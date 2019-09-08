Политика
ВедомостиНа выборах губернатора Сахалина лидирует кандидат от власти
Временно исполняющий обязанности губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко лидирует на выборах главы региона с 70,38% голосов после подсчета 18,72% бюллетеней, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные Центризбиркома. На пост губернатора Сахалинской области претендуют пять человек.
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Apple впервые проведет на YouTube трансляцию презентации устройств
REGNUM вчера в 10:44
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«Свидетель» по делу MH17 отказался от сделки со следствием
Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что свидетель по уголовному делу о крушении Boeing (MH17) на Украине в 2014 году Владимир Цемах отказался от сделки со следствием.
РИА Новости 08:36
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Игромания.ру 06:27
Армия и оружие
ВМФ РФ получит на вооружение комплексы самообучающихся минных полей
Военное обозрение 00:43
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Экс-командир борта номер один рассказал о питании Путина
Бывший командир борта номер один, личный пилот первых лиц России Владимир Федорушкин в программе "Новые русские сенсации" на канале НТВ рассказал, как готовят еду для президента Владимира Путина.
РИА Новости 07:10
Политика
Роскомнадзор выявил политрекламу в Google и Facebook в ходе выборов
«В ходе мониторинга средств массовой коммуникации в единый день голосования установлены факты распространения в поисковой системе Google, в социальной сети Facebook и на видеохостинге YouTube политической рекламы», — заявили в Роскомнадзоре.
RT на русском 10:21
Происшествия
На объекте Роскосмоса задержали 14 человек
В результате утром 8 сентября на контрольно-пропускном пункте и по периметру предприятия силами службы безопасности и охраны госкорпорации произведено задержание сначала двух, а позднее еще двенадцати человек, рассказали в Роскосмосе.
Газета.Ru 09:42
Экономика
В Пакистане значительно расширили налоговую базу
По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, Федеральное бюро доходов представило премьер-министру Имрану Хану доклад, согласно которому за первый год у власти правительству партии «Техрик-е-Инсаф» («Движение за справедливость») удалось значительно увеличить налоговую базу.
REGNUM вчера в 13:04
Армия и оружие
Стало известно о новых потерях украинских силовиков при похищении Цемаха
Во время похищения экс-командира «ПВО ДНР» Владимира Цемаха в конце июня один украинский спецназовец потерял ногу, сообщили украинские СМИ со ссылкой на источники.
Взгляд.ру 03:52
Происшествия
СМИ: 14 человек пострадали при взрыве на народном празднике в Германии
Не менее 14 человек пострадали в результате взрыва, происшедшего на народном празднике в немецком городе Фройденберг.
ТАСС 10:25
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии жалеет о браке с Оксаной Воеводиной
Ранее Оксана Воеводина в своем посте в Instagram написала, что, возможно, если она расскажет правду о том, что произошло, ей станет лучше Бывший король Малайзии Мухаммад V заявил, что сожалеет о браке с "Мисс Москва - 2015" Оксаной Воеводиной, сообщает New Straits Times.
Аргументы и Факты 06 сентября в 16:18
Политика
Кандидат в депутаты Волгоградской облдумы умер после обхода участков
Кандидат в Волгоградскую областную думу от КПРФ Вадим Чистяков скончался после обхода избирательных участков в Волгограде, передаёт РИА Новости.
RT на русском 07:27
Происшествия
СК завёл дело на мать пропавшей в Вологодской области девочки
Следователи завели уголовное дело в отношении матери двухлетней девочки, которую два дня искали в Вологодской области.
RT на русском 08:58
Кино
Главный приз Венецианского кинофестиваля получил «Джокер»
Фильм «Джокер» американца Тодда Филлипса удостоился главной награды — «Золотого льва святого Марка» — на Венецианском кинофестивале, сообщает международное жюри фестиваля.
Югополис 00:24
Экономика
В Минфине разработали для россиян «гарантированный пенсионный продукт»
В Минфине добавили, что в рамках новой системы у россиян будет возможность присоединить к гарантированному пенсионному продукту накопления из системы обязательного пенсионного страхования.
РИА Новости 06 сентября в 14:00
Политика
В России ответили на обвинение Украины из-за выборов в Крыму
МИД Украины выразил протест из-за выборов в Крыму 8 сентября и призвал международных партнеров усилить давление на Россию.
Lenta.ru 10:16
Единоборства
Нурмагомедов стал самым популярным россиянином в Instagram
Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов вышел на первое место по популярности в социальной сети Instagram среди россиян.
Вести.Ru 10:23
Происшествия
В Москве пенсионерка заживо сожгла двух человек
В столице полиция задержала 61-летнюю пенсионерку, которую подозревают в жестоком убийстве мужчины и женщины.
Российская газета 03:02
Политика
В Зауралье явка на выборах губернатора продолжает расти
Явка на выборах в Курганской области к 18:00 составила 37,36%. Об этом «URA.RU» сообщили в областном избиркоме.
URA.Ru 09:31
Армия и оружие
Челябинским танкистам вручили черные ножи
Российская газета 05:33
Транспорт
МВД предложило поменять правила получения водительских прав
МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
РИА Новости 06 сентября в 15:19
Футбол
Матч с Самедовым и Павлюченко собрал аншлаг в любительской лиге
Евро-футбол.ру 03:29
Политика
Протестующие в Гонконге попросили поддержки США
Известия 07:00
Армия и оружие
В США отложили производство термоядерных бомб B61-12 из-за дефектов
В США отложили на 18 месяцев серийное производство новых термоядерных бомб B61-12 из-за проблем со сроком службы ряда запчастей.
Известия 10:10
Интернет
Google Maps уличили в поддержке противников абортов
Американские журналисты заметили, что при поиске в Google Maps клиник для абортов в результатах выдаются организации, выступающие против абортов.
Ferra 09:33