Политика

МонаВистаМонаВистаНа выборах губернатора Костромской области Путин поддержит Ситникова

29 мая президент РФ Владимир Путин поддержал в ходе рабочей встречи с губернатором Костромской области Сергеем Ситниковым поддержал его решение пойти на новые выборы. Трансляцию вел телеканал Россия-24.
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