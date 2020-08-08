Магнитное поле Земли помогло подтвердить дату сожжения Иерусалима

Каждый год Девятого Ава (29–30 июля) евреи всего мира постятся в память о разрушении Первого и Второго храмов в Иерусалиме: Вавилонской империей в 586 г. до н.э. и Римской в 70 г. Исследователи смогли измерить магнитное поле Земли в тот самый день, что позволило понять, каким масштабным было разрушение Иерусалима Вавилонской империей, пишет Israel21.