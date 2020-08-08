Во время пандемии принудительно госпитализировали более 500 россиян

Как сообщили в Генпрокуратуре России, прокуроры приняли участие и дали заключения более чем по 600 делам указанных категорий, из них о принудительной изоляции - более 200, о принудительной госпитализации - более 300.