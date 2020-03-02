Энергетика
Piter.tvНа встрече Путина и нефтяников решений не принимали
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Комментарии
Биатлон
CAS дал МОК сутки на объяснение фальшивых подписей Григория Родченкова
"Панель арбитров CAS приняла заявление о поддельных подписях в документах МОК и поручила олимпийскому комитету в течение суток дать свои объяснения", - сообщил ТАСС со ссылкой на свой источник.
Политика
Путин заявил о нежелании России ни с кем воевать
Россия не собирается ни с кем воевать и создаёт такую ситуацию, чтобы у других не было даже намерения развязать с ней вооружённый конфликт, заявил российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС.
Общество
Немецкий министр отказался пожать руку Меркель из-за коронавируса
Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер в понедельник отказался пожать руку канцлеру страны Ангеле Меркель на фоне ситуации с коронавирусом, сообщил таблоид Bild.
Биатлон
Этап Кубка мира по биатлону в Чехии пройдёт без зрителей
Без зрителей пройдёт седьмой этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место (Чехия).
Футбол
Матч за Суперкубок УЕФА пройдет в России
Общество
Опубликован разговор погибшего на банной вечеринке с продавцами сухого льда
В сети появилась запись разговора мужа российской блогерши Катерины Диденко, погибшего на банной вечеринке, с продавцами сухого льда.
Общество
Суд отправил дело активиста Котова на новое апелляционное рассмотрение
Второй кассационный суд общей юрисдикции в Москве отправил на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции дело активиста Константина Котова, который был приговорен к четырем годам колонии по так называемой "дадинской" статье, передал корреспондент "Интерфакса".
Музыка
Лазарев поскандалил на музыкальном шоу после высказывания Осиашвили
Критика участницы музыкального шоу «Ну-ка, все вместе» со стороны одного из членов жюри Симона Осиашвили вывела из себя певца Сергея Лазарева.
Шоу-бизнес
Анна Семенович рассказала, как чувствует себя в 40 лет
Бывшей фигуристке, экс-солистке группы «Блестящие», телеведущей и актрисе исполняется 40 лет.
Происшествия
У пассажира рейса Москва – Пекин заподозрили коронавирус
«Утром 2 марта в международном аэропорту «Шоуду» города Пекин на борту самолета российской авиакомпании «Аэрофлот», следующего рейсом SU204 из Москвы, был выявлен пассажир с подозрением на наличие респираторного заболевания, вызванного новым типом коронавируса COVID-19», – передает РИА «Новости» сообщение посольства.
Политика
Песков ответил на сообщения, что Путин возглавит список ЕР на выборах
Ранее газета "Коммерсантъ" со ссылкой источники сообщила, что на выборах в Государственную думу России в 2021 году федеральный список партии "Единая Россия" может возглавить президент Владимир Путин.
Происшествия
На Филиппинах освободили всех заложников в ТЦ
Армия и оружие
Кремль ответил на призыв Эрдогана уйти из Сирии
Москва не оставит Сирию из-за террористической угрозы. Кремль ответил на призыв Эрдогана уйти из Сирии.
Энергетика
Экспорт российской нефти через порты в феврале вырос на 5%
Остальные 1,5 миллиона тонн Белоруссия закупает транзитом через Украину из Азербайджана или из Европы прибалтийские порты.
Экономика
ЦБ предложил продлить срок перечисления в бюджет средств от продажи акций Сбербанка
Банк России предложил продлить с 1 июня до 1 декабря срок перечисления в бюджет средств от продажи контрольного пакета акций Сбербанка на фоне волатильности на финансовых рынках.
Здоровье
В школах Москвы усилили меры по профилактике гриппа и ОРВИ
В образовательных организациях столицы в целях профилактики гриппа и ОРВИ введены дополнительные санитарно-противоэпидемические мероприятия.
Кино
Во Франции вручили кинопремию «Сезар»
В Париже в ночь на 29 февраля объявили лауреатов кинопремии «Сезар». Лучшим фильмом признали картину «Отверженные» режиссера Ладжа Ли.
Происшествия
В Крыму 50 человек проходят карантин по коронавирусу
"Всего под медицинским наблюдением на новую коронавирусную инфекцию в Республике Крым и г. Севастополе находится 50 человек, прибывших из КНР", - сообщил в ведомстве.
Шоу-бизнес
Меган Маркл хочет сыграть роль супергероини
Неназванный источник заявил СМИ, что Коллинз рассказл, что «она хочет вернуться в индустрию в роли супергероини».
Происшествия
Бывший замминистра обороны СССР Шуралев погиб в ДТП
В ДТП в Москве погиб бывший заместитель главы Министерства обороны СССР Владимир Шуралев, сообщил РИА "Новости" руководитель аппарата Клуба военачальников Николай Дерябин.
Политика
Эрдоган пригрозил Евросоюзу «миллионами беженцев»
Президент Турции Реджеп Эрдоган предупредил, что в ближайшее время огромное количество беженцев двинется к границам его страны с Евросоюзом.
Общество
В Ростове чиновники заказали стриптизера на корпоратив
В интернет попало видео из Ростова-на-Дону, где вокруг чиновницы танцует стриптизер на корпоративе по случаю Дня работника торговли, сообщает Telegram-канал Mash.
Политика
Путин внес в Госдуму поправки к законопроекту о Конституции
Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в профильный комитет поступили поправки президента страны Владимира Путина ко II чтению законопроекта об изменении Конституции, передает РИА "Новости".
Космос
Прототип Starship Илона Маска разорвало при испытаниях в Техасе
В Сети опубликовали видео с неудачных испытаний прототипа космического корабля Starship в штате Техас.
Спорт
Минспорт восстановил аккредитацию ВФЛА
Комиссия Минспорта РФ приняла решение восстановить аккредитацию Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
Армия и оружие
Турция впервые использовала «рой» дронов в Сирии, сообщает Bloomberg
Источник заявляет, что Анкара развернула и использовала «беспрецедентное» число беспилотников для скоординированных действий в ответ на нанесенный вооруженными силами Сирии авиационный удар.
Армия и оружие
Баллистические ракеты ОТРК «Точка» уничтожили военный конвой Турции
Баллистические ракеты ОТРК "Точка" уничтожили военный конвой Турции. Об этом сообщили в Twitter Last Defender.
Шоу-бизнес
Данила Козловский впервые стал отцом
Актер Данила Козловский и 32-летняя Ольга Зуева впервые стали родителями, пара поделилась фотографией с новорожденным.
Здоровье
Противовирусные препараты не помогут профилактике коронавируса
Принимать противовирусные лекарства, чтобы защититься от нового коронавируса, бессмысленно, утверждает врач-инфекционист Ванпхен Сутсамай.