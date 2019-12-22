Кандидат от оппозиционной Социал-демократической партии (СДП) Хорватии Зоран Миланович получает наибольшее число голосов по итогам прошедших в воскресенье выборов президента страны, однако не набирает более 50% голосов избирателей.

На выборах президента Хорватии лидирует кандидат от оппозиции

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