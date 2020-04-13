Транспорт
Комсомольская правдаНа всех въездах в Москву перекрыты несколько полос движения
Перекрыты по нескольку полос движения на всех въездах в Москву. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах. В Москве в связи с ростом заболеваемости коронавирусом усилили меры по борьбе с эпидемией.
Читать в источнике
Оценить201
с чего всё началось
"В связи с введением дополнительных ограничений из-за распространения коронавируса на всех въездах в Москву перекрыты несколько полос движения, автомобилистов пускают по двум-трем полосам", - сказал собеседник агентства.ТАСС12 апреля в 12:52
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7142 источника, обновлено в 05:10, Ашберн
Комментарии
Кино
Два персонажа из «Гарри Поттера» появятся в «Фантастических тварях 3»
Создатели третьей части приквела "Фантастические твари" сделали приятный сюрприз для фанатов "Гарри Поттера".
Piter.tv 01:36
Экономика
Эксперты зафиксировали скачок оптовых цен на гречку в России
Оптовые цены на гречневую крупу и пшено на минувшей неделе резко рванули вверх, следует из мониторинга компании "ПроЗерно".
Интерфакс 04:28
Общество
Умер экс-глава Deutsche Bank в России Игорь Ложевский
Инвестбанкир Игорь Ложевский, входивший в совет директоров компании En+ Group, умер на 64-м году жизни.
РБК 04:40
Общество
Въезд в Вязьму перекрыли четырьмя блокпостами
В соответствии с изменениями, который губернатор Смоленской области внес в Указ «О введении режима повышенной готовности» с 18.00 12 апреля и до 30 апреля включительно ограничивается въезд и выезд на территорию Вяземского городского поселения.
Рабочий путь (г. Смоленск) 02:26
Общество
В Москве около 7 тыс. пациентов с коронавирусом лечатся на дому
Около 7 тыс. человек лечатся от коронавирусной инфекции на дому в Москве.
ТАСС 04:29
Происшествия
СК возбудил дело из-за публикации фейка в паблике «Омбудсмен полиции»
Следственный комитет по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело о заведомо ложной информации о распространении коронавируса.
Российская газета 02:44
Политика
Путин назвал разгильдяйством вспышки коронавируса в некоторых регионах
Путин добавил, что ситуация с распространением коронавируса в регионах отстаёт от Москвы на 3-4 недели.
Говорит Москва вчера в 10:29
Хоккей
Овечкин признан лучшим игроком НХЛ в своём возрасте
Высокая скорострельность позволила Овечкину включиться в борьбу за звание лучшего снайпера в истории НХЛ.
ГЛАС.RU 01:21
Космос
В «Роскосмосе» назвали дату начала работ по созданию лунной базы
В «Роскосмосе» планы Трампа назвали попыткой экспроприации других планет, а пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о недопустимости приватизации космоса.
РБК 01:33
Армия и оружие
Странное поведение польского истребителя F-16 попало на видео
В сети разместили видео маневра польского истребителя F-16, который он совершил на высоте 6 км. При сближении с российской группировкой ВКС F-16 выпустил шасси.
Газета.Ru 04:20
Общество
В России за сутки подтверждено 2774 случая заражения коронавирусом
Москва, 14 апреля 2020, 10:47 — REGNUM За минувшие сутки в России подтверждено 2774 случая заражения коронавирусом.
REGNUM 03:47
Энергетика
Глава «Газпром нефти» назвал сделку ОПЕК+ необходимой России
Москва, 14 апреля 2020, 07:41 — REGNUM Новое соглашение о сокращении уровня добычи нефти, принятое странами ОПЕК+, назвал необходимой России глава компании «Газпром нефть» Александр Дюков в интервью газете «Коммерсант».
REGNUM 00:41
Экономика
Кудрин предупредил банки о скором кризисе
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью на телеканале РБК предупредил банки о проблемах, которые в ближайшее время могут произойти на фоне пандемии COVID-19.
