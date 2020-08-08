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На выборах в Белоруссии досрочно проголосовали 32,24% избирателей

В Белоруссии на выборах президента досрочно проголосовали 32,24% избирателей. Досрочное голосование идет в стране четвертый день, передает Центризбирком. По его данным, наиболее высокой оказалась явка в Гомельской области.В источнике
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Медиазона

ЦИК: за четыре дня досрочного голосования явка составила 32,24%

Медиазона02:30
РБК

ЦИК Белоруссии назвала явку за 4 дня голосования на выборах президента

РБК03:31
Эхо Москвы

Около трети избирателей, по подсчетам ЦИК, досрочно проголосовали на президентских выборах в Белоруссии

Эхо Москвы03:31
Коммерсантъ

В Белоруссии на досрочных выборах за четыре дня проголосовало 32,24%

Коммерсантъ02:32
RT на русском

Премьер Белоруссии досрочно проголосовал на выборах президента

RT на русском05:52
Газета.Ru

На выборах в Белоруссии за 4 дня досрочно проголосовали 32,24% избирателей

Газета.Ru02:27
ТАСС

На выборах в Белоруссии за четыре дня досрочно проголосовали 32,24% избирателей

ТАСС02:07
КП - Беларусь

В ЦИК рассказали о рекордной явке: За четыре дня досрочного голосования явка избирателей уже достигла 32,24%

КП - Беларусь02:41

В Петербурге уроженец Чечни вывернул руку сотруднице полиции

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на полицию Северной столицы, в ночь на 8 августа в ходе рейда на Конюшенной площади 36-летняя сотрудница миграционной службы попросила молодого человека предъявить документы.
Российская газета10:10
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Samsung представила новые смартфоны Galaxy Note 20 и Galaxy Z Fold 2

Южнокорейская корпорация Samsung Electronics в среду в ходе онлайн-презентации Galaxy Unpacked представила новый фаблет Galaxy Note 20, раскладной смартфон Galaxy Z Fold 2, планшет Galaxy Tab S7, а также беспроводные наушники Galaxy Buds Live и умные часы Galaxy Watch 3. Презентацию провел глава подразделения мобильных коммуникаций Но Тэ Мун.
ТАСС5 августа в 13:12
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Хэмилтон стал лучшим в третьей практике Гран-при 70-летия «Формулы-1»

Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон показал лучшее время в третьей свободной практике Гран-при 70-летия "Формулы-1", который проходит в Великобритании на автодроме "Сильверстоун".
РИА Новости07:13
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Названы противопоказания к вакцине против коронавируса

Москва, 7 августа 2020, 21:59 — REGNUM Профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. ГамалеиАнатолий Альтштейн назвал ситуации при которых человеку стоит отказаться от прививки против коронавируса.
REGNUMвчера в 14:59
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Во время пандемии принудительно госпитализировали более 500 россиян

Как сообщили в Генпрокуратуре России, прокуроры приняли участие и дали заключения более чем по 600 делам указанных категорий, из них о принудительной изоляции - более 200, о принудительной госпитализации - более 300.
Интерфакс08:54