Без учета Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей средняя стоимость квадратного метра составляет сегодня 56,1 тыс. рублей – за период «карантина» средний показатель снизился на 2,2%, относительно начала года рост составил 0,5%. Таким образом, вторичный рынок регионов в меньшей степени отреагировал на «карантин» падением спроса.

Политика Трамп отказался рассказывать о состоянии Ким Чен Ына Президент США Дональд Трамп заявил, что знает, как чувствует себя лидер КНДР, но отказался говорить об этом журналистам.

Здоровье Найдено средство от смертельного симптома коронавируса Медики во Франции нашли средство от смертельного симптома коронавируса в ходе клинических испытаний.

Шоу-бизнес Кузьмин поругался с братом из-за своих женщин: кто больше любит Кузьмин старший прокомментировал отношение его экс-супруги к нему за все прожитые годы: "Катя моталась со мной в это время по многочисленным концертам и испытала все трудности гастрольной жизни", Также Кузьмин заявил, что с братом он рассорился не из-за Екатерины: "К слову, заблокировал я его задолго до того как мы вновь с ней сошлись".

Общество В Госдуме высказались против переноса майских праздников Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов заявил, что перенос выходных 1-5 мая из-за отсутствия возможности полноценно отдохнуть на самоизоляции станет нагрузкой на экономику, передает РИА "Новости". 1,2K

Общество PepsiCo объявила о приостановке рекламы с Региной Тодоренко Компания PepsiCo заявила о приостановке рекламы с участием телеведущей Регины Тодоренко после ее высказываний об оправдании домашнего насилия. 326

Политика Guardian: врачи госпиталя в Италии высоко оценили помощь медиков из РФ Британская газета The Guardian пишет, что врачи полевого госпиталя в Бергамо высоко оценивают действия российских военных медиков, направленных в Италию для борьбы с коронавирусной инфекцией. 4

Энергетика Нефть Brent просела до $20 за баррель Лондон, 27 апреля 2020, 21:44 — REGNUM Мировые цены на нефть сильно просели в ходе торгов 27 апреля — Brent потеряла более 6% цены, WTI уже опускалась ниже $12 за баррель. 161

Общество Названы наиболее обеспокоенные из-за коронавируса регионы России Жители Дальневосточного и Приволжского федеральных округов оказались самыми обеспокоенными из-за ситуации с коронавирусом, следует из опроса специалистов компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие». 440

Экономика ЦБ предложил освободить россиян от страхования рисков по ипотеке Банк России сообщил о разработке концепции ипотечного страхования, благодаря которой россияне будут освобождены от необходимости за свой счёт страховать риски по ипотеке. 83

Политика США обвинили Китай в поставках некачественных тестов на коронавирус Питер Наварро, американский экономист и советник Белого Дома, рассказал, что КНР завезла в США непригодные для использования тесты по выявлению коронавирусной инфекции в организме человека. 2

Здоровье Врач курской инфекционной больницы записала обращение Медик Курской областной инфекционной больницы имени Семашко опубликовала в соцсетях обращение к курянам, в котором рассказала о своей работе и о том, как тяжело приходится медикам в период пандемии коронавирусной инфекции. 74

Общество Губернатор Подмосковья извинился за долгое ожидание скорых Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев извинился перед жителями за долгое ожидание скорой помощи. Об этом он заявил в своем Instagram. 3

Кино «Психо» и «Чужой» возглавили рейтинг лучших хорроров всех времен Фильм Альфреда Хичкока "Психо" (1960) возглавил абсолютный рейтинг лучших хорроров всех времен, составленный "Настоящим страшным телевидением".

Общество В Москве скончались 44 пациента с коронавирусом «В Москве скончались 44 пациента, у которых был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении. 300

Общество Минпромторг может обязать аптеки иметь в продаже маски Статс-секретарь, замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявил, что правительство может выпустить нормативный акт, обязывающий аптеки иметь в ассортименте медицинские или гигиенические маски. 14

Политика Посольство США удалило сообщения о своей лаборатории на Украине Американское посольство на Украине удалило со своего сайта информацию о работе лабораторий в стране, которые занимаются изучением опасных для человека патогенов. 1