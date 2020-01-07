Общество

КоммерсантъКоммерсантъВ Россию с Рождеством пришла аномально теплая погода

По оценкам Гидрометцентра, аномально теплая погода в стране продержится до конца первой декады января. В некоторых городах отклонение от нормы достигает +16°. В некоторых регионах зафиксированы рекорды максимальной температуры для аналогичного периода за последние 10 лет.
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В Сибири резко потеплеет на 20 градусов

URA.Ru21:17

Россиянам рассказали об аномально теплой погоде по всей стране

Lenta.ru21:12

Россиян ждет аномальное тепло на Рождество

ТАССвчера в 08:09

На всю территорию России пришла аномально теплая погода

РИА Новости20:05

Вильфанд сообщил об аномально тёплой погоде во всей России

RT на русском19:57

В Гидрометцентре рассказали об аномальной погоде по всей России

Известия19:47

Синоптики сообщили об аномально теплой погоде во всей России

Газета.Ru20:17
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Общество

Комиссия Госдумы обсудит поведение Жириновского на Красной площади

Комиссия Госдумы по этике даст оценку поведению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, раздававшего на Красной площади деньги и чебуреки.
Известия 16:30
Происшествия

Автомобиль лидера «единороссов» в Бурятии насмерть сбил девушку

Телеграмм-канал «Степной дозор» в Бурятии сообщил о смертельном ДТП с автомобилем «Лэнд Крузер Прадо», принадлежащем лидеру БРО «Единой России», вице-спикеру республиканского парламента Баиру Жамбалову.
Московский Комсомолец Улан-Удэ вчера в 23:13
Происшествия

Ребенок погиб во время игры в прятки с родителями в Ульяновске

Трагедией завершилась простая игра в прятки в Ульяновске.
Московский Комсомолец 08:28
Происшествия

В Тюменской области два человека погибли в ДТП с автобусом

В автобусе, который следовал из Таджикистана в Сургут, находились 30 пассажиров. В результате ДТП погибли водитель и пассажир грузовика.
RT на русском 03:21
Гаджеты

NVIDIA и ASUS представили игровой монитор с частотой 360 Гц и G-Sync

В рамках выставки CES 2020 компания NVIDIA анонсировала первый в мире монитор с частотой 360 Гц.
Игромания.ру 03:50
Космос

Опубликованы снимки галактики «Годзилла» с телескопа «Хаббл»

Учёные представили снимки телескопа «Хаббл». На них изображена новая галактика UGC 2885, однако СМИ назвали её «Годзиллой» из-за размеров.
News.ru 15:03
Политика

Forbes объяснил бессмысленность санкций против «Северного потока — 2»

Американские санкции в отношении "Северного потока — 2" потеряли всякий смысл после разрешения спора о транзите между Россией и Украиной, пишет журнал Forbes.
РИА Новости вчера в 07:50
Политика

США отказали в визе главе МИД Ирана для поездки на заседание СБ ООН

США отказали в визе главе МИД Ирана, намеревавшемуся приехать на заседание Совета Безопасности ООН.
Вести.Ru 21:30
Политика

Польша захотела запретить российскую трактовку исторических событий

Польша решила на законодательном уровне «запретить России истолковывать историю по-своему», пишет Die Zeit.
Известия 19:32
Здоровье

Число инфицированных неизвестной пневмонией в Китае возросло до 59

Число заболевших неизвестной формой пневмонии в китайском городе Ухань (административный центр провинции Хубэй) возросло до 59 человек, семь из них находятся в тяжелом состоянии.
ТАСС вчера в 08:55
Шоу-бизнес

Дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина изобразила выпуск новостей

Телеведущий сообщил, когда вся семья собирается за обеденным столом — Лиза забирается в стеклянный шкаф и изображает телевизионный новостной выпуск.
StarHit.ru 10:00
Футбол

Федор Смолов может перебраться в «Эспаньол»

Уроженец Саратова и нападающий московского «Локомотива» Федор Смолов может перебраться в каталонский «Эспаньол».
Саратов 24 07:12
Армия и оружие

