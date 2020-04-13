"В связи с введением дополнительных ограничений из-за распространения коронавируса на всех въездах в Москву перекрыты несколько полос движения, автомобилистов пускают по двум-трем полосам", - сказал собеседник агентства.

с чего всё началось

Перекрыты по нескольку полос движения на всех въездах в Москву. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах. В Москве в связи с ростом заболеваемости коронавирусом усилили меры по борьбе с эпидемией.

На всех въездах в Москву перекрыты несколько полос движения

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