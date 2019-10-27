Происшествия

BFM.ruBFM.ruНа встрече выпускников в Техасе произошла стрельба

На вечеринке по случаю встречи выпускников в американском штате Техас произошла стрельба. По крайней мере, два человека погибли, еще 20 ранены, сообщает РИА Новости. Инцидент произошел в городе Гринвилл.
Читать в источнике
Комментировать9

Подробнее о событии

На встрече выпускников университета в Техасе открыли стрельбу

РБК06:33

Два человека погибли и более 20 пострадали при стрельбе в Техасе

Известия05:53

СМИ: в Техасе два человека погибли и 20 пострадали в результате стрельбы

РИА Новости05:31

При стрельбе в Техасе погибли два человека, более 10 пострадали

Коммерсантъ05:43

В Техасе произошла стрельба: два человека убиты

Московский Комсомолец05:40

СМИ: В Техасе два человека погибли и более 10 пострадали при стрельбе

RT на русском05:46

Fox: два человека погибли при стрельбе в Техасе

ТАСС05:23
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 10:01, Ашберн
Армия и оружие

Трамп поблагодарил Россию за помощь в ликвидации главаря ИГ

Президент США Дональд Трамп поблагодарил Россию, а также Турцию, Сирию, Ирак и курдские подразделения за помощь в ликвидации главаря «Исламского государства»* Абу-Бакра аль-Багдади.
RT на русском 09:53
Культура

Журнал Rolling Stone назвал самые страшные сериалы всех времен

ФАН вчера в 03:22
Общество

Скончалась солистка группы «Бурановские бабушки» Наталья Пугачёва

26 октября 2019 года в возрасте 83 лет скончалась солистка группы «Бурановские бабушки» Наталья Пугачёва.
REGNUM 03:16
Политика

Лидер «Азова» угрожает Зеленскому введением 10 тысяч бойцов в Донбасс

Газета.Ru 06:58
Кино

Сценаристом новых «Пиратов Карибского моря» стал создатель «Чернобыля»

Труд вчера в 08:09
Шоу-бизнес

Адель сильно похудела после развода с мужем

После расставания с мужем Адель наняла тренера и занялась пилатесом.
Lisa.ru 25 октября в 12:15
Шоу-бизнес

Алла Пугачева порадовала поклонников стильной прической

Под фото в комментариях многие написали, что Пугачева с этой прической стала похожа на свою дочь Кристину Орбакайте.
Kleo.ru 05:37
Общество

Памятник Николаю Караченцову открыли на Троекуровском кладбище

На Троекуровском кладбище открыли памятник народному артисту России Николаю Караченцову в день его рождения — 27 октября.
Коммерсантъ 09:20
Происшествия

ФСБ предотвратила массовое убийство в колледже под Москвой

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали 18-летнего студента подмосковного аграрного колледжа, который, по предварительным данным, готовил массовое убийство в учебном заведении.
Lenta.ru 06:25
Футбол

Голы Жиркова и Дзюбы принесли «Зениту» победу над «Крыльями Советов»

РИА Новости 08:55
Общество

В Барселоне вновь начались беспорядки

В Барселоне произошли новые столкновения между участниками акции протеста, выступающими за независимость Каталонии и сотрудниками правоохранительных органов.
Экономика сегодня вчера в 16:16
Политика

В Кремле рассказали о создании меморандума России и Турции по Сирии

Представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил, как создавался меморандум России и Турции по Сирии.
Журналистская правда 07:21
Футбол

«Шахтер» Донецк — «Александрия»: кто остановит «кротов»?

Представляем прогноз на поединок чемпионата Украины, в котором 27 октября 2019 года донецкий «Шахтер» принимает «Александрию».
Все про Спорт ру вчера в 15:25
Общество

Шнуров рассказал, что пытался списать Географический диктант у Шойгу

Музыкант Сергей Шнуров рассказал, что попытался списать Географический диктант у министра обороны Сергея Шойгу.
РИА Новости 08:46
Происшествия

В Петербурге 12-летний мальчик зарезал собственную мать

Российская газета 04:58
Футбол

Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Локомотива» на матч РПЛ

Названы стартовые составы московских "Локомотива" и "Спартака" на матч 14-го тура чемпионата России по футболу, информация опубликована на официальном сайте РПЛ.
РИА Новости 08:42
Происшествия

Россиянин, впавший в кому в Турции, умер в самолете

Житель Республики Коми Александр Денисов, который впал в кому во время отдыха в Турции, умер на борту самолета, следовавшего в Сыктывкар.
РИА Новости 09:40
Общество

В Донецке взорвали вышку сотовой связи

Российская газета 08:54
Политика

Трамп намерен выйти из договора по открытому небу

Президент США Дональд Трамп подписал документ о намерении США выйти из Договора по открытому небу.
Газета.Ru 09:24
Авто

Когда менять приводной ремень на автомобиле?

Ремень привода на машине представляет собой часть ременной передачи, необходимый для возможности передачи вращения от мотора.
Car.ru 25 октября в 05:27
Общество

Украинцу вынесли приговор за ношение футболки с гербом СССР

Житель Кривого Рога был приговорен к году ограничения свободы за ношение футболки с гербом СССР, сообщает РИА Новости.
BFM.ru 06:40
Футбол

«Рубин» и «Урал» сыграли вничью

Свободная Пресса 25 октября в 14:37
Общество

«Мисс Украина» резко высказалась о патриотизме после поста про Крым

Паша разместила в инстаграме публикацию, в которой отмечалось, что "Мисс Украина" не стала излагать государственную позицию по Крыму.
РИА Новости вчера в 08:06
Происшествия

В Казани задержали 14 предполагаемых участников перестрелки

РИА Новости 04:40
Футбол

Слуцкий рассказал о конфликте с оскорбившим его футболистом

Футболист, по словам свидетелей случившегося, сказал Слуцкому, что не хочет играть за его команду.
Discover24 02:55
Фигурное катание

Фигуристка Трусова выиграла этап Гран-при Skate Canada

Российская фигуристка Александра Трусова стала победительницей в женском индивидуальном разряде на этапе Гран-при Skate Canada, проходящем в Келоуне.
REGNUM 00:29
Политика

Поклонская сравнила западные страны с Россией 90-х годов

Западные страны не способны самостоятельно определять внешнюю политику и напоминают Россию в 1990-е годы, считает депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская.
Наша версия 09:38
Общество

МЧС предупредило об усилении ветра в Москве

Коммерсантъ вчера в 13:56
Общество

Титул «Мисс Земля» завоевала представительница Пуэрто-Рико

Обладательницей титула «Мисс Земля — 2019» стала 21-летняя жительница Пуэрто-Рико Нэллис Пиментель.
News.ru вчера в 07:17
Шоу-бизнес

Дэвид Бекхэм и Кортни Кокс снялись в сериале «Американская семейка»

Футболист Дэвид Бекхэм опубликовал фото с актрисой Кортни Кокс на съемках сериала "Американская семейка" на своей странице в Instagram.
Народные новости вчера в 07:02
Главное