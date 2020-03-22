Политика
КоммерсантъЛидер оппозиции Абхазии победил на президентских выборах
Лидер оппозиции Аслан Бжания на президентских выборах в Абхазии набрал 56,5% по итогам подсчета 100% голосов, сообщил ТАСС со ссылкой на представителя Центризбиркома.
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Экономика
Разница курсов продажи и покупки доллара достигла 11 рублей
В России до 11 рублей увеличился разброс (спред) между курсами продажи и покупки доллара и евро после распада сделки ОПЕК+ и падения цен на нефть на фоне коронавирусной пандемии.
Общество
В России выявили 61 новый случай заражения коронавирусом
Уточняется, что 54 случая выявлено в Москве, по два случая — в Удмуртской Республике и Кировской области, еще по одному зараженному зафиксировано в Новгородской и Архангельской областях.
Футбол
«Летом не будет денег, чтобы покупать игроков». Во Франции ожидают кризис на трансферном рынке
Президент «Сент-Этьена» Бернард Каяццо отметил, что приостановка сезона из-за эпидемии коронавируса поставила клубы в серьезные финансовые трудности.
Здоровье
Установлен средний инкубационный период коронавируса
"Новая оценка медианного инкубационного периода SARS-CoV-2 в 5,1 дня аналогична оценкам из самых ранних исследований нового вируса, которые были основаны на меньшем количестве случаев заражения", - заключили в ведомстве.
Политика
Bild осудил телеканал ARD за поздравление Лаврова с юбилеем
Журналист таблоида Bild Джулиан Репке раскритиковал своих немецких коллег с телеканала ARD за то, что они поздравили с юбилеем министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
Экономика
Названы самые высокооплачиваемые профессии по России
Названы профессии, на которых работники получают самые высокие зарплаты в российских регионах. Об этом сообщает РИА "Новости".
Политика
Путин пообещал Италии помочь в борьбе с коронавирусом
Россия окажет помощь Италии для борьбы с коронавирусом.
Политика
СМИ узнали о переносе голосования по Конституции на июнь из-за вируса
Всероссийское по поправкам к Конституции, назначенное на 22 апреля, могут перенести на июнь из-за пандемии коронавируса.
Общество
Россия ограничивает авиасообщение с Турцией
Авиасообщение с Турцией будет ограничено с 23 марта. Сохранятся только регулярные рейсы в Стамбул и чартеры для вывоза россиян.
Единоборства
UFC отказался переносить бой Нурмагомедова и Фергюсона
Как сообщается на сайте «Газета.ru», UFC не переносит бой Хабиба Нурмагомедова против американца Тони Фергюсона.
Шоу-бизнес
Поклонники не узнали сильно набравшую вес Татьяну Догилеву
63-летнюю Татьяну Догилеву поклонники отказываются узнавать.
Происшествия
Осужденный на 23 года Вайнштейн заразился коронавирусом
Голливудский продюсер Харви Вайнштейн, осужденный на 23 года по делу об изнасиловании и склонении к сексу, заразился коронавирусом.
Общество
Мэру Южно-Сахалинска разрешат несущественно ошибаться в сведениях о доходах
Депутаты городской думы Южно-Сахалинска собрались на внеочередной комитет по регламенту и местному самоуправлению, чтобы утрясти несколько вопросов перед предстоящей сессией.
Шоу-бизнес
Татьяна Абрамова обвинила Валерию в жульничестве для попадания на ТВ
Актриса Татьяна Абрамова обвинила певицу Валерию в нечестном попадании на телевидение в начале карьеры.
Происшествия
Вылетевший из Южно-Сахалинска самолет вынужденно вернулся в аэропорт
По его данным, самолет вернулся обратно из-за незначительной технической неисправности.
Происшествия
В Хорватии за утро произошли два мощных землетрясения
В Хорватии произошли два мощных землетрясения магнитудой более пяти, а всего с утра — не менее пяти толчков, сообщил в Twitter Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Общество
Британские отоларингологи обнаружили новый симптом коронавируса
Британская ассоциация отоларингологии сообщает, что потеря обоняния может стать одним из симптомов заражения коронавирусной инфекцией.
Общество
Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции
Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.
Общество
Названы преимущества российских систем диагностики коронавируса
Российские тест-системы для диагностики инфекционного заболевания COVID-19 имеют преимущества перед разработками других стран.
Политика
Макрон поставил ультиматум Джонсону из-за коронавируса
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон был вынужден ввести ограничения на работу ресторанов, баров и клубов в стране из-за давления президента Франции Эммануэля Макрона.
Политика
Новый министр обороны Словакии не хочет «ада» в отношениях с Россией
Новый министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил, что хочет иметь взвешенные отношения с Россией, как и с любой другой страной.
Фигурное катание
Фигуристка Сотникова показала свой шрам после операции
Олимпийская чемпионка 2014 года в женском одиночном катании Аделина Сотникова показала шрам на шее, оставшийся после перенесённой операции.
Происшествия
В Новосибирской области рассказали о состоянии пациенток с COVID-19
Состояние обеих пациенток с выявленной коронавирусной инфекцией в Новосибирской области удовлетворительное, в больнице всего находятся 48 пациентов с признаками ОРВИ, которые вернулись из-за границы, сообщает в пятницу региональный оперштаб по противодействию COVID-19.
Шоу-бизнес
Кристина Асмус высмеяла хейтеров за однотипные комментарии
Откровенная постельная сцена, которая была разыграна с участием Асмус и Янковского, вызвала настоящую бурю эмоций со стороны, как поклонников таланта актрисы, так и со стороны хейтеров.
Политика
Трамп разрешил ввести нацгвардию в охваченные коронавирусом штаты
Президент США Дональд Трамп разрешил задействовать национальную гвардию для помощи в борьбе с пандемией в штатах Нью-Йорк, Калифорния и Вашингтон, где выявлено большое число зараженных коронавирусом.
Шоу-бизнес
«Холостяк» Антон Криворотов узнал неприятное прошлое своей фаворитки
Ранее кубинская модель делилась с Криворотовым, что экс-супруг не давал ей развода и даже прибегал к шантажу, грозя депортацией из страны.
Энергетика
Цены на нефть на открытии торгов обвалились на 8%
Мировые цены на нефть резко обвалились на открытии торгов, падение котировок достигает 8-9%, свидетельствуют данные бирж.
Происшествия
ФСБ предотвратила теракт в Башкирии
В Республике Башкортостан в пригороде Уфы сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ ликвидировали боевика, планировавшего теракт.
Армия и оружие
Четыре самолёта с помощью из России прибыли на итальянскую авиабазу
Четыре самолёта Минобороны России с военными медиками и оборудованием для борьбы с коронавирусной инфекции COVID-19 совершили посадку на итальянской авиабазе Практика-ди-Маре под Римом.