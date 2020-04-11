Полицейские дежурят на всех въездах в Москву, они контролируют передвижение транспорта и уточняют причину въезда.

с чего всё началось

Наряды Госавтоинспекции начали работу на всех въездах в Москву, численность наружных отрядов полиции в столице увеличена. «На всех въездах в город работают наряды Госавтоинспекции, которые контролируют передвижение транспорта», — говорится в сообщении на сайте ГУ МВД по Москве.

На всех въездах в Москву работают наряды полиции

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