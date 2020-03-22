Лидер оппозиции Аслан Бжания на президентских выборах в Абхазии набрал 56,5% по итогам подсчета 100% голосов, сообщил ТАСС со ссылкой на представителя Центризбиркома.

Экономика Разница курсов продажи и покупки доллара достигла 11 рублей В России до 11 рублей увеличился разброс (спред) между курсами продажи и покупки доллара и евро после распада сделки ОПЕК+ и падения цен на нефть на фоне коронавирусной пандемии.

Общество В России выявили 61 новый случай заражения коронавирусом Уточняется, что 54 случая выявлено в Москве, по два случая — в Удмуртской Республике и Кировской области, еще по одному зараженному зафиксировано в Новгородской и Архангельской областях.

Здоровье Установлен средний инкубационный период коронавируса "Новая оценка медианного инкубационного периода SARS-CoV-2 в 5,1 дня аналогична оценкам из самых ранних исследований нового вируса, которые были основаны на меньшем количестве случаев заражения", - заключили в ведомстве.

Политика Bild осудил телеканал ARD за поздравление Лаврова с юбилеем Журналист таблоида Bild Джулиан Репке раскритиковал своих немецких коллег с телеканала ARD за то, что они поздравили с юбилеем министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Экономика Названы самые высокооплачиваемые профессии по России Названы профессии, на которых работники получают самые высокие зарплаты в российских регионах. Об этом сообщает РИА "Новости".

Общество Россия ограничивает авиасообщение с Турцией Авиасообщение с Турцией будет ограничено с 23 марта. Сохранятся только регулярные рейсы в Стамбул и чартеры для вывоза россиян.

Происшествия Осужденный на 23 года Вайнштейн заразился коронавирусом Голливудский продюсер Харви Вайнштейн, осужденный на 23 года по делу об изнасиловании и склонении к сексу, заразился коронавирусом.

Происшествия В Хорватии за утро произошли два мощных землетрясения В Хорватии произошли два мощных землетрясения магнитудой более пяти, а всего с утра — не менее пяти толчков, сообщил в Twitter Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Общество Британские отоларингологи обнаружили новый симптом коронавируса Британская ассоциация отоларингологии сообщает, что потеря обоняния может стать одним из симптомов заражения коронавирусной инфекцией.

Общество Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.

Политика Макрон поставил ультиматум Джонсону из-за коронавируса Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон был вынужден ввести ограничения на работу ресторанов, баров и клубов в стране из-за давления президента Франции Эммануэля Макрона.

Фигурное катание Фигуристка Сотникова показала свой шрам после операции Олимпийская чемпионка 2014 года в женском одиночном катании Аделина Сотникова показала шрам на шее, оставшийся после перенесённой операции.

Происшествия В Новосибирской области рассказали о состоянии пациенток с COVID-19 Состояние обеих пациенток с выявленной коронавирусной инфекцией в Новосибирской области удовлетворительное, в больнице всего находятся 48 пациентов с признаками ОРВИ, которые вернулись из-за границы, сообщает в пятницу региональный оперштаб по противодействию COVID-19.

Шоу-бизнес Кристина Асмус высмеяла хейтеров за однотипные комментарии Откровенная постельная сцена, которая была разыграна с участием Асмус и Янковского, вызвала настоящую бурю эмоций со стороны, как поклонников таланта актрисы, так и со стороны хейтеров.

Политика Трамп разрешил ввести нацгвардию в охваченные коронавирусом штаты Президент США Дональд Трамп разрешил задействовать национальную гвардию для помощи в борьбе с пандемией в штатах Нью-Йорк, Калифорния и Вашингтон, где выявлено большое число зараженных коронавирусом.