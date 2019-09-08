Политика
Lenta.ruНа Сахалине открылись избирательные участки
В Сахалинской области на выборах губернатора региона открылись избирательные участки.
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Коммерсантъ 10:33
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Для телеведущей стала болезненной новость о том, что Анастасия Костенко ожидает второго ребёнка от Дмитрия Тарасова.
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RT на русском 00:10
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Минфин сообщил о новой схеме формирования пенсионных накоплений
В Минфине России сообщили, что ведомство разработало новую систему добровольных пенсионных накоплений.
RT на русском вчера в 16:56
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Учёные назвали болезни, которые могут передаваться человеку по наследству от его родителей, бабушек и дедушек.
Питерские заметки 11:06
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Турция и США провели наземное патрулирование зоны безопасности в Сирии
Страна Советов on-line 08:26
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Памфилова заявила о фальсификациях на «Карте нарушений» «Голоса»
На «Карте выборов», которую ведет общественная организация «Голос», в ряде случаев фиксируются не актуальные нарушения, а фальсификации за прошлые годы, заявила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова, передает корреспондент РБК.
РБК 11:39
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В МВД назвали число заявлений о происшествиях на выборах
В ходе выборов по России, по состоянию на 17:00 мск, зарегистрировано 315 заявлений о происшествиях или преступлениях, треть из них не подтвердилась.
РБК 12:02
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Восемь ядер Intel на 5 ГГц из коробки. Процессор Core i9-9900KS появится в продаже в следующем месяце
Напомним, Core i9-9900KS — это фактически разогнанная версия Core i9-9900K, все ядра которой способны работать на частоте 5 ГГц.
iXBT.com 11:27
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Российский боец смешанных боевых искусств, действующий чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов, одержав победу в бою против американского спортсмена Дастина Порье, выпрыгнул из октагона и бросился к президенту UFC Дэйне Уайту.
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Известная российская фигуристка Наталья Анненко, которая приходится бывшей супругой нынешнему мужу актрисы Анастасии Заворотнюк Петру Чернышеву, считает, что он сделает все возможное для лечения нынешней жены.
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На Таймыре нашли пропавший вертолет Ми-2
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Экс-солист группы «Челси» Роман Архипов женился
Роман Архипов женился на певице Алисе Огородниковой известной, как Eliss Roxx.
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В Нью-Йорке вандал повредил статую «Атакующего быка» на Уолл-стрит
Мужчина был задержан в Нью-Йорке за повреждение статуи "Атакующего быка" на Уолл-стрит, передает телеканал CBS со ссылкой на полицию.
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Осенний флагман Huawei сможет менять фон на видео в реальном времени
В рекламе показали, как в видео вырезали фон и заменили его на другой.
Газета DAILY 11:29