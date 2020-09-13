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На выборах главы Приангарья лидирует врио губернатора Игорь Кобзев

Иркутск, 13 сентября 2020, 15:52 — REGNUM ЦИК Иркутской области обнародовал первые предварительные данные о досрочных выборах губернатора, они свидетельствуют о том, что врио главы региона Игорь Кобзев пока лидирует со значительным перевесом: у него 61,44% голосов избирателей.В источнике
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IrkutskMedia

Игорь Кобзев лидирует на выборах губернатора Иркутской области

IrkutskMedia10:37
РБК

Экзитпол показал победу врио губернатора Иркутской области на выборах

РБК09:34
ИрСити

Кобзев набирает 60% голосов после обработки 27% протоколов УИК, Щапов – 27%

ИрСити11:28
Твой Иркутск

Обработано 26,97% протоколов: Игорь Кобзев продолжает лидировать

Твой Иркутск11:26
Российская газета

Врио главы Иркутской области Игорь Кобзев лидирует после обработки 22% протоколов

Российская газета10:45
Байкал24

На выборах губернатора Иркутской области уверено лидирует Игорь Кобзев

Байкал2411:28
ТАСС

Игорь Кобзев лидирует на выборах главы Иркутской области

ТАСС08:51

В британской разведке рассказали о ракете с бесконечной дальностью

Глава военной разведки Великобритании Джим Хокенхалл предупредил, что российская крылатая ракета глобальной дальности с ядерной энергоустановкой "Буревестник" может практически неограниченное время находиться в атмосфере, пишет Sunday Telegraph.
В британской разведке рассказали о ракете с бесконечной дальностью
РИА Новости09:48
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Решение по матчу РПЛ с «Ротором» примет Роспотребнадзор

Волгоградское отделение Роспотребнадзора проводит расследование, по итогам которого будет вынесено решение о возможности участия «Ротора» в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара».
Коммерсантъвчера в 16:00
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Силовики применили водомет против протестующих в Бресте

Правоохранители в воскресенье применили водомет против участников акции протеста в белорусском Бресте, на пересечении проспекта Машерова и бульвара Космонавтов, после чего ОМОН начал жесткие задержания протестующих.
Взгляд.ру11:23
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«Факел» уступил «Нижнему Новгороду», «Волгарь» победил «Чертаново»

После девяти туров «Нижний Новгород» занимает 5-е место (16 очков), «Текстильщик» идет 9-м (16), «Волгарь» 16-й (7), «Факел» 17-й (7), «Чертаново» располагается на 19-м месте (6), а «Иртыш» с одним очком замыкает таблицу.
Sport24.ru11:56

Козак рассказал об итогах переговоров в нормандском формате

Москва, 12 сентября 2020, 02:24 — REGNUM Прорыв по итогам переговоров представителей стран «нормандской четвёрки» в Берлине достигнут не был, заявил журналистам заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.
REGNUMвчера в 19:24
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В МВД не зафиксировали серьезных нарушений на выборах

Замглавы МВД РФ Александр Горовой рассказал о количестве жалоб на нарушения в ходе осенней избирательной кампании в России, а также предварительно оценил выявленные органами внутренних дел нарушения.
Российская газета11:47
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