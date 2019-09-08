Политика

ВедомостиВедомостиНа выборах губернатора Сахалина лидирует кандидат от власти

Временно исполняющий обязанности губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко лидирует на выборах главы региона с 70,38% голосов после подсчета 18,72% бюллетеней, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные Центризбиркома. На пост губернатора Сахалинской области претендуют пять человек.
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На Сахалине открылись избирательные участки

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Не менее 14 человек пострадали в результате взрыва, происшедшего на народном празднике в немецком городе Фройденберг.
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В Зауралье явка на выборах губернатора продолжает расти

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