Генсек ООН заявил о максимальном уровне геополитической напряженности

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш заявил, что геополитическая напряженность в мире достигла максимально высокого уровня, и призвал мировых лидеров не допустить начала новой войны.
Взгляд.ру 12:41
Политика

Захарова высмеяла «ошибку» США с письмом о выводе войск из Ирака

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на «ошибку» США с публикацией письма о выводе американских войск из Ирака.
Известия 21:20
Шоу-бизнес

Степаненко отказалась работать у Петросяна

News.ru вчера в 08:54
Кино

Бондарчук рассказал о роли чувств в фильме «Вторжение»

Вячеслав Прокофьев / ТАСС Российский режиссер Федор Бондарчук рассказал о роли чувства в фильме "Вторжение".
РЕН ТВ 05:09
Происшествия

IKEA выплатит $46 млн семье мальчика из США, погибшего из-за комода

Компания IKEA согласилась заплатить 46 миллионов долларов родителям ребенка, который погиб в результате падения на него комода этого производителя, сообщает The New York Times со ссылкой на адвокатов семьи мальчика.
Интерфакс 19:59
Гаджеты

Представлен 64-ядерный процессор AMD Ryzen Threadripper 3990X

Компания AMD только что представила процессор Ryzen Threadripper 3990X.
iXBT.com 18:11
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова увезла двухмесячного сына Тимати из России

Маленький Ратмир отдыхает на побережье Тихого океана вместе с остальными членами семьи.
Пятый канал 07:37
Кино

Marvel удалось вернуть себе права на Халка

Студия Marvel вновь получила права полностью контролировать персонажи Халка и Нэмора. Компания выкупила права у Universal Pictures.
OvideO.ru вчера в 17:58
Религия

Путин передал собору в Санкт-Петербурге икону

Президент России Владимир Путин передал Спасо-Преображенскому собору в Санкт-Петербурге Тихвинскую икону Божией Матери.
Lenta.ru 19:51
Армия и оружие

Пентагон прокомментировал возможные удары по культурным объектам Ирана

Военные США в вопросе ударов по культурным объектам Ирана будут руководствоваться "законами вооруженного конфликта", заявил во вторник глава Пентагона Марк Эспер.
РИА Новости 18:38
Армия и оружие

Боевики напали на военную базу США в Кении

Боевики террористической группировки «Аш-Шабаб»* напали на американскую военно-морскую базу Манда-Махогони в кенийском округе Ламу.
RT на русском вчера в 03:54
Происшествия

Пираты захватили судно у берегов Нигерии с россиянами на борту

Пираты захватили судно, поиски похищенных продолжаются. В августе 2019 года пираты захватили грузовое судно «Мармалайта» у берегов Камеруна.
РБК 13:29
Общество

Отец осыпавшего толпу деньгами блогера объяснил поступок сына

Заместитель представителя главы Чечни в Волгоградской области Тамерлан Носаев заявил, что его сын-блогер Альфредо Аудиторе осыпал толпу деньгами для того, чтобы люди смогли купить себе подарки на праздники.
Lenta.ru 18:29
Авто

Lamborghini используют технологию суперконденсаторов для гибридов

Компания Lamborghini намерена использовать при создании гибридных автомобилей новую технологию.
Актуальные Новости 15:00
Здоровье

Назван способ снизить риск развития диабета с помощью сна

Исследователи из благотворительной организации Diabetes UK выяснили, как снизить риск развития диабета с помощью сна.
Дни24 08:39
Происшествия

В Забайкалье сбежавший солдат-срочник сдался полиции

Челябинского солдата, который 3 января самовольно покинул воинскую часть в селе Большая Тура Забайкальского края, задержали полицейские.
Российская газета 08:46
Происшествия

СК завел дело после гибели младенца на балконе в Хабаровском крае

В Хабаровском крае следователи завели уголовное дело после смерти ребенка, оставленного на балконе, говорится в сообщении регионального управления СК.
РБК 20:23
Гаджеты

Представлен первый в мире настоящий складной планшет с гибким экраном

К открытию выставки CES 2020, которая пройдет с 7 по 10 января в Лас-Вегасе, компания Lenovo анонсировала «первый в мире ПК с гибким дисплеем» — Lenovo ThinkPad X1 Fold.
iXBT.com 15:26
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