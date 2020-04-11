Общество
RT на русскомНа всех въездах в Москву работают наряды полиции
Наряды Госавтоинспекции начали работу на всех въездах в Москву, численность наружных отрядов полиции в столице увеличена. «На всех въездах в город работают наряды Госавтоинспекции, которые контролируют передвижение транспорта», — говорится в сообщении на сайте ГУ МВД по Москве.
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с чего всё началось
Полицейские дежурят на всех въездах в Москву, они контролируют передвижение транспорта и уточняют причину въезда.ТАСС09:23
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Общество
YouTube восстановил интервью RT с главврачом больницы в Коммунарке
Сервис YouTube восстановил видео с интервью главврача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко.
Российская газета 09:13
Здоровье
Минздрав порекомендовал соль для профилактики коронавируса
Минздрав России в рекомендациях по борьбе с коронавирусом назвал соль средством профилактики от новой инфекции.
Газета.Ru 09 апреля в 14:14
Футбол
«Ювентус» хочет подписать Канте
Туринский «Ювентус» проявляет интерес к полузащитнику «Челси» Н’Голо Канте.
Чемпионат 09:42
Происшествия
В Смоленской области умер первый пациент с коронавирусом
В Смоленской области умер первый человек с коронавирусом, сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.
Коммерсантъ 09:20
Политика
Песков не заметил потепления в отношениях Москвы и Вашингтона
"Даже частые телефонные контакты двух глав государств не означают, что на рабочем уровне в Вашингтоне мировоззрение меняется в соответствии с пониманиями главы государства", - констатировал Песков.
Интерфакс 07:43
Общество
Назван наиболее ранний срок окончания эпидемии коронавируса в России
При наиболее оптимистичном развитии ситуации с COVID-19 эпидемия в России может закончиться в июне.
РИА Новости 07:04
Общество
Греция назвала дату начала туристического сезона
Управляющий директор туроператора Tez Tour Греция Димитрис Харитидис заявил, что прогнозы на туристический сезон этого года сделать пока невозможно.
Профиль 05:01
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце пожаловалась на агрессивное поведение Павла Прилучного
Несмотря на предстоящий развод, Агата Муцениеце пережидает самоизоляцию вместе с Павлом Прилучным и детьми.
МонаВиста вчера в 09:45
Здоровье
Врачи рассказали, что выздоровевшие от коронавируса остаются заразными
Заместитель директора по инновационной работе Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Александр Семенов рассказал в фильме "Опасный вирус – 2", что излечившиеся от коронавируса пациенты остаются переносчиками болезни.
Piter.tv 09:17
Политика
Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России
Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru 09 апреля в 17:26
Армия и оружие
Пушилин пригрозил жесткими методами, если ВСУ не прекратят обстрелы
В противном случае ДНР оставляет за собой право реагировать на подобные действия самыми жесткими методами.
RuNews24.ru вчера в 01:25
Происшествия
СК начал проверку в отношении руководства больницы в Уфе
Следственный комитет начал доследственную проверку по факту возможной халатности руководства уфимской республиканской клинической больницы.
RT на русском 09:22
Здоровье
В Свердловской области еще 13 человек заболели коронавирусом
В Свердловской области на сутки подтвердились еще 13 случаев коронавируса COVID-19.
Znak.com 04:23
Экономика
Ритейлеров и рестораторов не отправили на карантин
Не исчезнут с московских улиц и курьеры, доставляющие еду: власти также пока не намерены ограничивать работу заведений общепита, работающих на вынос.
Коммерсантъ 09:22
Экономика
АКОРТ предупредила о подорожании продуктов на 5-15%
Поставщики уже предупреждают торговые сети о повышении закупочных цен, некоторые намерены увеличить отпускные цены на 20%, 30% и 50%.
BFM.ru вчера в 06:21
Происшествия
Десять человек вылечились от коронавируса в Мурманской области
Число выздоровевших граждан, инфицированных коронавирусом в Мурманской области, увеличилось до десяти.
Би-порт 08:40
Здоровье
В Белоруссии коронавирусом заразились более 300 медиков
В Белоруссии коронавирусной инфекцией заразился 301 медицинский работник, сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на министра здравоохранения республики Владимира Караника.
Sputnik Литва 09:40
Происшествия
В ангарской колонии заключенные устроили бунт
В исправительной колонии в Иркутской области заключенные устроили бунт.
РИА Новости вчера в 21:59
Здоровье
На Кубани подтверждено 20 новых случаев заражения коронавирусом
11 случаев COVID-19 зафиксировано в Сочи. На Кубани подтверждено 20 новых случаев заражения коронавирусом.
Piter.tv 09 апреля в 08:01
Общество
В Москве вводят пропускной режим
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о введении пропускного режима в столице со следующей недели. Об этом сообщается на сайте мэра.
Газета.Ru вчера в 12:54
Энергетика
Федун сравнил соглашение ОПЕК+ с Брестским миром
Новое соглашение с ОПЕК по ограничению нефтедобычи было необходимо, однако оно имеет как позитивные, так и негативные стороны, сообщил вице-президент и совладелец крупнейшей российской частной нефтяной компании ЛУКОЙЛ Леонид Федун в разговоре с РБК.
РБК 09:40
Экономика
Платежи за ЖКХ подешевеют до недоступности
Без комиссий финансисты принимать деньги не готовы Принятие законопроекта о запрете взимания комиссий за прием платежей ЖКХ в предложенном виде значительно сократит доступность таких платежей, уверены в пяти ассоциациях финансового рынка.
Коммерсантъ 09 апреля в 15:35
Политика
Шенгенскую зону могут закрыть до сентября, сообщил Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что Шенгенская зона может быть закрыта вплоть до сентября из-за распространения коронавируса.
Znak.com 09:25
Гаджеты
Samsung представила 5G-смартфоны Galaxy A71 и Galaxy A51
Astera 09 апреля в 11:39
Экономика
Bloomberg: Россия выделит триллион рублей на поддержание экономики
Российские власти для поддержки экономики намерены выделить около триллиона рублей.
РИА Новости 07:03
Происшествия
В Волгоградской области рассказали о новых пациентах с коронавирусом
Среди 5 новых больных коронавирусом в Волгоградской области четверо вернулись в регион из Москвы, всего в регионе выявлены 33 случая инфекции, сообщает в субботу своем Telegram-канале областной оперштаб.
РИА Новости 08:54
Здоровье
В Нижегородской области подтвердили 152 случая заражения коронавирусом
Нижний Новгород, 11 апреля 2020, 15:52 — REGNUM По состоянию на 11 апреля, в Нижегородской области подтверждено 33 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
REGNUM 08:52
Здоровье
Доктор Мясников: «Коронавирус нас явно щадит»
Москва, 11 апреля 2020, 09:56 — REGNUM Российский медик, учёный, главный врач Московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников проанализировал статистику смертности от коронавируса и пришёл к обнадёживающему выводу: возможно, именно российская медицина окажется более приспособленной к экстремальным условиям.
REGNUM 02:56
Политика
Бывший вратарь сборной Украины критично отозвался о дружбе с Россией
Бывший голкипер донецкого "Шахтера" и сборной Украины Рустам Худжамов критично отозвался о дружбе его страны с Россией, передает Tribuna.com.
Газета.Ru 06:05