Политика

МонаВистаМонаВистаНа встрече с бизнесменами из Германии Путин перешел на немецкий

В какой-то момент глава государства заметил, что синхронный перевод для представителей ФРГ не идёт, один бизнесмен обратился к Путину, а тот в свою очередь перешел на немецкий язык. Затем продолжил свою речь уже на русском языке.
Читать в источнике
Комментировать71

Подробнее о событии

Путин на немецком успокоил бизнесмена, у которого возникла заминка с переводом

RT на русском10:38

Путин заговорил на немецком языке на встрече с бизнесменами из ФРГ

Газета.Ru09:24

Путин перешёл на немецкий на встрече с бизнесменами ФРГ из-за сбоя в переводе

Life.ru08:06

Путин на встрече с бизнесменами из Германии перешел на немецкий язык

РИА Новости08:56

«Was ist los?»: Путин перешел на немецкий на встрече с бизнесменами из Германии

Комсомольская правда09:17

Путин вновь заговорил на немецком

Lenta.ru08:14

«Потом расскажу»: На встрече в Сочи Путин подшутил над запутавшимся в аудиотехнике немцем

Царьград09:04
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 23:45, Ашберн
Единоборства

Результаты взвешивания к UFC on ESPN 7: Розенструйк перевесил Оверима

FightTime.ru 11:29
Политика

Зеленский отказался от прямых переговоров с республиками Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не намерен вести прямые переговоры с представителями народных республик Донбасса.
REGNUM 15:58
Политика

В России назвали провокацией «Марш достоинства» Чубарова на Крым

Известия 12:42
Происшествия

В отношении зампрокурора Свердловской области начали проверку

Генеральная прокуратура России организовала проверку в отношении заместителя прокурора Свердловской области Дмитрия Чуличкова.
RT на русском 04:49
Футбол

Зенит — Динамо 3:0

RT на русском 13:12
Наука

В Швейцарии студент разгадал столетнюю задачу по физике

МонаВиста вчера в 14:38
Политика

США расширили санкции против России из-за хакеров

Министерство финансов США ввело санкции «за вредоносную деятельность в киберсфере» в отношении 17 человек, среди которых граждане России и Украины.
Daily Storm вчера в 10:25
Политика

Бывший лидер Боливии Эво Моралес вылетел на Кубу

Экс-глава Боливии Эво Моралес в пятницу отправился из Мексики на Кубу самолетом, рассказал в Twitter представитель МИД Мексики Роберто Веласко.
Политика Сегодня 23:06
Политика

СМИ узнали о работе подозреваемого в убийстве в Берлине в спецназе ФСБ

Как пишет «Новая газета», несмотря на наличие «троих явных подозреваемых», — позднее арестованного в Германии Вадима Красикова, а также неких Владимира Ф. и Олега И. — дело дошло до суда только в 2014 году.
РБК 21:37
Политика

Пресс-секретарь Медведева прокомментировал расследование ФБК

Пресс-секретарь премьера РФ Олег Осипов назвал "манипулированием неподтвержденной информацией" расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о самолете, на котором, по утверждению ФБК, передвигается супруга главы правительства Светлана Медведева.
Интерфакс 15:38
Энергетика

На юге Мексики обнаружили месторождение нефти объемом 500 млн баррелей

Мексиканская государственная нефтегазовая компания Pemex обнаружила крупное месторождение нефти, получившее название "Кески", на суше в штате Табаско на юго-востоке страны.
ТАСС 21:25
Общество

В «Роскосмосе» оценили прогноз о крахе России как космической державы

Руководитель пресс-службы госкорпорации «Роскосмос» Владимир Устименко прокомментировал прогноз журналиста издания The Hill о крахе России как космической державы.
RT на русском 04 декабря в 09:23
Энергетика

Украина поставила условие России по газовым спорам

Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что Украина согласна получать газ от России в счет погашения задолженности, присужденной Стокгольмским арбитражем, и на этом условии готова заключить новый транзитный договор.
РИА Новости 21:33
Авто

В Mitsubishi рассказали о новинках для России в 2020 году

Компания Mitsubishi, как и некоторые другие азиатские автопроизводители, планирует в 2020-ом представить на российском рынке сразу несколько новинок.
Новые автомобили 04 декабря в 11:08
Общество

