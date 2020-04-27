Экономика
Вестник СЗФОНа вторичном рынке недвижимости началось снижение цен
Без учета Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей средняя стоимость квадратного метра составляет сегодня 56,1 тыс. рублей – за период «карантина» средний показатель снизился на 2,2%, относительно начала года рост составил 0,5%. Таким образом, вторичный рынок регионов в меньшей степени отреагировал на «карантин» падением спроса.
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Экономика
Минкомсвязь согласилась отсрочить введение части норм «закона Яровой»
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Общество
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Телеканал Санкт-Петербург 11:00
Футбол
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РБК 11:11
Политика
Трамп отказался рассказывать о состоянии Ким Чен Ына
Президент США Дональд Трамп заявил, что знает, как чувствует себя лидер КНДР, но отказался говорить об этом журналистам.
РИА Новости 18:52
Здоровье
Найдено средство от смертельного симптома коронавируса
Медики во Франции нашли средство от смертельного симптома коронавируса в ходе клинических испытаний.
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Общество
В Роспотребнадзоре спрогнозировали сроки отмены самоизоляции
Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила ослабление режима самоизоляции после 12 мая.
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BFM.ru вчера в 02:53
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Кузьмин поругался с братом из-за своих женщин: кто больше любит
Кузьмин старший прокомментировал отношение его экс-супруги к нему за все прожитые годы: "Катя моталась со мной в это время по многочисленным концертам и испытала все трудности гастрольной жизни", Также Кузьмин заявил, что с братом он рассорился не из-за Екатерины: "К слову, заблокировал я его задолго до того как мы вновь с ней сошлись".
Московский Комсомолец вчера в 09:12
Музыка
Тимати помог Алексе вернуться на экраны
Paparazzi.ru 12:34
Общество
В Госдуме высказались против переноса майских праздников
Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов заявил, что перенос выходных 1-5 мая из-за отсутствия возможности полноценно отдохнуть на самоизоляции станет нагрузкой на экономику, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 02:07
Общество
PepsiCo объявила о приостановке рекламы с Региной Тодоренко
Компания PepsiCo заявила о приостановке рекламы с участием телеведущей Регины Тодоренко после ее высказываний об оправдании домашнего насилия.
Известия вчера в 19:46
Политика
Guardian: врачи госпиталя в Италии высоко оценили помощь медиков из РФ
Британская газета The Guardian пишет, что врачи полевого госпиталя в Бергамо высоко оценивают действия российских военных медиков, направленных в Италию для борьбы с коронавирусной инфекцией.
Аргументы и Факты 14:05
Энергетика
Нефть Brent просела до $20 за баррель
Лондон, 27 апреля 2020, 21:44 — REGNUM Мировые цены на нефть сильно просели в ходе торгов 27 апреля — Brent потеряла более 6% цены, WTI уже опускалась ниже $12 за баррель.
REGNUM 14:44
Общество
Названы наиболее обеспокоенные из-за коронавируса регионы России
Жители Дальневосточного и Приволжского федеральных округов оказались самыми обеспокоенными из-за ситуации с коронавирусом, следует из опроса специалистов компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие».
Коммерсантъ 01:45
Экономика
ЦБ предложил освободить россиян от страхования рисков по ипотеке
Банк России сообщил о разработке концепции ипотечного страхования, благодаря которой россияне будут освобождены от необходимости за свой счёт страховать риски по ипотеке.
RT на русском 07:21
Политика
США обвинили Китай в поставках некачественных тестов на коронавирус
Питер Наварро, американский экономист и советник Белого Дома, рассказал, что КНР завезла в США непригодные для использования тесты по выявлению коронавирусной инфекции в организме человека.
ToDay News Ufa 17:59
Здоровье
Врач курской инфекционной больницы записала обращение
Медик Курской областной инфекционной больницы имени Семашко опубликовала в соцсетях обращение к курянам, в котором рассказала о своей работе и о том, как тяжело приходится медикам в период пандемии коронавирусной инфекции.
Kursk.com 08:11
Политика
Губернаторы предполагают, что Путин продлит нерабочий режим до 11 мая
Как заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, он рассчитывает, что режим нерабочих дней будет продлен как минимум до 11 мая.
BFM.ru вчера в 12:39
Общество
Губернатор Подмосковья извинился за долгое ожидание скорых
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев извинился перед жителями за долгое ожидание скорой помощи. Об этом он заявил в своем Instagram.
РБК 16:49
Кино
Актриса из России в 10 лет снимется в голливудском сериале
Москва 24 25 апреля в 23:15
Недвижимость
Все упало: аналитики изменили прогнозы по рынку недвижимости на 2020 год
Рассказываем, как изменятся основные показатели рынка жилой и коммерческой недвижимости по итогам 2020 года, если жесткие карантинные ограничения снимут в мае.
РБК 03:47
Футбол
РПЛ обсудила с клубами варианты возобновления чемпионата
Как сообщает «Советский спорт», один из них предусматривает возобновление чемпионата 21 июня, второй – 28 числа.
Newstracker.ru 11:16
Кино
«Психо» и «Чужой» возглавили рейтинг лучших хорроров всех времен
Фильм Альфреда Хичкока "Психо" (1960) возглавил абсолютный рейтинг лучших хорроров всех времен, составленный "Настоящим страшным телевидением".
Газета.Ru 11:45
Общество
В Москве скончались 44 пациента с коронавирусом
«В Москве скончались 44 пациента, у которых был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
RT на русском 15:47
Общество
Минпромторг может обязать аптеки иметь в продаже маски
Статс-секретарь, замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявил, что правительство может выпустить нормативный акт, обязывающий аптеки иметь в ассортименте медицинские или гигиенические маски.
Коммерсантъ 14:38
Политика
Посольство США удалило сообщения о своей лаборатории на Украине
Американское посольство на Украине удалило со своего сайта информацию о работе лабораторий в стране, которые занимаются изучением опасных для человека патогенов.
РЕН ТВ 05:12
Происшествия
Два человека погибли в ДТП под Макаровом
27 апреля примерно в 17:20 на 219 километре автодороги Южно-Сахалинск — Оха (недалеко от Макарова) 44-летний водитель, управляя автомобилем Toyota Ardeo, не справился с управлением и совершил наезд на дорожное ограждение с последующим опрокидыванием в кювет.
Сахалин.Инфо 19:04