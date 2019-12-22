Политика

Вести.RuВести.RuНа выборах мэра Абакана победил «единоросс» Лемин

Явка составила 23,6 процента, добавила Лавриненко. Алексей Лемин занимает должность заместителя главы Абакана по вопросам градостроительства, архитектуры и землеустройства, пишет РИА Новости. Нового мэра столицы Хакасии выбирали вместо погибшего осенью в ДТП Николая Булакина.
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Кандидат от «Единой России» Алексей Лемин побеждает на выборах мэра Абакана

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Город в России, столица Хакасии. Составляет административно-территориальную единицу город, образует одноимённое муниципальное образование город Абакан со статусом городского округа как единственный населённый пункт в его составе.
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