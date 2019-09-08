Политика

SakhaNewsВалерий Лимаренко уверенно лидирует на выборах главы Сахалина

Врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко уверенно лидирует на выборах главы региона с результатом 56,5 процента после обработки 97,8 процента протоколов, передает ТАСС со ссылкой на данные табло ЦИК РФ.
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