Политика
МонаВистаНа встрече с бизнесменами из Германии Путин перешел на немецкий
В какой-то момент глава государства заметил, что синхронный перевод для представителей ФРГ не идёт, один бизнесмен обратился к Путину, а тот в свою очередь перешел на немецкий язык. Затем продолжил свою речь уже на русском языке.
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«Was ist los?»: Путин перешел на немецкий на встрече с бизнесменами из Германии
Комсомольская правда09:17
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 23:45, Ашберн
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