Политика

ТАССТАССНа выборах президента Хорватии лидирует кандидат от оппозиции

Кандидат от оппозиционной Социал-демократической партии (СДП) Хорватии Зоран Миланович получает наибольшее число голосов по итогам прошедших в воскресенье выборов президента страны, однако не набирает более 50% голосов избирателей.
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Во второй тур выборов президента Хорватии прошли два кандидата

РИА Новости17:50

Два кандидата вышли во второй тур президентских выборов в Хорватии

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На выборах президента Хорватии лидирует кандидат от оппозиции

ТАСС14:30

В Хорватии на выборах президента лидирует кандидат от оппозиции

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Выборы президента Хорватии: лидирует кандидат от оппозиции

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Газета.Ru16:01

Хорватия выберет президента со второй попытки

Коммерсантъ09:54
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Накануне официальный представитель СКР Светлана Петренко заявила о доказательствах того, что Григорий Родченков намеренно внёс изменения в электронную базу, содержащую информацию о допинг-пробах.
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Роналду снял серебряную медаль после поражения в матче за Суперкубок

После поражения от «Лацио» в матче за Суперкубок Италии звёздный португалец снял серебряную медаль сразу после того, как во время награждения на него её надели.
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Гала-концерт благотворительного конкурса «Талантливая Керчь» пройдет в воскресенье

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Блогер встречается с певцом Face. 20-летняя блогер Марьяна Рожкова, более известная как Марьяна Ро, объявила о беременности.
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В Венесуэле сообщили о нападении оппозиции на воинскую часть

В результате вооружённого нападения оппозиции на воинскую часть армии Венесуэлы погиб один солдат, сообщил министр обороны страны Владимир Падрино Лопес.
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Британская писательница Джоан Роулинг оказалась на первом месте в списке самых высокооплачиваемых писателей 2019 года по версии американского журнала Forbes.
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На Украине проходят выборы в 86 объединенных территориальных общинах

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Захарова оспорила заявления польского МИДа об искажении истории

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова не согласилась со своими польскими коллегами относительно взглядов на Вторую мировую войну.
Коммерсантъ 05:58
Общество

В «Нафтогазе» рассказали о компромиссе с «Газпромом» по транзиту

Москва и Киев достигли компромисса по транзиту газа, заявил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
РИА Новости вчера в 13:39
Политика

Эрдоган анонсировал визит турецкой делегации в Москву

Турецкая делегация прилетит в Москву 23 декабря для обсуждения ситуации в сирийской провинции Идлиб.
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Наука

Активный образ жизни не всегда помогает тратить больше калорий

В ходе исследования ученые выяснили, что активный образ жизни не помог детям индейцев потратить больше калорий.
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МВД назначило проверку после учений со школьниками в Татарстане

В Татарстане МВД проведет проверку по факту тактико-строевых занятий с участием учеников одной из школ, которых привлекли как статистов, сообщает ТАСС.
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Дубль Виллиана принес «Челси» победу над «Тоттенхэмом»

"Челси" обыграл "Тоттенхэм" в матче 18-го тура чемпионата Англии. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу "Челси".
Газета.Ru 13:35
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Утверждено расписание ЕГЭ в 2020 году

По приказу Минпросвещения и Рособрнадзора (есть в распоряжении "РГ") основная волна ЕГЭ-2020 в следующем году начнется 25 мая и закончится 16 июня.
Российская газета вчера в 09:30
Здоровье

Онколог назвала симптомы рака в области головы и шеи

Заведующая отделением опухолей головы и шеи Московского клинического научного центра имени Логинова Лилия Яковлева в эфире радиостанции "Говорит Москва" перечислила симптомы, которые могут свидетельствовать о развитии опухолей в области головы и шеи.
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«Рубин» готовит трансфер лидера «Нефтехимика»

Sport.ru вчера в 16:30
Политика

Зюганов пояснил свои слова о досрочных выборах президента

Ранее Зюганов сообщил на организованной КПРФ конференции "Россия-2024: Левый поворот или национальная катастрофа" заявил о возможности проведения досрочных президентских выборов в России и добавил, что в начале следующего года коммунисты могут провести мощный форум патриотических сил и утвердить программы к выборам.
РИА Новости 05:51
Политика

России указали на низкие объемы возврата преступных активов из-за рубежа

Россия должна активнее добиваться возврата незаконно выведенного за рубеж имущества, денежных средств и ценных бумаг, заключила международная Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) по итогам комплексной оценки системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).
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Политика

Перед погружением Путина на дне Финского залива были обезврежены мины

Минное поле времён Второй мировой войны было обнаружено и обезврежено в Финском заливе перед визитом президента России Владимира Путина на остров Гогланд.
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Политика

Партия Порошенко инициирует санкции против поставок газа из России

Как заявил экс-президент страны и лидер фракции Петр Порошенко, политсила потребует созыва Совета нацбезопасности по этому вопросу, а также "внедрения санкций" против поставок газа из РФ.
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Чемпионат Испании. «Реал» дома не смог обыграть «Атлетик»

В матче 18-го тура чемпионата Испании мадридский "Реал" на поле домашнего стадиона "Сантьяго Бернабеу" сыграл вничью с "Атлетиком" из Бильбао – 0:0. За 90 минут встречи ни одна из команд не забила ни одного мяча.
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Рогозин рассказал об открытиях, сделанных с помощью «Спектр-РГ»

РИА Новости 20 декабря в 07:04
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Автобус с более 20 пассажирами перевернулся на Камчатке

На Камчатке перевернулся автобус, который перевозил 21 пассажира. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Минфин обсуждает с бизнес-сообществом поправки к законопроекту о СЗПК

Минфин продолжает работу над поправками к законопроекту о защите и поощрении капиталовложений и развития инвестиционной деятельности в РФ (СЗПК), в частности обсуждаются вопросы финансово-инвестиционного аудита, концессий и государственно-частных партнерств (ГЧП) и понятийного аппарата.
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Симба Сивова: певица Нюша раскрыла имя дочери

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Россия создаст беспилотный стратегический бомбардировщик

Россия планирует создать беспилотный стратегический бомбардировщик шестого поколения до 2040 года.
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Армия и оружие

Первую собранную в Турции подводную лодку типа 214 TN спустили на воду

Первая подводная лодка типа 214 TN спущена в воскресенье на воду на военной верфи Гёльджюк на северо-западе Турции.
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Новый кроссовер Mazda CX-4 стал бестселлером марки

В первых числах ноября концерн Mazda объявил старт продаж обновленного купеобразного кроссовера Mazda CX-4.
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Колинда Грабар-Китарович
Хорватский политик
Хорватский государственный и политический деятель, действующий президент Хорватии с 19 февраля 2015 года. Министр европейской интеграции Хорватии, министр иностранных дел и европейской интеграции Хорватии, посол Хорватии в США, помощник генерального секретаря НАТО по вопросам публичной дипломатии.
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Государство на юге Центральной Европы или в Южной Европе, частично на западе Балканского полуострова, бывшая союзная республика в составе Югославии, ставшая независимой в 1991 году. Население, по данным на 31 декабря 2018 года, составляет 4 076 246 человек, территория - 56 594 км². Занимает 126-е место в мире по численности населения и 126-е по территории.
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