Lenta.ru вчера в 07:47
Спорт
В Челябинске перенесли на осень спортивные игры БРИКС
Алексей Текслер 1 апреля заявил, что мероприятия саммитов ШОС и БРИКС, которые должны пройти в Челябинске в конца мая, региональные власти переносят на конец лета текущего года.
Pchela.News 04:56
Политика
Байдена обвинили в сексуальных домогательствах
Вашингтон, 11 апреля 2020, 20:05 — REGNUM Обвинения в сексуальных домогательствах предъявили претенденту на президентский пост от демократов США Джо Байдену, сообщает 11 апреля Business Insider.
REGNUM 11 апреля в 13:05
Экономика
В России могут ограничить полную стоимость ипотечного кредита
Президент РФ Владимир Путин в начале апреля поручил правительству совместно с ЦБ разработать программу действий по развитию жилищного строительства и ипотечного жилищного кредитования.
Интерфакс 03:40
Экономика
Экономист: Объем ВВП развитых стран может сократиться на 35 процентов
Из-за пандемии коронавируса объем ВВП развитых стран может сократиться на 35 процентов в апреле-июне по сравнению с первым кварталом этого года, считает главный экономист Goldman Sachs Ян Хатциус.
Российская газета 04:03
Общество
«Известия»: 27% работодателей планируют снизить сотрудникам зарплаты
Более четверти опрошенных работодателей (27%) заявили о планах снизить своим работникам зарплаты в ближайшие полгода, еще 37% планируют сократить число сотрудников.
ТАСС вчера в 19:33
Энергетика
Американские нефтяные компании приостанавливают добычу нефти
Американская нефтяная компания Texland Petroleum LP приостанавливает добычу нефти на всех скважинах из-за резкого сокращения спроса.
Газета.Ru 01:39
Общество
В России разрабатывают нового боевого робота «Соратник»
Первый этап опытно-конструкторской работы по разработке семейства боевых робототехнических комплексов «Соратник» для Министерства обороны начался в России.
Военное дело 04:11
Авто
Haval анонсировал появление внедорожника Haval H5 в России
Компания Haval анонсировала российскую премьеру нового рамного внедорожника Haval H5.
Автоновости дня 01:03
Энергетика
Shell отказалась от создания СП с «Газпром нефтью»
Британо-нидерландская компания Shell решила выйти из сделки с «Газпром нефтью» по созданию совместного производства (СП) на базе «Меретояханефтегаза» из-за негативного воздействия внешних факторов, передает «Интерфакс» со ссылкой на российскую компанию.
Ведомости вчера в 16:06
Политика
Лукашенко призвал страны ЕАЭС к сплоченности в условиях пандемии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) к сплоченности в условиях пандемии коронавируса COVID-19, отметив, что совместно они способны сделать больше в борьбе с распространением инфекции.
РИА Новости 04:54
Общество
Академик РАН спрогнозировал ситуацию с коронавирусом на пике эпидемии
Ведущий российский инфекционист, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев в интервью "Парламентской газете" спрогнозировал, как будет складываться ситуация с заболевшими COVID-19 на пике эпидемии в России.
РИА Новости вчера в 21:53
Экономика
Экономисты призвали власти выделить 5-10% ВВП на борьбу с кризисом
Для поддержки экономики нужно выделить гораздо больше денег, призывают эксперты.
Ведомости 05:03
Экономика
Операторы предупредили о росте тарифов на связь
Тарифы на услуги проводной связи могут вырасти минимум на десять процентов.
РИА Новости 03:02
Происшествия
Всех водителей на въезде в Москву начнут проверять на наличие пропуска
Цифровые пропуска для передвижения на личном и общественном транспорте в столице начали оформлять с 13 апреля, их наличие будет обязательно для передвижения по Москве и Подмосковью с 15 апреля.
РБК 05:03
Шоу-бизнес
Яна Рудковская «взорвала» Сеть видеозаписью с волосатыми ногами
Перед камерой знаменитая женщина появилась с волосатыми ногами и выполнила серию гимнастических упражнений.
Суть событий 03:31