Госдеп США разрешил S7 перебазировать «Морской старт» в Россию

Коммерсантъ вчера в 07:38
Политика

Глава ДНР ответил на идею Зеленского о создании муниципальной стражи

Комментируя сообщения СМИ о намерении Владимира Зеленского выступить на саммите «нормандской четверки» с инициативой создания в Донбассе «муниципальной стражи», глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин призвал президента Украины «прекратить бессмысленное словоблудие в медиапространстве».
РБК 08:10
Политика

Оператор «Северного потока -2» активизировал укладку труб

Компания Nord Stream 2 AG, оператор проекта строительства газопровода "Северный поток - 2", активизировала укладку труб.
ТАСС вчера в 04:34
Политика

Матвиенко предложила наказать Новака за задержку закона о счетчиках

Присутствующая на заседании замминистра энергетики Анастасия Бондаренко заверила Матвиенко, что закон вступит в силу 1 июля 2020 года, а подзаконные акты к этому времени будут готовы и призвала спикера глубже погрузиться в данную тему.
Известия 21:01
Наука

Сухожилия и клапаны сердца оказались пьезоэлектриками

Успешная регистрация наблюдалась для сухожилий, стенок аорты и клапанов сердца.
N+1 вчера в 05:33
Происшествия

В департаменте лесного хозяйства Приморья прошли обыски

«В департаменте лесного хозяйства прошёл обыск в служебном кабинете Филатовой Е. А. в рамках расследования уголовного дела по подозрению в получении взятки», — приводит РИА Новости сообщение представителя краевой администрации.
RT на русском 23:18
Авто

Kia сертифицировала новый кроссовер Seltos для России

Компания Kia сертифицировала компактный кроссовер Kia Seltos для российского рынка. Соответствующий документ появился на сайте Росстандарта.
AutoNews 04:00
Политика

Трамп призвал Всемирный банк не выдавать кредиты Китаю

Президент США Дональд Трамп обратился к Всемирному банку с призывом перестать выдавать Китаю кредиты в твиттере.
Интерфакс 21:36
Космос

Аппарат NASA оказался максимально близко к Солнцу

Космический аппарат NASA Parker подлетел к Солнцу на максимально близкое расстояние.
Телеканал 360° вчера в 07:59
Происшествия

На авиабазе ВМС США во Флориде произошла стрельба

Три человека погибли в результате стрельбы в пятницу на авиабазе ВМС США Пенсакола в штате Флорида, нападавший мертв.
ТАСС 10:11
Здоровье

На Алтае стали чаще выявлять рак на ранних стадиях

С другой, местные врачи научились чаще выявлять это заболевание на ранних стадиях, когда оно лучше поддается лечению.В прошлом году доля пациентов, у которых обнаружили рак на ранней стадии, составила чуть более 58% от общего числа впервые установленных диагнозов.
Алтайская правда вчера в 05:28
Музыка

Forbes назвал самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года

Журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов за 2019 год.
Газета.Ru 19:08
Армия и оружие

В Китае обвинили РФ в хищении технологии гиперзвуковых ракет «Циркон»

В Китае медиа-издание Sina Military опубликовало статью, в которой РФ обвиняют в хищении технологии гиперзвуковых ракет «Циркон».
Актуальные Новости 06:11
Шоу-бизнес

Александр Петров впервые вышел в свет с новой возлюбленной

Российский актер Александр Петров впервые вышел на публику с новой возлюбленной, артисткой Стасей Милославской.
Народные новости 00:19
Футбол

Хусаинов рассказал об избиении судьи в раздевалке «Динамо»

Бывший судья ФИФА Сергей Хусаинов сообщил, что в 1996 году после матча «Динамо» - «Алания» арбитр встречи Юрий Чеботарев был избит в раздевалке москвичей.
NewInform 16:51
Общество

Гособвинение требует для блогера Жукова четыре года колонии

REGNUM 04 декабря в 15:15
Как работают Яндекс.Новости?
Северный поток — 2Больше новостей по теме
Главное