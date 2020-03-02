Совещание нефтяников и главы государства 1 марта было посвящено обмену мнениями.

На встрече Путина и нефтяников решений не принимали

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