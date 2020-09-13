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REGNUM
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На выборах главы Приангарья лидирует врио губернатора Игорь Кобзев

Иркутск, 13 сентября 2020, 15:52 — REGNUM ЦИК Иркутской области обнародовал первые предварительные данные о досрочных выборах губернатора, они свидетельствуют о том, что врио главы региона Игорь Кобзев пока лидирует со значительным перевесом: у него 61,44% голосов избирателей.В источнике
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Братская Студия Телевидения

Результаты выборов губернатора Иркутской области на избирательных участках Братска

Братская Студия Телевидения12:42
Tkgorod.ru

Более 70% избирателей, пришедших на участки для голосования в Братске, проголосовали на выборах губернатора за Игоря Кобзева

Tkgorod.ru12:00
ТАСС

Игорь Кобзев лидирует на выборах главы Иркутской области

ТАСС08:51
Российская газета

Кобзев набирает 60,5% голосов в Иркутской области после обработки 61% протоколов УИК

Российская газета13:57
IrkutskMedia

Игорь Кобзев лидирует на выборах губернатора Иркутской области

IrkutskMedia10:37
ИрСити

Кобзев сохраняет 60% голосов избирателей после обработки почти 61% протоколов УИК

ИрСити13:14
Твой Иркутск

Обработано 60,94% протоколов: Игорь Кобзев сохраняет лидерство

Твой Иркутск13:03

В Британии заявили об опасности российской ракеты «Буревестник»

«Москва испытывает дозвуковую систему крылатых ракет с ядерной установкой, которая имеет глобальный охват и позволит атаковать с неожиданных направлений», — заявил Хокенхалл, выступая на брифинге в в разведывательном центре 5-Eyes.
РБК12:16
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Разработчик «Новичка» отверг заявление о более сильной версии яда

Москва, 12 сентября 2020, 04:20 — REGNUM Заявление об «отравлении» блогера Алексея Навального более мощной версией «Новичка» назвал ерундой один из разработчиков яда Леонид Ринк в комментарии для РИА Новости.
REGNUMвчера в 21:20
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Глава Volkswagen оценил Tesla Model Y после тест-драйва

Напомним, ранее глава Tesla Илон Маск протестировал электромобиль Volkswagen ID.3. В соцсетях предположили, что встречи глав автопроизводителей и взаимные тест-драйвы свидетельствуют о будущем сотрудничестве, но Дисс отметил, что сделок между компаниями не планируется.
ИА Красная Весна14:12