Политика
ТАССНа выборах президента Хорватии лидирует кандидат от оппозиции
Кандидат от оппозиционной Социал-демократической партии (СДП) Хорватии Зоран Миланович получает наибольшее число голосов по итогам прошедших в воскресенье выборов президента страны, однако не набирает более 50% голосов избирателей.
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Спорт
Адвокат Родченкова отверг версию СКР о фальсификациях в базе данных
Накануне официальный представитель СКР Светлана Петренко заявила о доказательствах того, что Григорий Родченков намеренно внёс изменения в электронную базу, содержащую информацию о допинг-пробах.
Политика
Строительство «Северного потока-2» приостановлено
Швейцарская компания Allseas приостановила строительство российского газопровода «Северный поток-2» из-за угрозы санкций США.
Футбол
Роналду снял серебряную медаль после поражения в матче за Суперкубок
После поражения от «Лацио» в матче за Суперкубок Италии звёздный португалец снял серебряную медаль сразу после того, как во время награждения на него её надели.
Общество
Синоптик рассказал о погоде в новогоднюю ночь в Москве
Ранее в Гидрометцентре сообщили, что в Москве в воскресенье, 22 декабря, ожидается до +5 °С.
Культура
Гала-концерт благотворительного конкурса «Талантливая Керчь» пройдет в воскресенье
Шоу-бизнес
20-летняя Марьяна Ро объявила о беременности
Блогер встречается с певцом Face. 20-летняя блогер Марьяна Рожкова, более известная как Марьяна Ро, объявила о беременности.
Армия и оружие
В Венесуэле сообщили о нападении оппозиции на воинскую часть
В результате вооружённого нападения оппозиции на воинскую часть армии Венесуэлы погиб один солдат, сообщил министр обороны страны Владимир Падрино Лопес.
Культура
Джоан Роулинг возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых писателей
Британская писательница Джоан Роулинг оказалась на первом месте в списке самых высокооплачиваемых писателей 2019 года по версии американского журнала Forbes.
Политика
На Украине проходят выборы в 86 объединенных территориальных общинах
Выборы проходят в новосозданных общинах, а также дополнительно избираются депутаты сельских и поселковых советов.
Политика
Захарова оспорила заявления польского МИДа об искажении истории
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова не согласилась со своими польскими коллегами относительно взглядов на Вторую мировую войну.
Общество
В «Нафтогазе» рассказали о компромиссе с «Газпромом» по транзиту
Москва и Киев достигли компромисса по транзиту газа, заявил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
Политика
Эрдоган анонсировал визит турецкой делегации в Москву
Турецкая делегация прилетит в Москву 23 декабря для обсуждения ситуации в сирийской провинции Идлиб.
Наука
Активный образ жизни не всегда помогает тратить больше калорий
В ходе исследования ученые выяснили, что активный образ жизни не помог детям индейцев потратить больше калорий.
Происшествия
МВД назначило проверку после учений со школьниками в Татарстане
В Татарстане МВД проведет проверку по факту тактико-строевых занятий с участием учеников одной из школ, которых привлекли как статистов, сообщает ТАСС.
Футбол
Дубль Виллиана принес «Челси» победу над «Тоттенхэмом»
"Челси" обыграл "Тоттенхэм" в матче 18-го тура чемпионата Англии. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу "Челси".
Общество
Утверждено расписание ЕГЭ в 2020 году
По приказу Минпросвещения и Рособрнадзора (есть в распоряжении "РГ") основная волна ЕГЭ-2020 в следующем году начнется 25 мая и закончится 16 июня.
Здоровье
Онколог назвала симптомы рака в области головы и шеи
Заведующая отделением опухолей головы и шеи Московского клинического научного центра имени Логинова Лилия Яковлева в эфире радиостанции "Говорит Москва" перечислила симптомы, которые могут свидетельствовать о развитии опухолей в области головы и шеи.
Футбол
«Рубин» готовит трансфер лидера «Нефтехимика»
Политика
Зюганов пояснил свои слова о досрочных выборах президента
Ранее Зюганов сообщил на организованной КПРФ конференции "Россия-2024: Левый поворот или национальная катастрофа" заявил о возможности проведения досрочных президентских выборов в России и добавил, что в начале следующего года коммунисты могут провести мощный форум патриотических сил и утвердить программы к выборам.
Политика
России указали на низкие объемы возврата преступных активов из-за рубежа
Россия должна активнее добиваться возврата незаконно выведенного за рубеж имущества, денежных средств и ценных бумаг, заключила международная Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) по итогам комплексной оценки системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).
Политика
Перед погружением Путина на дне Финского залива были обезврежены мины
Минное поле времён Второй мировой войны было обнаружено и обезврежено в Финском заливе перед визитом президента России Владимира Путина на остров Гогланд.
Политика
Партия Порошенко инициирует санкции против поставок газа из России
Как заявил экс-президент страны и лидер фракции Петр Порошенко, политсила потребует созыва Совета нацбезопасности по этому вопросу, а также "внедрения санкций" против поставок газа из РФ.
Футбол
Чемпионат Испании. «Реал» дома не смог обыграть «Атлетик»
В матче 18-го тура чемпионата Испании мадридский "Реал" на поле домашнего стадиона "Сантьяго Бернабеу" сыграл вничью с "Атлетиком" из Бильбао – 0:0. За 90 минут встречи ни одна из команд не забила ни одного мяча.
Космос
Рогозин рассказал об открытиях, сделанных с помощью «Спектр-РГ»
Происшествия
Автобус с более 20 пассажирами перевернулся на Камчатке
На Камчатке перевернулся автобус, который перевозил 21 пассажира. Об этом сообщает РИА "Новости".
Экономика
Минфин обсуждает с бизнес-сообществом поправки к законопроекту о СЗПК
Минфин продолжает работу над поправками к законопроекту о защите и поощрении капиталовложений и развития инвестиционной деятельности в РФ (СЗПК), в частности обсуждаются вопросы финансово-инвестиционного аудита, концессий и государственно-частных партнерств (ГЧП) и понятийного аппарата.
Шоу-бизнес
Симба Сивова: певица Нюша раскрыла имя дочери
Российская популярная исполнительна Нюша родила первенца – дочку – еще в ноябре 2019 года, но более года не раскрывала ее лицо и имя в сети.
Армия и оружие
Россия создаст беспилотный стратегический бомбардировщик
Россия планирует создать беспилотный стратегический бомбардировщик шестого поколения до 2040 года.
Армия и оружие
Первую собранную в Турции подводную лодку типа 214 TN спустили на воду
Первая подводная лодка типа 214 TN спущена в воскресенье на воду на военной верфи Гёльджюк на северо-западе Турции.
Авто
Новый кроссовер Mazda CX-4 стал бестселлером марки
В первых числах ноября концерн Mazda объявил старт продаж обновленного купеобразного кроссовера Mazda CX-4.