы и других праздничных мероприятий не принималось.
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Общество

В Москве 40 поликлиник перепрофилируют для борьбы с коронавирусом

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Авто

Новый BMW 7 серии получит 650-сильный электродвигатель

Отмечается, что электрическая версия BMW 7 серии получит обозначение Mi7 или i7.
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Кино

Режиссёр хоррора «Аннабель» снимет фильм по «Жребию» Кинга

Лос-Анджелес, США, 11 апреля 2020, 04:32 — REGNUM Гари Доберман, снявший третью часть фильма ужасов «Проклятие Аннабель», выступит в качестве режиссёра фильма «Жребий» про вампиров по одноимённому роману Стивена Кинга.
REGNUM вчера в 21:32
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