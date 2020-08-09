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На выборах в Белоруссии досрочно проголосовали 41,7% избирателей

В Белоруссии на выборах президента республики за пять дней досрочно проголосовали 41,7% избирателей, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) страны Лидия Ермошина.В источнике
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Известия

Более 50% избирателей проголосовали на выборах президента Белоруссии

Известия06:07
РИА Новости

На выборах в Белоруссии досрочно проголосовали 41,7% избирателей

РИА Новости01:34
News.ru

На выборах в Белоруссии досрочно проголосовали 41,7% избирателей

News.ru01:20
ИА Красная Весна

В Белоруссии на выборах президента проголосовали уже больше 45% избирателей

ИА Красная Весна04:54
Газета.Ru

В Белоруссии на выборах президента досрочно проголосовали 41,7% граждан

Газета.Ru01:21
Znak.com

На выборах президента Белоруссии 41% избирателей проголосовали досрочно

Znak.com02:06
ТАСС

Досрочно на президентских выборах в Белоруссии проголосовали 41,7% избирателей

ТАСС01:07
КП - Беларусь

В ЦИК рассказали о рекордной явке: За четыре дня досрочного голосования явка избирателей уже достигла 32,24%

КП - Беларусьвчера в 02:41

В Балтийске при взрыве снаряда времен войны пострадали двое детей

В городе Балтийск Калининградской области устанавливают обстоятельства ранения двух детей в результате детонации снаряда времен Второй мировой войны, сообщила в воскресенье пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.
В Балтийске при взрыве снаряда времен войны пострадали двое детей
Интерфакс04:25
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Тарифы за услуги ЖКХ для россиян вырастут на 4% во втором полугодии

Во втором полугодии 2020 года тарифы за коммунальные услуги для граждан в среднем по России вырастут не более чем на 4%. Об этом заявил заместитель главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Виталий Королев, передает информагентство ПРАЙМ.
РБК7 августа в 05:27
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Россия и Китай начали отказываться от доллара

Россия и Китай снизили использование доллара в двусторонних сделках до 46 процентов, в 2015 году примерно 90 процентов сделок проводилось в американской валюте, пишет Stratfor со ссылкой на отчет Nikkei Asian Review.
Lenta.ru7 августа в 13:23
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Американцы обеспокоены судьбой российского МиГ-35

Обозреватель американского издания Томас Ньюдик отмечает, что спустя почти четыре года после первого полета МиГ-35 (по кодификации НАТО: Fulcrum-F ) нет никаких признаков ожидаемых крупных заказов от российского Министерства обороны.
ПолитРоссия06:41

Изменение с лицом, которое предупреждает о развитии диабета

Появление симптомов, которые предупреждают о развитии диабета 2 типа, часто означает, что высокий уровень сахара в крови стал хроническим состоянием и начинает наносить серьезный ущерб организму.
MedikForum.ru7 августа в 06:06
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