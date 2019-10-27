На вечеринке по случаю встречи выпускников в американском штате Техас произошла стрельба. По крайней мере, два человека погибли, еще 20 ранены, сообщает РИА Новости. Инцидент произошел в городе Гринвилл.

На встрече выпускников в Техасе произошла стрельба

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