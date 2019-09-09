Политика
РИА НовостиНа выборах губернатора Челябинской области победил Алексей Текслер
Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер лидирует на выборах губернатора региона с 69,31% голосов после обработки 100% протоколов, свидетельствуют данные облизбиркома.
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Происшествия
В Грозном мужчина открыл стрельбу по сотрудникам ГИБДД
Местный житель в Грозном открыл стрельбу по полицейским из машины, ответным огнем он был уничтожен, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе МВД по Чечне.
РИА Новости 04:38
Музыка
Умер гитарист Ареты Франклин Джимми Джонсон
Гитарист Джимми Джонсон умер на 77-м году жизни.
Культуромания 04:16
Политика
Стали известны итоги выборов в Мосгордуму
Газета.Ru 03:47
Теннис
Медведев проиграл Надалю в финале US Open
Россиянин Даниил Медведев уступил испанцу Рафаэлю Надалю в финале Открытого чемпионата США по теннису (US Open).
ТАСС вчера в 21:09
Футбол
Лукас Сантос дебютирует за ЦСКА в матче с «Араратом»
Новичок ЦСКА полузащитник Лукас Сантос сегодня, 9 сентября, дебютирует за свою команду.
Чемпионат 04:41
Экономика
В России увеличат детские пособия
Из федерального бюджета России планируют выделить втрое больше средств на выплаты пособий в связи с рождением или усыновлением первого ребенка.
Lenta.ru 00:25
Политика
Все действующие главы регионов побеждают на выборах
Газета.Ru 02:45
Политика
На выборах в Тульскую облдуму лидирует «Единая Россия»
«Единая Россия» лидирует на выборах в Тульскую областную думу после обработки первых протоколов избирательных комиссий — за список «ЕР» проголосовали 31,05% избирателей, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на ГАС «Выборы».
REGNUM вчера в 15:15
Финансы
ЦБ РФ снизил ставку до уровня 2014 года, дальше — «под вопросом»
Как сообщало ИА REGNUM, Банк России 6 сентября в очередной раз за 2019 год снизил ключевую ставку на 0,25 базисных пунктов — с 7,25% до 7,00%.
REGNUM 06 сентября в 07:14
Политика
Google ответила на обвинения во вмешательстве в российские выборы
Ранее Роскомнадзор заявил, что Google и Facebook распространяли политическую рекламу в день выборов в России 8 сентября.
Lenta.ru 04:41
Армия и оружие
Генконструктор ОДК сообщил о двигателях для ВМФ взамен украинских
Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) создала линейку отечественных двигателей для кораблей Военно-морского флота (ВМФ) на замену поставлявшимся с Украины, сообщил заместитель генерального директора — генеральный конструктор ОДК Юрий Шмотин в интервью «РИА Новости».
РБК 04:33
Экономика
Жители РФ предпочитают больше сберегать, чем тратить
Большинство жителей России (66%) заявили, что в настоящее время лучше сберегать деньги, чем тратить.
REGNUM 04:06
Экономика
Почему Bitcoin подешевеет вдвое. Криптовалюте предсказали падение
За прошедшие сутки главная цифровая монета подешевела на 3,2%.
РБК 04:54
Технологии
Молодым москвичам решили продавать алкоголь без паспорта
В 2020 году в Москве начнется эксперимент по внедрению электронных паспортов не только в виде карты с чипом, но и в качестве специального приложения на мобильном телефоне.
Lenta.ru 04:41
Экономика
Китайские госкомпании хотят купить долю ВТБ в En+
Интерес к принадлежащему ВТБ пакету акций En+ Group проявили две китайские промышленные группы, аффилированные с государством.
REGNUM 04:26
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева учит годовалую дочь плаванию
Что правда, учит годовалую дочь телеведущей Леры Кудрявцевой не она сама, а профессиональный тренер.
Bimru.ru вчера в 14:28
Происшествия
В Краснодаре дерево упало на воспитанников детского сада
Дерево упало на воспитанников детсада в Краснодаре во время прогулки: пострадали воспитатель и двое малышей, один из которых находится в тяжелом состоянии, сообщает прокуратура Краснодарского края.
РИА Новости 04:25
Политика
Беглов лидирует на выборах губернатора Петербурга
Известия вчера в 17:08
Политика
В Киеве раскрыли детали телефонных переговоров Зеленского и Путина
Ранее в Кремле сообщили, что 7 сентября по инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор между Путиным и Зеленским, в ходе которого была дана позитивная оценка обмена заключёнными между странами.
RT на русском 04:37
Происшествия
Два человека погибли при столкновении трех микроавтобусов в Ленобласти
Ранее источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что на трассе в Лужском районе столкнулись два микроавтобуса с пассажирами, погибли два человека.
ТАСС 04:14
Политика
В ЕК назвали дату проведения переговоров по газу с Россией и Украиной
В Европейской комиссии назвали дату проведения переговоров по газу с Россией и Украиной.
RT на русском 04:19
Театры
Марка Захарова скоро выпишут из больницы
В московском театре «Ленком» сообщили РИА Новости о скорой выписке режиссера Марка Захарова из больницы.
Культуромания 07 сентября в 12:18
Политика
Турчак заявил о «жахнувшей всех» на выборах «Единой России»
Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак не постеснялся в выражениях, комментируя результаты единого дня голосования.
Фонтанка.Ру вчера в 17:41
Футбол
ФК «Ростов» в товарищеском матче разгромил сборную «Сирии»
Российская газета вчера в 13:20
Происшествия
На режимном объекте «Роскосмоса» задержали 17 человек
Служба безопасности предприятия задержала в субботу трех человек, которые хотели фотографировать закрытые объекты с крыши предприятия и затем выложить снимки в интернет.
РИА Новости вчера в 06:28
Происшествия
Памфилова заявила, что была готова накормить напавшего на нее человека
РИА Новости вчера в 15:25
Политика
Вышинский поблагодарил Путина за поддержку
Вышинского задержали в Киеве 15 мая 2018 года по подозрению в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене.
РИА Новости 03:49
Политика
Путин проголосовал на выборах в Мосгордуму
URA.Ru вчера в 03:29
Здоровье
Эти простые средства спасут от повышенного давления
Гипертония превратилось в серьезную проблему, но не все препараты, которые помогают бороться с ней, лишены побочных эффектов.
Московский Комсомолец 01:35