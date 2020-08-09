На выборах в Белоруссии досрочно проголосовали 41,7% избирателей
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В Белоруссии на выборах президента республики за пять дней досрочно проголосовали 41,7% избирателей, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) страны Лидия Ермошина.В источнике
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