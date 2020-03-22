Политика

КоммерсантъКоммерсантъЛидер оппозиции Абхазии победил на президентских выборах

Лидер оппозиции Аслан Бжания на президентских выборах в Абхазии набрал 56,5% по итогам подсчета 100% голосов, сообщил ТАСС со ссылкой на представителя Центризбиркома.
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Оппозиционер Бжания побеждает на выборах президента Абхазии с 56,5% голосов

ТАСС20:30

И.о. президента Абхазии поздравил Бжанию с победой на выборах

РИА Новости16:34

Штабы кандидатов подвели предварительные итоги выборов президента Абхазии

Sputnik Абхазия16:30

Ардзинба поздравил Бжанию с победой на выборах президента Абхазии

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В ЦИК Абхазии назвали предварительные итоги президентских выборов

RT на русском21:48

Лидер оппозиции победил на выборах президента Абхазии

РБК16:43

Лидер оппозиции Абхазии победил на президентских выборах

Коммерсантъ17:10
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Уточняется, что 54 случая выявлено в Москве, по два случая — в Удмуртской Республике и Кировской области, еще по одному зараженному зафиксировано в Новгородской и Архангельской областях.
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Установлен средний инкубационный период коронавируса

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Журналист таблоида Bild Джулиан Репке раскритиковал своих немецких коллег с телеканала ARD за то, что они поздравили с юбилеем министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
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Названы профессии, на которых работники получают самые высокие зарплаты в российских регионах. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Путин пообещал Италии помочь в борьбе с коронавирусом

Россия окажет помощь Италии для борьбы с коронавирусом.
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СМИ узнали о переносе голосования по Конституции на июнь из-за вируса

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Общество

Россия ограничивает авиасообщение с Турцией

Авиасообщение с Турцией будет ограничено с 23 марта. Сохранятся только регулярные рейсы в Стамбул и чартеры для вывоза россиян.
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UFC отказался переносить бой Нурмагомедова и Фергюсона

Как сообщается на сайте «Газета.ru», UFC не переносит бой Хабиба Нурмагомедова против американца Тони Фергюсона.
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Поклонники не узнали сильно набравшую вес Татьяну Догилеву

63-летнюю Татьяну Догилеву поклонники отказываются узнавать.
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Осужденный на 23 года Вайнштейн заразился коронавирусом

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Мэру Южно-Сахалинска разрешат несущественно ошибаться в сведениях о доходах

Депутаты городской думы Южно-Сахалинска собрались на внеочередной комитет по регламенту и местному самоуправлению, чтобы утрясти несколько вопросов перед предстоящей сессией.
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Шоу-бизнес

Татьяна Абрамова обвинила Валерию в жульничестве для попадания на ТВ

Актриса Татьяна Абрамова обвинила певицу Валерию в нечестном попадании на телевидение в начале карьеры.
Газета.Ru 08:23
Происшествия

Вылетевший из Южно-Сахалинска самолет вынужденно вернулся в аэропорт

По его данным, самолет вернулся обратно из-за незначительной технической неисправности.
РБК 21:22
Происшествия

В Хорватии за утро произошли два мощных землетрясения

В Хорватии произошли два мощных землетрясения магнитудой более пяти, а всего с утра — не менее пяти толчков, сообщил в Twitter Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
РБК 05:30
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Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции

Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.
РИА Новости вчера в 14:59
Общество

Названы преимущества российских систем диагностики коронавируса

Российские тест-системы для диагностики инфекционного заболевания COVID-19 имеют преимущества перед разработками других стран.
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Макрон поставил ультиматум Джонсону из-за коронавируса

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон был вынужден ввести ограничения на работу ресторанов, баров и клубов в стране из-за давления президента Франции Эммануэля Макрона.
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Новый министр обороны Словакии не хочет «ада» в отношениях с Россией

Новый министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил, что хочет иметь взвешенные отношения с Россией, как и с любой другой страной.
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Олимпийская чемпионка 2014 года в женском одиночном катании Аделина Сотникова показала шрам на шее, оставшийся после перенесённой операции.
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В Новосибирской области рассказали о состоянии пациенток с COVID-19

Состояние обеих пациенток с выявленной коронавирусной инфекцией в Новосибирской области удовлетворительное, в больнице всего находятся 48 пациентов с признаками ОРВИ, которые вернулись из-за границы, сообщает в пятницу региональный оперштаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 20 марта в 00:46
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Кристина Асмус высмеяла хейтеров за однотипные комментарии

Откровенная постельная сцена, которая была разыграна с участием Асмус и Янковского, вызвала настоящую бурю эмоций со стороны, как поклонников таланта актрисы, так и со стороны хейтеров.
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Трамп разрешил ввести нацгвардию в охваченные коронавирусом штаты

Президент США Дональд Трамп разрешил задействовать национальную гвардию для помощи в борьбе с пандемией в штатах Нью-Йорк, Калифорния и Вашингтон, где выявлено большое число зараженных коронавирусом.
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«Холостяк» Антон Криворотов узнал неприятное прошлое своей фаворитки

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Цены на нефть на открытии торгов обвалились на 8%

Мировые цены на нефть резко обвалились на открытии торгов, падение котировок достигает 8-9%, свидетельствуют данные бирж.
РИА Новости 18:35
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ФСБ предотвратила теракт в Башкирии

В Республике Башкортостан в пригороде Уфы сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ ликвидировали боевика, планировавшего теракт.
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Четыре самолёта с помощью из России прибыли на итальянскую авиабазу

Четыре самолёта Минобороны России с военными медиками и оборудованием для борьбы с коронавирусной инфекции COVID-19 совершили посадку на итальянской авиабазе Практика-ди-Маре под Римом.
RT на русском 21:30
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Аслан Георгиевич Бжания
Абхазский политик
Абхазский государственный и политический деятель. Генерал-майор; депутат VI созыва Народного Собрания-Парламента Республики Абхазия. В прошлом - кандидат в президенты Республики Абхазия на выборах 2014 года, председатель Службы госбезопасности Республики Абхазия.
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