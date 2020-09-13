На выборах главы Приангарья лидирует врио губернатора Игорь Кобзев
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Иркутск, 13 сентября 2020, 15:52 — REGNUM ЦИК Иркутской области обнародовал первые предварительные данные о досрочных выборах губернатора, они свидетельствуют о том, что врио главы региона Игорь Кобзев пока лидирует со значительным перевесом: у него 61,44% голосов избирателей.В источнике
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Врио главы Иркутской области Игорь Кобзев лидирует после обработки 22% протоколов
Российская газета10:45