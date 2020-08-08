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На выборах в Белоруссии досрочно проголосовали 32,24% избирателей

В Белоруссии на выборах президента досрочно проголосовали 32,24% избирателей. Досрочное голосование идет в стране четвертый день, передает Центризбирком. По его данным, наиболее высокой оказалась явка в Гомельской области.В источнике
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Телеканал 360°

Явка на досрочное голосование в Белоруссии составила более 40%

Телеканал 360°02:23
Медиазона

ЦИК: за пять дней досрочного голосования явка составила 41,70%

Медиазона01:15
Газета.Ru

На выборах в Белоруссии за 4 дня досрочно проголосовали 32,24% избирателей

Газета.Ruвчера в 02:27
РБК

ЦИК Белоруссии назвала явку за 4 дня голосования на выборах президента

РБКвчера в 03:31
Вести.Ru

Более 30% белорусских избирателей проголосовали досрочно

Вести.Ruвчера в 03:09
ТАСС

В Минске досрочное голосование завершилось в спокойной обстановке

ТАССвчера в 15:46
Говорит Москва

На выборах в Белоруссии досрочно проголосовали 32,24% избирателей

Говорит Москвавчера в 02:17
КП - Беларусь

В ЦИК рассказали о рекордной явке: За четыре дня досрочного голосования явка избирателей уже достигла 32,24%

КП - Беларусьвчера в 02:41

Бизнес ФРГ призвал ЕС и власти Германии защитить фирмы от санкций США

Восточный комитет германской экономики (OAOEV) призывает власти ФРГ и Евросоюза выступить единым фронтом против санкций США в отношении «Северного потока — 2» и создать механизм защиты от них европейских компаний.
News.ru7 августа в 10:56
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«Карабах» узнал первого соперника в Лиге чемпионов

Определена точная дата старта нового сезона в азербайджанском футболе >> В Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка первого квалификационного раунда Лиги чемпионов, по итогам которой стало известно, что "Карабах" сыграет с македонским "Силексом".
Sputnik Азербайджан07:04

Магнитное поле Земли помогло подтвердить дату сожжения Иерусалима

Каждый год Девятого Ава (29–30 июля) евреи всего мира постятся в память о разрушении Первого и Второго храмов в Иерусалиме: Вавилонской империей в 586 г. до н.э. и Римской в 70 г. Исследователи смогли измерить магнитное поле Земли в тот самый день, что позволило понять, каким масштабным было разрушение Иерусалима Вавилонской империей, пишет Israel21.
Профиль10:34

Голландские СМИ подтвердили вину Украины в крушении MH17

Независимые журналисты из издания Bonanza Media опубликовали слова полковника Вооружённых сил Украины, которые могут свидетельствовать о причастности Киева к крушению малайзийского авиалайнера в Донбассе летом 2014 года.
Деловое.ТВ08:00
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