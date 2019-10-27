Происшествия

BFM.ruBFM.ruНа встрече выпускников в Техасе произошла стрельба

На вечеринке по случаю встречи выпускников в американском штате Техас произошла стрельба. По крайней мере, два человека погибли, еще 20 ранены, сообщает РИА Новости. Инцидент произошел в городе Гринвилл.
Читать в источнике
Комментировать7

Подробнее о событии

На встрече выпускников университета в Техасе открыли стрельбу

РБК06:33

В Техасе произошла стрельба: два человека убиты

Московский Комсомолец05:40

СМИ: В Техасе два человека погибли и более 10 пострадали при стрельбе

RT на русском05:46

При стрельбе в Техасе погибли два человека, более 10 пострадали

Коммерсантъ05:43

Два человека погибли и более 20 пострадали при стрельбе в Техасе

Известия05:53

СМИ: в Техасе два человека погибли и 20 пострадали в результате стрельбы

РИА Новости05:31

Fox: два человека погибли при стрельбе в Техасе

ТАСС05:23
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 08:28, Ашберн
Происшествия

В Подмосковье предотвратили расстрел в колледже

По данным телеграм-канала «База», 18-летний студент местного аграрного колледжа собирался расстрелять сокурсников и педагога.
Рамблер 06:26
Шоу-бизнес

Самбурская поддержала Рудову и обвинила Малахова в сводничестве

Популярная российская актриса Настасья Самбурская выступила в защиту своей коллеги по сериалу «Универ» Натальи Рудовой и подтвердила, что телеведущий Андрей Малахов часто выступал сводником.
Вечерний курьер 05:05
Происшествия

В Казани задержали 14 предполагаемых участников ночной перестрелки

Российская газета 05:19
Авто

Haval может начать выпуск нового кроссовера Haval H5 в РФ

Со следующего года модель снова вернется в РФ, но уже под названием Haval H5.
Tvoe-avto.com 25 октября в 18:30
Общество

Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России

Газета.Ru 25 октября в 15:51
Армия и оружие

Пентагон отчитался о ликвидации лидера ИГ аль-Багдади

Газета.Ru 02:30
Политика

Разговор Зеленского с националистами возмутил украинскую журналистку

URA.Ru 06:36
Общество

В России и других странах пройдет географический диктант

В России диктант пройдет почти на 6 тысячах площадок. Главной - станет Шуваловский корпус МГУ.
Эхо Москвы вчера в 21:07
Происшествия

Школьник жестоко расправился со своей матерью в Петербурге

Газета.Ru 02:43
Технологии

Google создала мощнейший в мире квантовый суперкомпьютер

Американская компания Google представила мощнейший в мире квантовый суперкомпьютер. Машина показала впечатляющие вычислительные результаты.
Мойка78 25 октября в 05:34
Фигурное катание

Трусова прокомментировала свою победу на Гран-при в Канаде

Александра Трусова, фигуристка из РФ, решила прокомментировать свою недавнюю победу в рамках этапа Гран-при Skate Canada, где она смогла поставить сразу два новых мировых рекорда.
Discover24 05:11
Армия и оружие

Опубликован план захвата Калининградской области Польшей и США

Потенциальный военный конфликт между Россией и странами НАТО в Прибалтике приведет в первую очередь к потере Калининградской области.
Lenta.ru вчера в 17:02
Кино

Завершены съемки нового фильма о Джеймсе Бонде

Коммерсантъ вчера в 13:18
Авто

Неликвидные автомобили: вы замучаетесь их продавать

Ликвидность автомобиля на вторичном рынке складывается из множества факторов.
Авторамблер 25 октября в 04:22
Шоу-бизнес

Участник «Голоса» объяснил свое поведение на проекте

Причину своего «оскорбительного» поведения рассказал участник шоу «Голос» в своем Instagram 26 октября.
Красная весна вчера в 08:03
Политика

Украинского эксперта выгнали из студии на канале «Россия 1»

Ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана за оскорбления в ходе обсуждения ситуации в Донбассе.
РБК вчера в 02:58
Шоу-бизнес

Названа причина смерти солистки «Бурановских бабушек»

ФАН вчера в 15:03
Шоу-бизнес

Алла Пугачева порадовала поклонников стильной прической

Под фото в комментариях многие написали, что Пугачева с этой прической стала похожа на свою дочь Кристину Орбакайте.
Kleo.ru 05:37
Армия и оружие

Российские атомные подлодки испытают новое оружие в Норвежском море

Российские атомные подлодки «Нижний Новгород» и «Псков» испытают новое оружие в водах Норвежского моря, сообщает «Интерфакс».
Рифей-Пермь вчера в 10:12
Происшествия

Страшный пожар в Рязанской области унес жизни троих детей

Страшный пожар произошел в воскресенье, 27 октября, в Рязанской области.
Газета.Ru 06:16
Происшествия

Солдат мог расстрелять сослуживцев в Забайкалье из-за издевательств

Коммерсантъ вчера в 11:21
Армия и оружие

Появилось видео переброски российских бронеавтомобилей в Сирию

В Сети появилось видео переброски российских бронеавтомобилей «Тигр» и «Тайфун-У» на сирийскую авиабазу Хмеймим.
РБК 04:40
Армия и оружие

Курды обвинили Турцию в применении фосфора в Сирии

RT на русском 23 октября в 23:39
Происшествия

Россиянка повредила пятимесячному сыну глаза после ссоры с мужем

Жительница села Таштып в Хакасии повредила пятимесячному сыну оба глаза после того, как поссорилась с мужем.
Lenta.ru 08:09
Политика

Президент Кубы прибыл в Санкт-Петербург с рабочим визитом

Президент Кубы Мигель Диас-Канель прибыл в Санкт-Петербург с рабочим визитом в рамках своего евразийского турне.
REGNUM 07:18
Культура

29-й день рождения отмечает программа «Поле чудес»

Aobe.ru вчера в 11:35
Авто

В Сети показали, как «Нива» ускоряется до сотни за 2 секунды

Штатная ходовая переделана полностью: передний мост взят от того же Chevrolet, задний – от пикапа Ford, а рулевой механизм – у BMW.
Автоновости дня вчера в 06:53
Авто

Начались продажи Renault Captur нового поколения

Компания Renault объявила старт продаж кроссовера Captur новой генерации.
Новые автомобили вчера в 23:26
Кино

В прокат вышел триллер «Текст» по роману Дмитрия Глуховского

RuNews24.ru 25 октября в 14:02
Финансы

Центробанк Турции снизил ключевую ставку до 14%

Центробанк Турции снизил ключевую ставку на 2,5 процентного пункта — с 16,5% до 14% годовых. Об этом говорится на сайте регулятора.
RT на русском 24 октября в 07:40
Главное